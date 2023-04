Andrés Carevic desconoce negociación de Alajuelense anunciada por Jafet Soto

Antes de que empezara el partido entre Herediano y Cartaginés, en el que los brumosos se dejaron la victoria por 3 a 1 en condición de visita, el gerente general de los florenses, Jafet Soto, aprovechó los micrófonos para hacer alusión a Alajuelense en algunas ocasiones.

Envió una indirecta al preparador físico de los manudos, Juan Carlos Herrera, pero también ligó a Allan Cruz con los erizos.

“Tengo entendido que Allan Cruz en este momento tiene conversaciones con Alajuelense, puede ser que tenga conversaciones con Alajuela porque andan buscando un jugador en esa posición”, manifestó Jafet Soto en Teletica Radio y en Columbia, en el Colleya Fonseca.

Pocas horas después, La Nación le consultó a Andrés Carevic si le llama la atención que este tipo de comentarios salten a la palestra en estas instancias, específicamente porque desde Herediano anunciaron una supuesta negociación de la Liga con Allan Cruz.

“Por lo que yo sé, no. No tengo ninguna información de que se está negociando. Creo que a veces salen cosas, pero yo no estoy enterado de que se ha hablado, o que la Liga está hablando con Allan Cruz”, afirmó Andrés Carevic.

Este medio le repreguntó al técnico rojinegro que si eso estuviera pasando, si él tendría que saberlo.

“Supuestamente tendría que saberlo, pero no estoy informado de esa pregunta que me estás haciendo. Entonces no podría responder, porque no estoy enterado de lo que se está hablando. De igual manera se hablan muchas cosas, pero en este caso, de mi parte te lo confirmo, que no”, recalcó el timonel de la Liga.

En el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela, Andrés Carevic respondió otras consultas sobre el momento del equipo y el partido del próximo lunes, contra Cartaginés.

- El partido finalmente va a ser el lunes. ¿Cuánto se gana la Liga con ese día de más que tendrán?

- Valorando las circunstancias, al final de cuentas nosotros teníamos todo para jugar el domingo y la planificación nuestra estaba para el domingo. Ahora confirmaron que jugamos lunes. Un poco pasa por ese tema. La situación está así y nosotros reestructuraremos para el lunes.

- ¿En cuánto puede variar el planteamiento al enfrentar a Cartaginés en Cartago o en La Sabana, pensando en cómo el rival puede encarar el compromiso?

- Hablo de mi punto de vista. Claro que jugar en tu casa siempre es importante, es tu casa, entrenás ahí, conocés bien, con tu gente y yo que es un punto, como nos ha pasado a nosotros, que hemos tenido que salir de jugar de local a hacerlo en otra cancha. Ese es mi punto de vista.

“Puede influir, pero después tiene un buen plantel, tiene una buena racha y el equipo viene bien en esta segunda ronda. Va a ser un partido complicado, difícil, a pesar de que no están en su casa”.

- Anunciaron la lista de los microciclos de la otra semana y no hay jugadores de Alajuelense y Cartaginés. ¿Le alegra eso, le tranquiliza saber que para la recta final va a poder contar con todos sus jugadores?

- Como lo dije la otra vez, nosotros siempre estamos para aportar a la Selección, sabemos que es una etapa definitoria, pero al final de cuentas es un microciclo que estaba programado y si nos tocaba jugar el domingo y los jugadores debían ir lunes, martes y miércoles, tendrían que ir para apoyar a la Selección.

“Creo que esa parte está clara. Hubo algunas circunstancias, pero se aclaró lo que se tenía que aclarar y punto. Siempre vamos a estar a disposición”.

- ¿Anímicamente cómo siente al equipo? ¿Qué pasó después de ese empate en Grecia? ¿Hubo reunión entre ustedes?

- No, yo creo que un poco la impotencia de cómo a veces nos ha pasado en los últimos partidos, de generar opciones de gol y no poder concretar. Se está trabajando en eso, nos estamos ocupando.

“De igual manera tengo siempre que felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho, porque se genera fútbol, porque el equipo tiene una buena actitud, tiene un buen funcionamiento y es la impotencia de no poder reflejarlo con goles y con resultados.

“Es parte de todos en el plantel, es de parte nuestra, de hacer lo que está a nuestro alcance para trabajar y ser más efectivos”.

- En la primera vuelta la Liga marcó 24 goles y en esta segunda lleva solo ocho goles. ¿Ese es el problema?

- Lo que hay que valorar es el contexto de cada partido. Si uno hizo un buen partido, generó muchas opciones de gol, fue superior al rival y al final de cuentas no lo reflejaste en el marcador, las estadísticas son lo correcto, el contexto del partido.

“Se basa en el resultado y nosotros nos basamos en el contexto, porque si nosotros no generáramos opciones de gol, el rival te supera tácticamente y estratégicamente, físicamente, la verdad que sí, nos superó.

“Nosotros hemos mantenido el nivel de juego y el nivel de situaciones de gol. Por equis situación no hemos sido determinantes y a lo mejor antes nos llegaban dos o tres veces y no nos anotaban. Ahora nos concretan. Esa es la valoración que nosotros hemos hecho, que no quiere decir que es una cosa o la otra.

“Estamos ocupándonos de eso, de que nos lleguen menos o no nos lleguen, o si nos llegan que nos conviertan y nosotros de poder a lo mejor no sé si llegar tantas veces, pero cada vez que lleguemos tenemos que ser más contundentes. Nos ocupamos de eso y estamos sobre eso para en estos tres partidos que nos quedan, tratar de cerrarlos bien”.

- Después de la conferencia del miércoles hay una serie de comentarios de periodistas y aficionados sobre eso que usted dijo que se empieza a desestabilizar al equipo y que estaba satisfecho con no ser líder porque el objetivo es clasificar. ¿Se mantiene eso, porque al liguismo le molesta que a la Liga no le moleste no ser líder?

- De esos comentarios se los dejo de tarea a ustedes, de lo que pasó ahí en Grecia. Con respecto a lo demás, nosotros siempre buscamos tratar de ir arriba y optar por el primer lugar.

“Si por circunstancias no lo podemos conseguir, el objetivo es clasificar. Si podemos hacerlo de primeros, excelente. Si es de segundos, terceros o cuartos, pues el tema es estar dentro de los cuatro.

“Sabemos que luego está el playoff y ahí han pasado muchas cosas. Lo importante es que podamos cerrar bien el torneo, ocuparnos de cómo mejorar, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien y clasificar”.

- De la segunda a la cuarta posición lo único que está en juego es abrir o cerrar en casa. ¿A usted le gusta más abrir de local y si es así cerrar de tercero le sirve para esa estrategia?

- No voy por ahí. Al final de cuentas, nosotros trataremos de hacer nuestro mayor esfuerzo y tratar de clasificar lo más antes posible. Después, las circunstancias verán y si nos toca arrancar primero en casa y después de visitante, valoremos la estrategia que tengamos que hacer para jugar en casa primero y cerrar de visita.

- ¿Prefiere así, cerrando de visita?

- No, no. De preferir, no. Lo importante es nosotros cómo estamos y si nos toca abrir en casa o cerrar en casa lo determinará la posición, pero no es un tema prioritario.

- ¿Tiene lesionados?

- El tema de Andrés Gómez, de Erick Cabalceta y de Giancarlo González se están incorporando de a poco al plantel y siempre lo que hago yo es llegar hasta la última instancia para tomar decisiones. Siempre buscamos que el jugador esté al 100%. Están trabajando, se están incorporando y valorar de aquí al lunes si pueden estar disponibles o no.

- ¿Cómo analiza esa cantidad de opciones que crean, porque es fundamental terminar las jugadas?

- Hay que ver los contextos del partido de cómo se desarrolló para dar un punto de vista. No solo se puede basar por el resultado, porque el rival llegó una vez, te concretó y perdiste 1 a 0.

“Es fútbol, pero tenés más chance de tener resultados positivos tratando de generar situaciones. Estamos ocupados y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para darle al jugador todas las herramientas.

“No solo a los delanteros, porque hemos tenido jugadas de táctica fija, remate de media distancia con los volantes. No es solo de los delanteros. Hablamos del equipo en general y buscando ese equilibrio, de siempre generar, de siempre tener la posibilidad de estar cerca de concretar y poder ganar”.

- ¿Cómo ve a Cartaginés?

- Creo que arrancó una muy buena segunda vuelta, tiene un buen funcionamiento, es muy buen equipo, está bien dirigido por Paulo César Wanchope, están jugando bien. Va a ser un partido complicado.

“Será difícil, ellos vienen haciendo bien las cosas, pero nosotros trataremos de hacer una buena estrategia, plantear el partido, esforzarnos y poder conseguir el resultado.

“Nosotros tenemos un buen funcionamiento, pero en estas alturas siempre es importante buscar el triunfo y esperemos hacerlo, tratando de ser contundentes”.

- ¿Cuánto ha variado Cartaginés en relación con el partido entre ustedes de la primera vuelta?

- Esa vez lo dije, Cartago había hecho muy buenos partidos y no había reflejado los puntos sobre el desarrollo de cada partido. Uno analiza, hace los cortos y ve los desarrollos. Ahora es fruto de su trabajo, que han sido constantes sobre lo que venían trabajando y siempre vas a estar más cerca al trabajar de esa manera.

“Ahora están obteniendo resultados. Ellos tiene un buen funcionamiento y seguramente lo van a mantener. Nosotros tenemos que estar a la altura para poder enfrentar ese partido, para poder hacer una buena estrategia y ganar”.

- En el fútbol cuando las cosas están bien todo es una maravilla y cuando están mal salen todas las cosas negativas. En este momento de la Liga se habla mucho de los líderes, de los capitanes, que son muy suavecitos. ¿Cómo son los líderes de Alajuelense?

- Esas son opiniones externas. Nosotros estamos bien claros de lo que pasa acá adentro. Nosotros tenemos a nuestros líderes. Cuando tienen que hablar fuerte, hablan. En lo personal, como cabeza del cuerpo técnico, cuando tengo que hablar, hablo. Hay diferentes maneras de gestionar y cada uno tendrá su manera.

“Eso es algo interno que tenemos nosotros, que por ética y por códigos es para nosotros. Es respetable las opiniones de afuera, pero no saben adentro cómo se está desarrollando tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Acá la línea está bien clara, cuando ganamos, empatamos o perdemos”.

