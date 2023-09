Andrés Carevic revela la clave para, ahora sí, vencer a Saprissa y Herediano

-¿Cuál es su valoración de la victoria ante Saprissa? Copiado!

-Quiero agradecer a nuestra afición, esta victoria es para ellos. Con respecto al juego sabíamos que sería duro, es un clásico disputado, pero es importante ganar porque ahora somos líderes. Debemos seguir trabajando porque vienen muchos encuentros, en setiembre jugaremos cada tres días.

-¿Cómo mantener el buen momento por todo el semestre? Copiado!

-Solo nos queda trabajar duro, ahora debemos pensar en Liberia en la Copa. Debemos recuperar a todos los jugadores, tuvimos partidos muy duros, pero agradezco el esfuerzo de todos los jugadores y el día a día de trabajo.

-A sus equipos se les criticaba que en el pasado le costaba ganar el partido grande, ante Saprissa o Herediano, pero esta vez sí está sacando los resultados. Copiado!

-Realmente creo que la clave está en que antes teníamos gente joven en el equipo, pero ahora queríamos contrataciones de experiencia para acompañar a los chicos. Que la planilla sea equilibrada, porque el chico compite, pelea, pero la jerarquía da un extra más. En situaciones importantes los grandes nos ayudan y acompañan a los chicos.

-¿Qué piensa de Joel Campbell? Copiado!

-Joel viene de menos a más, sabíamos que el arranque del campeonato sería difícil, pero Joel y los que se integraron siguen sumando hacia arriba.

-¿Qué criterio tiene del arbitraje? Copiado!

-De arbitraje yo no hablo. Lo que sí sería bueno es que se tenga una estructura a nivel de Federación. Ojalá pronto esté la estructura para que se pueda mejorar el fútbol nacional.

-¿Contento por el llamado de Alexis Gamboa a la Selección Nacional? Copiado!

-Muy contento en lo personal, contento que llamen a los jugadores. Creo que el esfuerzo día a día, el trabajo, la disciplina pues te premian.

-¿Está el equipo con los pies en la tierra? Copiado!

-Ahora es tratar de recuperar, alimentarse bien, seguir trabajando. Vamos bien en Concacaf, en el torneo nacional, pero no hemos ganado nada. Entonces hay que seguir por la línea del trabajo, la exigencia, seguir bien por este camino.

-¿Sus rotaciones por fin le están dando resultado? Copiado!

-No lo veo de esa manera, nosotros tenemos una planificación y se fue llevando a cabo. El tema es que a veces se critican algunas situaciones, pero hasta ahora se valora. Si hay críticas a mí me gustaría que se valoren las planificaciones, pero muchas veces la persona que opina no sabe lo que se hace adentro, pero puedo decir que acá se planifica como se planificó la planilla, aunque comenzamos con 13 jugadores en la pretemporada, era obvio que el inicio era difícil.

-¿Qué le promete a la afición? Copiado!

-Lo que nosotros podemos prometer es trabajo y esfuerzo, vamos por buen camino, esto es importante porque tenemos mejor funcionamiento. Lo importante es que vamos de menos a más, pero hay que ir manteniendo todo lo que se ha sumado.