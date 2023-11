Andrés Carevic avisa a la Selección Nacional sobre el estado físico de Joel Campbell

¿Cuál es su análisis del empate 1-1 ante el Cartaginés? Copiado!

Hicimos un buen partido, generamos opciones de gol, pero no logramos concretarlas. Debemos ser más contundentes y aprovechar las oportunidades. El funcionamiento del equipo fue muy bueno; agradezco la entrega de los jugadores y la presencia de la afición.

¿Cuál es el rol que está teniendo Aarón Suárez, quien parece haber perdido protagonismo? Copiado!

Le ha tocado ser titular y en otras ocasiones ingresar de cambio. Lo decidimos estratégicamente para afrontar cada partido. Los futbolistas han tenido una gran carga de trabajo jugando cada cinco días, y la idea es tener a todos en óptimas condiciones para los eventos próximos.

¿Cuál es el estado de Joel Campbell? Copiado!

Joel no está al 100%; todavía no ha evolucionado como esperábamos. Es una coordinación entre el área médica de la Selección y la del Liga. Vamos a evaluar si está al 100% para ver si puede aportar o no.

Para la final del Torneo de Copa ante Saprissa, pierde a Giancarlo González y Alexis Gamboa; ¿cómo remediar esa situación? Copiado!

Estaba estipulado así. Sabíamos que se podían convocar jugadores al ser fecha FIFA. Confiamos en nuestros futbolistas y trabajaremos duro para hacer un buen partido y ganar.

¿Cuál es el análisis del compromiso pensando en la fase final del campeonato? Copiado!

Hicimos un buen partido, pero nos faltó determinación para finalizar las opciones. Continuamos trabajando en ello y en otros aspectos. Confiamos en nuestros jugadores y buscamos un buen cierre en este último tramo del año.

¿Aún tiene Alajuelense opciones de ser líderes del torneo tras el empate ante Cartaginés? Copiado!

Seguiremos trabajando duro. Si matemáticamente nos alcanza, bien. La idea es estar entre los cuatro mejores del campeonato y luchar por el liderato en los seis partidos restantes de la segunda fase.

¿Puede pasar factura tener diezmado el plantel debido al llamado de jugadores a sus selecciones por la fecha FIFA, de cara al Torneo de Copa y al cierre del torneo? Copiado!

Tenemos una plantilla de calidad. Aunque hay bajas por el llamado a la Selección en fecha FIFA, no hay excusas. Estamos tratando de que los jugadores tengan participación en un torneo u otro a venirse la recta final del campeonato, lo cual es complicado en la parte física, pero vamos a continuar con nuestra línea de trabajo y esperamos que los jugadores estén en óptimas condiciones para el cierre del torneo, a pesar de la complicación física de jugar 41 partidos en menos de cinco meses.