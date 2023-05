Andrés Carevic lanzó confesión sorpresiva sobre quienes entran de cambio en Alajuelense

Andrés Carevic confía en sus hombres, pero también espera más de ellos, de quienes son titulares, pero también de quienes están en la suplencia, llámese como se llame.

“Sabemos que la gente que entra de cambio puede dar mucho más y hablo en general”, afirmó Andrés Carevic.

Esa fue una de las confesiones que hizo el técnico de Alajuelense, luego del trabajo regenerativo de su equipo, tras el empate 2 a 2 en Cartago.

Carevic se sentó en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares y respondió las consultas que se formularon en la rueda de prensa de rigor, estipulada en el reglamento, previo a un partido clase A.

Fue ahí donde el timonel argentino se percató de que este Alajuelense superó su propio de récord de anotaciones en la fase regular de los torneos cortos.

Aunque no suele fijarse mucho en las estadísticas, ese dato en particular le llamó la atención a Carevic.

Andrés Carevic no quiso adelantar si para el partido decisivo del sábado habrá alguna sorpresa en la alineación de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

También le dio buena espina de cara al partido de este sábado 13 de mayo en el Morera Soto, donde se sabrá cuál de los dos clubes avanzará a la final de la segunda ronda: ¿Alajuelense o Cartaginés?

- Se ha dicho que el once estelar de Alajuelense es contundente, sólido y competitivo, pero se le está cuestionando que tal vez a la hora de hacer las variantes baja el nivel de juego. ¿Lo han interpretado de esa forma o no es así, es casualidad o circunstancial que pase eso cuando se hacen las variantes?

- Sí lo hemos valorado, estamos trabajando en ello. Sabemos que la gente que entra de cambio puede dar mucho más y hablo en general, porque ha tocado que han iniciado otros jugadores y les ha tocado entrar de cambio a otros jugadores que normalmente a veces venían jugando.

“Una cuestión en conjunto, no solo el once que inicia, porque a veces gente que venía iniciando constantemente no ha iniciado y después entró de cambio. Creo que sabemos que la gente que entra puede dar mucho más, que tiene que meterse más rápido al partido y hemos trabajado eso. Sí está valorado”.

- ¿Cómo está el equipo después del juego en Cartago y antes del duelo en el Morera?

Importante recuperar a todos los jugadores, la gente que tuvo menos participación trabajó y seguramente como todo, después de un partido siempre alguien está cansado, tocado, pero nada de tener en cuenta, sino es puramente recuperación.

“El tema de cómo estamos, el equipo está bien, está fuerte, lo positivo es haber metido goles de visitante, queríamos haber ganado el partido, que como dije, fue duro, en su casa, donde ellos han hecho un buen torneo de local, que iba a ser disputado como fue y al final de cuentas terminó en empate. Valoraremos y sacaremos conclusiones para el partido del sábado en casa”.

- Carlos Mora jugó con un problema en la mano y andaba una férula. ¿Cómo manejaron ese tema?

- Son circunstancias que los jugadores pasan, de tener algún tema de torcedura de muñeca, de mano, algo que no le impida jugar. Están preparados sicológicamente para hacer el trabajo que tienen que hacer, independientemente de alguna molestia que puedan tener, que no les impida el desarrollo del juego.

“Al final de cuentas, si valoramos eso hizo un gran partido y creo que no pasó a mayores la molestia que tenía en la mano”.

- Las estadísticas dicen que la Liga en el primer tiempo anota más goles y antes del minuto 60 hizo 42 goles y después del minuto 80 marcó cuatro. ¿Cómo se puede interpretar eso con la forma de anotar?

- Las estadísticas creo que son una forma más, pero a veces yo pienso que son detalles circunstanciales. Va a depender mucho de cómo va el partido, si vas arriba en el marcador por varios goles no tenés la necesidad de arriesgar tanto para atacar.

“Creo que estadísticamente hay que valorar varios parámetros para sacar conclusiones. No todos los partidos son iguales y va a depender mucho del desarrollo del partido para valorar esa situaciones.

“Si tuvimos varias y no concretamos, si no tuvimos, entonces hay varios parámetros para tener en cuenta y sacar una conclusión de la estadística nuestra”.

- Su equipo ha recibido mucho gol en los cierres de los partidos. ¿Cómo se maneja esa situación para reducir el estrés que significa por los antecedentes recientes? ¿Qué falla en esos momentos?

- Yo preguntaría primero cuántos goles supuestamente son muchos. Preguntan porque a lo mejor San Carlos nos anotó, Los Ángeles FC y Cartaginés. La pregunta tiene que ir con fundamentos. Que me digan de tantos goles que nos metieron, cuántos nos metieron al final.

“Desde ahí partimos por la pregunta que me están haciendo, yo no lo veo de esa manera, son circunstancias del partido y de igual manera nos concretan un gol de penal y no de jugada.

“Habría que valorar la estadística para poder responder esa pregunta”.

- La localía ha sido una fortaleza, con solo dos derrotas. ¿Cómo traducir eso para este partido que viene?

- Sabemos que jugamos en nuestra cancha, con nuestra gente y eso es importante para nosotros. Importante que hemos ganado muchos partidos de local y esperemos reflejar el funcionamiento y el juego el sábado con un triunfo para poder pasar a la siguiente fase en esta recta final.

“Es seguir trabajando en nuestra casa de la misma manera, con el apoyo de nuestra gente y ganar el partido”.

- A veces a la Liga o a usted como entrenador se le tilda de que es predecible por buscar regularidad en las alineaciones. Cuando hace cambios, el cuestionamiento es que no tiene regularidad en el once. ¿Es cambiar siempre o tener regularidad?

- De la opinión de que sea predecible, con tener 52 goles en el torneo, ahí te respondo la pregunta.

- Alajuelense superó su propio récord de goles en fase regular, que eran 49, llegó a 50 en este torneo y ya con las semifinales llevan 52 tantos. ¿Cómo toma eso?

- No sabía que había sido el mayor torneo de goles, sinceramente. Ese es el reflejo del trabajo, del esfuerzo. No es fácil en un torneo tener 50 goles y ahora con dos más en esta fase, tener 52.

“Además de crear muchísimas opciones de goles más y eso habla de que es un equipo que se ha esforzado mucho, que ha trabajado, que propone, que intenta, que no deja de intentarlo siempre.

“Ese es el camino a seguir, seguir intentando y como lo hablamos muchas veces, tratar de lo que generamos ser determinantes y ser sumamente contundentes, para que el funcionamiento de un partido sea que fuiste superior, pero lo tengás que reflejar con goles”.

- ¿Cabe alguna sorpresa en la alineación del sábado?

- No lo puedo responder, porque tengo que ver este viernes si están todos los jugadores disponibles al 100%, los que jugaron y los que no jugaron y de ahí tomar determinaciones.

- ¿Qué tan diferente se puede esperar la Liga?

- Estamos en la semifinal, seguramente va a ser difícil, va a ser complicado. Ellos tienen un buen plantel y a pesar de que vamos a jugar en nuestra casa, nadie dijo que va a ser fácil.

“Siempre respetamos al rival, jugar con la seriedad que nos caracteriza, hacer nuestro partido, nuestra estrategia y ganar el partido”.

- La afición puede ayudar bastante, pero el deseo de ser campeones también hace que por momentos se lleguen a desesperar. ¿Qué les dice a los aficionados que irán al Morera Soto?

- Lo que les puedo decir es como siempre lo he manifestado públicamente: lo que nosotros necesitamos es el apoyo total, independientemente de las circunstancias que pasen dentro de un partido.

“Necesitamos el aliento constante de nuestra gente, independientemente de algunas circunstancias que puedan pasar. Eso a nosotros nos va a ayudar mucho, que tenemos el apoyo constante, que en muchas ocasiones lo han hecho.

“Esperemos nuevamente hacer un gran partido y tener todo el apoyo de nuestra gente para dar ese punto extra de motivación a nuestros jugadores, en nuestra casa, para poder ganar el partido”.

- ¿Físicamente cómo están los jugadores, cuántos kilómetros recorren por entrenamiento?

- Nosotros tenemos una metodología, que vamos llevando no tanto el kilometraje. Sino dentro de la metodología del microciclo tenés trabajo de tensión, de duración, de velocidad.

“Nosotros tenemos unos parámetros a nivel internacional que a lo mejor no estás en el top de a nivel internacional porque otras ligas tienen más intensidad, como la inglesa y muchas ligas importantes, pero tenemos una media de parámetros.

“Nos basamos en esos parámetros y las tareas y los ejercicios que tenemos nos dan la carga que necesitamos. Entonces creo que eso es algo que está controlado, nosotros lo controlamos y eso hace que nuestro equipo siempre esté en óptimas condiciones.

“Hay un desgaste durante el torneo, como había dicho no tuvimos una pretemporada como la que hicimos, pero no son excusas para decir que en este momento nos falte algo. Creo que el equipo está muy bien.

“La parte mental es importante también para estar fuertes, como lo estamos y seguir adelante”.

- Alajuelense empezará el partido del sábado clasificado por el tema del gol de visita y eso obliga a Cartaginés a salir a proponer. ¿Qué tipo de partido imagina para este sábado?

- Eso no lo puedo responder, porque habla de que el equipo rival tiene que proponer o tiene ir en busca. Nosotros vamos a plantear el partido con nuestra estrategia, con lo que a nosotros nos conviene, que pensamos que es lo mejor para este partido. No lo puedo responder, porque es algo estratégico.

- Ya después del partido, las repeticiones y demás, los expertos en arbitraje coinciden en que el penal de Cartaginés no era penal y que el no pitado a la Liga sí era penal. ¿Le deja un sinsabor a usted la interpretación de los árbitros o alguna preocupación con lo que se viene con las designaciones de los réferis?

- Ya lo dije, creo que es un tema que no tengo nada que decir y creo que esas son las opiniones que se están generando y hay gente que tiene que ver el tema del arbitraje, analizar y seguramente tienen su instructor para ver todos los temas.

“Al final de cuentas, lo que ya está, ya está. No podemos volver atrás y no tengo nada para decir. Cada uno que haga su trabajo y en lo personal me estoy enfocando en lo que está en nuestro control. Eso es algo que no está en nuestro control y nuestra directiva o la Comisión de Arbitraje valorará las opiniones y el video.

“Ellos analizará qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, igual que lo hacemos nosotros. Me dedico a que mi equipo se recupere, que esté bien y que podamos hacer un muy buen partido el sábado”.

