“Quiero felicitar a los jugadores que participaron, que a lo mejor no venían participando, que dieron todo, hicieron un buen partido, que hay que mencionar que jugamos con cuatro Sub-20, con cuatro Sub 23, estuvieron a la altura de esta institución y del partido importante que jugamos. Valoro el esfuerzo que han hecho todos estos chicos que a lo mejor no han tenido tanta participación, les tocó un partido complicado y lo hicieron muy bien”, reseñó el técnico erizo.