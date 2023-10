Andrés Carevic habló del duro calendario de Alajuelense y explicó situación de Leonardo Menjívar

En medio de esa serie de ida y vuelta que pondrá frente a frente a Liga Deportiva Alajuelense y al Club Sport Herediano en busca del boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, rojinegros y rojiamarillos tendrán que disputar un duelo más.

¿Cómo? ¿Por qué? Si aún no se había percatado de eso, la situación es real y peculiar, porque en medio de esos dos partidos de semifinales entre la Liga y el Team, también debe disputarse la jornada 17 del Apertura 2023, que tiene en agenda el duelo entre Alajuelense y Herediano.

La Concacaf aún no proporciona el día exacto, pero está la previsión en el almanaque, de modo que el pulso de ida de esta semifinal que Herediano pretende que se dispute en el Estadio Ricardo Saprissa, se efectuará entre el 24 y el 26 de octubre.

El 29 de octubre, en el Estadio Alejandro Morera Soto será el encuentro ante Alajuelense y el Team, correspondiente al Apertura 2023; mientras que en ese mismo escenario, estos clubes de toparán otra vez entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en el pulso definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana.

Así lo deparó el fútbol, el destino y el calendario, que si solo con eso pareciera fuerte, añádale que luego de esa triple cita contra Herediano, la Liga visitará a Saprissa.

Pareciera que la planificación entrará mucho en juego y a pesar de que a muchos no les agrada la rotación, esa fórmula hasta ahora le ha dado réditos a Andrés Carevic para ir superando obstáculos.

Como ocurrió cuando necesitaba nivelar a sus jugadores, a los que no hicieron pretemporada con los que sí la efectuaron y quienes las lesiones han respetado más.

La Liga no ha llegado a tener disponibles a todos los integrantes de su planilla de manera simultánea, pero lo que sí sabe el entrenador rojinegro es que la mayoría de sus hombres tienen ritmo.

“El equipo se ha comportado muy bien, independientemente de si jugó uno u otro. Sabemos que tenemos esas dos semanas muy duras, al tener tres partidos seguidos contra Herediano y el clásico”, expresó Andrés Carevic sobre lo que viene para Alajuelense.

“Lo importante es que Suhander Zúñiga volvió; lo importante es que Anthony Hernández va en camino y se está poniendo a punto. Edward Cedeño viene de la U-21 y le tocó participar, lo había hecho también contra Grecia y lo hizo de buena manera”.

Dijo que el mejor escenario para la Liga sería que para esas alturas, ya pueda contar con todos sus jugadores. De ahí que continúa con el manejo de cargas y estrategia de partidos, “siempre buscando lo mejor para el equipo y el mejor once”, insistió Andrés Carevic, luego de que Alajuelense le pasó por encima a Cartaginés, dejándose la serie con un global de 6-1.

- ¿Qué puede decir de Leonardo Menjívar, porque la gente pedía verlo en cancha?

- El tema es que llevamos un proceso, él llegó ya empezado el campeonato, estuvo mucho tiempo parado, se ha ido a la Selección y eso hace que a veces en la idea de juego y el modelo de juego tenga que seguir avanzando y trabajando.

“En los minutos que le ha tocado lo ha hecho muy bien y en cuanto a sus características sabemos que es desequilibrante, que tiene buen pie, que hace el esfuerzo, trabaja fuerte”.

- ¿Cuáles son las claves para que en esta Copa Centroamericana, Alajuelense sea tan solvente?

- La clave está en el día a día de trabajo. Agradezco a los jugadores por el gran esfuerzo que están haciendo por jugar cada tres días, esforzarse, teniendo la iniciativa, teniendo el compromiso de creer en la idea que tenemos, llevarla a cabo en los partidos y estoy muy agradecido con los jugadores y con toda la parte del club que hace el esfuerzo y nos acompaña para que esta institución siga trabajado fuerte como lo sigue haciendo.

- Paulo César Wanchope dijo que Alajuelense es el gran candidato para ganar la Copa Centroamericana y alabó mucho a la Liga. ¿Usted siente que se meten fuertes a semifinales?

- Agradecido a Paulo por sus palabras, nosotros no vamos más allá. Lo más importante es que estamos en semifinales, que dimos un paso importante y no hemos ganado nada todavía. Tenemos un partido muy duro contra Herediano, de ida y vuelta también, nos conocemos bien y seguramente va a ser un partido muy complicado. Entonces no vamos más allá. Hay que pensar en el domingo, en el partido contra Sporting.

- ¿Cómo ha sido la evolución de Joel Campbell y Johan Venegas?

- Se hicieron las pruebas necesarias, no estaban al 100% y esperemos la evolución de este viernes y del sábado para valorar si pueden estar para el domingo. Van en evolución, no tengo una respuesta concreta si van a estar disponibles o no. Seguramente en estos días tomaremos la decisión.

- ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es que en un torneo importante como la Copa Centroamericana de Concacaf tenga que enfrentarse otra vez a un equipo de la misma liga, que se conocen bien?

- Tiene pros y contras, nos vamos a enfrentar muchas veces en un torneo y eso a veces tanto para ellos como para nosotros seguramente será bastante complicado tener tres partidos seguidos, pero es la circunstancia que nos ha tocado.

“Lo positivo nuevamente es que no tenemos que viajar. Eso es muy importante, porque cada vez que nos toca viajar son tres días fuera, que se pierden entrenamientos, se pierden muchas cosas, desgaste y entonces, al final de cuentas, unas por otras”.

- En lo mental y emocional, se vio una Liga diferente en esta instancia, fuerte, que sostiene el resultado y que va hacia adelante. ¿Qué ha cambiado y cómo mantener ese estado mental en estas semanas que se vienen, con series de ida y vuelta?

- Lo primero es que a la planilla pensamos que teníamos que incorporar gente de jerarquía, de recorrido, que era muy bueno para acompañar a nuestra gente intermedia y jóvenes. Y luego es el trabajo que se hace día a día en la institución.

“Entonces, trabajar fuerte a nivel individual, por líneas, el tema de la parte mental. Eso es importante para nosotros, que ya vienen con un proceso del torneo pasado. El trabajo del día a día más nuestra gente de jerarquía que ha tenido su recorrido, seguimos por esa misma línea y a seguir evolucionando, no nos podemos quedar ahí”.

Agenda de Alajuelense

Alajuelense vs. Sporting: 8 de octubre

Alajuelense vs. Guanacasteca (Torneo de Copa): 15 de octubre

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: 18 de octubre

San Carlos vs. Alajuelense: 22 de octubre

Herediano vs. Alajuelense (Semifinal ida Copa Centroamericana): 24 al 26 de octubre

Alajuelense vs. Herediano: 29 de octubre

Alajuelense vs. Herediano (Semifinal vuelta Copa Centroamericana): 31 de octubre al 2 de noviembre

Saprissa vs. Alajuelense: 5 de noviembre

Alajuelense vs. Grecia: 8 de noviembre

Cartaginés vs. Alajuelense: 12 de noviembre

Puntarenas vs. Alajuelense: 22 de noviembre

Alajuelense vs. Guanacasteca: 26 de noviembre

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.