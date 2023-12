Andrés Carevic, técnico de Alajuelense: ‘No pasa por mi mente que el domingo sea el último partido’

Cuando Andrés Carevic ve a sus jugadores haciendo trabajos de recuperación, esforzándose en la cancha y concentrados en el análisis de video, cree en la remontada de Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico rojinegro tiene claro que no será fácil, después de esa derrota de 3-0 contra Herediano en la semifinal del Apertura 2023, que más bien le salió barata a los manudos.

Falta la segunda parte de esa historia y él se encuentra seguro de que Alajuelense tiene con qué levantarse ante un rival muy duro. No parece decirlo de la boca para afuera, cuando expresa que su equipo tiene calidad y fútbol para responder y luchar.

De no lograrlo, el domingo sería el último juego de la Liga en el semestre, en el que se acaba su contrato con los erizos. Sin embargo, en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares afirmó: “No pasa por mi mente que el domingo sea el último partido”.

- ¿Cómo se imagina que será el partido? ¿Cómo quiere que sea?

- Sabemos que va a ser un partido sumamente intenso y difícil, como fue la ida, nos conocemos muy bien. No sé ni cuántos partidos jugamos contra Heredia, sabemos las características de los jugadores, sabemos varias cosas como ellos saben de nosotros. Lo imagino un partido muy intenso, muy competitivo y trataremos de luchar hasta el final y hacer nuestro mayor esfuerzo para poder revertir.

- ¿Qué lo ha ocupado más en estos días después de ganar la Copa Centroamericana? ¿La recuperación de los futbolistas o conformar el once y la propuesta?

- Como fue todo el semestre, priorizar que el jugador esté al 100%. Ya tenemos 36 partidos encima y a esta altura creo que es primordial que el jugador se encuentre al 100% para dar su máximo. También sabemos que nos conocemos demasiado los dos y entonces priorizo mucho más que el jugador esté al 100% para de todo dentro el campo de juego, lo que le toque jugar o al que le toque jugar. Después, ya los detalles que consigue el partido en sí.

-¿Jugará con un doble nueve o qué tiene en mente?

- Tenemos una esencia bien marcada de proponer en todos los partidos y buscar ofensivamente, no por esta situación, sino que es algo que el equipo lo tiene incorporado, de proponer siempre el juego, de ir a buscar, de generar opciones de gol, de concretar.

“Esa esencia la tiene el equipo. Como todo, respetando siempre al rival, los rivales juegan, pero al final de cuentas, el equipo siempre trató de proponer, de ir al frente, nunca nuestro equipo ha especulado y o ha esperado a ver qué pasa.

“Sino siempre ha ido a buscar los partidos y esta no será la excepción, nuevamente y sobre todo por cómo está serie. Entonces, nuevamente iremos a buscar el partido”.

Andrés Carevic no dio mayores detalles de qué mostrará Liga Deportiva Alajuelense el domingo, pero dijo que el equipo tiene una esencia y la filosofía siempre es ir al frente. (JOHN DURAN)

- Esta vez se concentrarán. ¿Por qué hasta ahora aplicarán eso en campeonato nacional?

- Lo que pasa es que las concentraciones también las hemos hecho en otras ocasiones, en el torneo nacional. A veces hacemos una concentración completa, a veces hacemos medias concentraciones y lo que se puede controlar es eso, la alimentación, el descanso. Valorar que si no tuvimos tiempo para trabajar en cancha, alguna sesión de video en plena concentración.

“Hay factores que incluyo en una concentración completa como en media concentración, con activación. Hay varios detalles, igual siempre es dependiendo de todas las situaciones que viene pasando el equipo y los jugadores. Ahí tomamos la decisión de si es completa o media”.

- Dijo Joseph Joseph que llevan dos títulos de dos finales y que no puede haber quejas, independientemente de lo que pase el domingo. ¿Eso da tranquilidad en este momento?

- Es importante siempre el apoyo de la institución, pero ese tema lo dejo para que cuando termine todo, nos sentemos a hablar de lo que sigue en esta institución.

- La Liga está con vida, pero existe la posibilidad de que el domingo sea su último partido del actual contrato con Alajuelense. Eso también está ahí, en un semestre en el que lleva dos títulos. ¿Cómo lo ve?

- No pasa por mi mente que el domingo sea el último partido, estamos enfocados totalmente en plantear bien el juego, de hacer nuestro mayor esfuerzo, de luchar hasta el final y revertir la situación. Todo lo demás no pasa por mi cabeza, ni por la cabeza de nadie acá, del staff, ni de los jugadores el pensar de esa manera.

“Estamos muy positivos. Seguramente será un partido durísimo, pero hay que jugarlo. Nos quedan 90 minutos más el descuento y hay que hacer nuestro mayor esfuerzo para lograrlo”.

- ¿Qué mensaje le envía a la afición que sueña con una remontada?

- Vamos a necesitar de la afición, estamos en nuestra casa y saben que es el plus, es el extra que necesita el equipo. Entonces, desde ya invitarlos para creer que podemos remontar y el aliento total, independientemente de lo que vaya pasando en el transcurso. Eso es lo más importante.

“Seguramente cuando las cosas no están bien es cuando más los necesitamos y el pedido de uno es que en esos momentos es donde más apoyo necesitamos y saber que vamos a luchar hasta el final y hacer nuestro mayor esfuerzo”.

- ¿Cómo ve que el gol de visita ya no valga como desempate en el campeonato nacional?

- Eso lo sabíamos desde el inicio y se dio un marcador así. A veces habíamos conseguido goles de visitante cuando valía, ahora no los hemos conseguido y no valen, pero es parte del reglamento que impone el fútbol de acá. Ahora está así. En estos momentos nos favorece porque no hemos conseguido goles de visitante.

- ¿Qué explicación le puede dar al aficionado que ve rendir al equipo en fase regular y no en esta instancia? ¿Por qué cambió?

- Bueno, en otras ocasiones hemos llegado a seis finales y ganado cuatro, en otras ocasiones hemos salido campeones en el torneo local, ahora también hemos tenido que jugar diez partidos en Concacaf y ganamos la Copa Centramericana. En el Torneo de Copa fueron tres partidos y lo hicimos de buena manera.

“A lo mejor no tuvimos un buen partido el sábado pasado, no tuvimos una buena noche de venir jugando tantos partidos, el rival fue mejor que nosotros, pero no hay que dar una explicación por un partido. Porque también en otras situaciones, este equipo lo ha hecho muy bien y hemos conseguido títulos.

“Lo importante ahora es que lo que ya pasó, dejarlo atrás y mirar hacia adelante y tratar de hacer un gran partido, una gran noche con toda nuestra gente y poder buscar esa remontada. Trataremos de luchar hasta el final para lograrlo”.

- ¿Cómo han sido estos días con los jugadores de más experiencia, que llevan una voz de mando con lo que han vivido y cuánto aportan para este momento complicado?

- No solo están dentro de la cancha, sino en lo extra deportivo, es nuestra gente de jerarquía. Es trabajar fuerte, cuidarse bien, la alimentación, el descanso por todo el trajín que tenemos, de estar todo el mundo disponible, independientemente de si le tocó jugar o no, o si fue a la tribuna.

“Tener esa unidad y esa unión con la que ha contado este equipo durante todo el semestre, que fue una fortaleza muy grande y que lo hemos demostrado con hechos, que ha pasado, que nos han pasado y nos mantenemos unidos.

“Esa unión, esa unidad es sumamente importante con los más grandes que acompañan a la gente más chica. Es como lo han hecho siempre, no es la excepción en este partido, sino que hemos pasado muchas situaciones y ahí estamos todos juntos nuevamente para poder salir adelante”.

- El martes vimos que Michael Barrantes se resintió un poco. ¿Cómo está?

- Fue nada más que tuvo una torcedura de tobillo, no era algo muscular ni nada y el cambio no fue por esto tampoco. Fue algo técnico y estratégico, pero la verdad que gracias a Dios tenemos a todo el plantel completo, salvo la gente que se está integrando de a poco, que en este caso son Ian Lawrence y Johan Venegas. En este caso esperaremos de acá hasta el partido para ver si todo el mundo puede estar disponible.