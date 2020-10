Creo que no. Hablan de problemática, pero de once partidos ganamos ocho, entonces si hablamos de problemática de que no centramos bien y que no conseguimos los puntos, entonces no es un punto esencial. Si vuelvo atrás a lo mejor ganamos algún partido centrando bien, entonces hacen mucho énfasis en eso, pero yo hago énfasis en el funcionamiento del equipo.