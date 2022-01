Ángel Catalina responde sobre forma de contratar, ligas menores, Francisco Calvo y más

¿Cuál fue la estrategia para negociar los préstamos de los extranjeros y cuán real es la opción de compra de esos jugadores?

Analizamos la plantilla y cómo queremos que quede para el siguiente torneo. Dentro de eso analizamos y miramos qué tenemos en nuestras divisiones menores, de los jugadores prestados en Uruguay de Coronado, luego miramos el mercado nacional, también valoramos la situación de jugadores legionarios y posibles jugadores del extranjero y dentro de esos posibles, vemos el modo o la forma en que se debe realizar la operación. En este caso, Darixon y Víctor vienen a préstamo, se busca una situación que sea confortable para ambos clubes y también para el jugador, de cara a que pueda dar buen rendimiento. La realidad de una opción de compra, y generalmente, o casi cien por ciento seguro que eso lo determina el rendimiento que puedan dar los jugadores dentro de la cancha, al estar en el contrato es una posibilidad pero será determinada por el rendimiento de los jugadores.

-- ¿Las ligas menores no les están aportando tanto como quisieran?

Hemos mirado las divisiones menores, porque además de traer a Darixon Vuelto y Víctor Medina, vienen trabajando con nosotros jugadores de divisiones menores, hay jugadores que estuvieron a préstamo en Uruguay de Coronado, que hicieron un semestre buenísimo y se ganaron derecho de formar parte de la plantilla, también tenemos jugadores de alto rendimiento, de la U-20, el domingo pasado algunos tuvieron participación. Dentro de esa dinámica que tenemos a la hora de realizar incorporaciones, lo hemos llevado a cabo. Las divisiones menores están trabajando bien y van dando frutos.

-- ¿Está pujando por Francisco Calvo y Bryan Oviedo o no hay comunicación con ninguno?

Tanto Bryan como Francisco son, primero dos grandísimos jugadores que tienen paso por institución y yo tengo contacto y tengo comunicación con ellos, la respuesta de manera clara y concisa sí que tengo contacto y comunicación.

-- ¿Usted le ofreció seis meses a Francisco Calvo?

Con Francisco Calvo evidentemente desvelar detalles de lo que podamos hablar, ahí no podemos entrar, pero con Francisco mantengo conversaciones y siempre tengo muy buen concepto de él, desde que lo conozco a nivel personal, evidentemente a nivel profesional sabemos el gran futbolista que es, es saprissista y ojalá algún día pueda volver a vestir la camiseta de Saprissa, que seguramente a los aficionados los harían muy felices. Yo con él mantengo comunicación e intentaré que algún día pueda vestir la camiseta de esta institución.

Iñaki Alonso dio a entender que usted se encargaba de contratar, entonces, ¿si los refuerzos no rinden es 100% responsabilidad suya?

No sé cómo sería la contestación de don Iñaki pero sí puedo decir cómo va el funcionamiento a la hora de las incorporaciones. Se analiza la plantilla, se ven posibilidades, qué puestos se deben reforzar, se generan alternativas para cada posición y esas posiciones se comparten con el entrenador. No traemos un jugador al entrenador que él no haya visto o no hayamos comentado y consultado con él. Pero aun así, sí que la responsabilidad yo la asumo de todo lo que pase, principalmente cuando no salgan las cosas bien, el responsable voy a ser yo siempre y lo que salga bien será de los jugadores y el entrenador.

Ángel Catalina presentó a los refuerzos de Saprissa y aseguró que mientras el mercado siga abierto, podría sumarse otro futbolista más. (Jose Cordero)

Son torneos cortos y viene proceso de adaptación para los extranjeros, ¿por qué se dificulta tenerlos antes en el equipo?

Si analizamos hasta cuándo estuvieron compitiendo estos jugadores, se da situación que tanto uno como otro, jugaron las finales de su campeonato, es un tema temporal que dificulta que estos dos jugadores puedan venir antes. De hecho el fin de semana pasado Víctor Medina estuvo jugando con su selección. Nosotros intentaremos y trabajaremos para que esa adaptación sea lo mejor posible, vamos a ayudar a los chicos en todos los aspectos profesionales e incluso lo personal, para que estén cómodos, para que lo antes posible estén rindiendo al mejor nivel.

-- ¿En las negociaciones para Darixon Vuelto y Víctor Medina utilizó la variable de que Saprissa da mucha exposición a los jugadores para poder traerlos al equipo?

El estar en la institución más grande y ganadora de Centroamérica te ofrece algunas posibilidades y la vitrina o escaparate que supone jugar en Saprissa es un factor que muchos clubes tomen en cuenta a la hora de prestarnos un jugador. Cuando se hace un tipo de negocio, al menos desde nuestro punto de vista, se busca que todas las partes estén contentas con la operación y que salga todo bien.

-- ¿Cómo es el perfil de jugador que está buscando Saprissa en el mercado?

El perfil de jugador, analizamos qué le hace falta a la planilla, qué características necesita la plantilla para que coja un carril competitivo, cuáles son los jugadores del mercado que pueden aportar esas características que necesitamos para que tengamos una planilla competitiva, como se produjo el semestre pasado que el equipo estuvo compitiendo hasta el final el campeonato. El perfil del jugador puede ser, uno que por circunstancias no haya dado el rendimiento máximo u óptimo, pero no miramos el rendimiento inmediato anterior, miramos características y si se adapta a lo que necesitamos para hacer una plantilla competitiva.

-- ¿No ven necesario reforzar la zona defensiva?

Nosotros hacemos balance al final del semestre, valoramos cuáles son las posiciones que necesitamos reforzar, qué jugadores tenemos que incorporar con la intención de hacer una plantilla lo más competitiva posible y así consideramos que ha quedado. Es verdad que quedan unos días de mercado y se puede producir alguna incorporación si consideramos algún jugador interesante dentro de nuestras posibilidades.

-- A raíz de lo que le han dado a Iñaki Alonso, ¿cuál es la exigencia o qué le piden ?

No solo a don Iñaki, sino a todos, les pedimos lo máximo, a cada jugador, técnico y empleado, pelear por ganar cada partido en que participa Saprissa, dar el mejor rendimiento posible y no puede ser de otro modo, a Iñaki le solicitamos lo mismo, pero no se queda solo. la labor de gerente deportivo tampoco termina ahí, estoy todos los días con ellos, comprometido en ayudarle a él y los jugadores, para que den su máximo rendimiento y podamos conseguir logros y exigencias altas de esta institución.

-- Usted dijo que la continuidad de Iñaki no está sujeta a un título, ¿en qué está trabajando la parte deportiva para consolidar un proyecto?

Evidentemente no está condicionada la continuidad a un título, la exigencia máxima del día a día, en trabajo, proceso, construcción de un equipo competitivo, en que jugadores de divisiones menores se sigan desarrollando y queremos y estamos obligados a la consecución de títulos, es una obligación constante, ganar cada partido y título, pero puede darse el caso o situación de que no se consiga un título y se esté haciendo un buen trabajo. La temporada pasada estuvimos hasta el final peleando, el equipo compitió de manera buena en play-off, pero ya conseguir título depende de situaciones o detalles que se pueden dar, eso no quiere decir que durante la temporada el equipo haya desarrollado un mal trabajo o el entrenador haya desarrollado un mal trabajo.