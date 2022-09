Amantes del álbum Panini del Mundial de Qatar 2022 aplauden esta gran noticia

Los amantes del álbum Panini del Mundial Qatar 2022 están que se frotan las manos con esta noticia. El tan anhelado álbum de tapa dura pronto se conseguirá en los diferentes puntos de venta del país.

“Estimo que lo vamos a tener cercano al 15 de setiembre, si se puede tener antes lo tendremos, pero créame que apenas lo tengamos disponible lo sacamos. Nosotros no nos vamos a esperar un solo día para calentarlo y estimamos que para el 15 de setiembre lo tenemos”, aseguró Cristian Oreamuno, Grouper de la empresa Dipo, distribuidora oficial del álbum en Costa Rica.

Quienes ya han comprado postales y desean pegarlas en el álbum de tapa dura, pronto podrán hacerlo, en 15 días se vende en todo el país. El costo del mismo es de ₡6.000. (Marvin Caravaca)

El álbum de pasta dura se hace en México y Dipo ya ha sido informada que el inventario solicitado está cerca de ser enviado al país.

“El álbum tapa dura se hace en México, entonces cuando sale debe atravesar toda Centroamérica y luego pasarlo a un almacén fiscal. Lleva toda una logística, por eso no puedo dar una fecha exacta de venta en Costa Rica, pero estimo que lo tenemos para el 15 de setiembre”, afirmó Oreamuno, quien agregó que todos los días reciben llamadas de los clientes preguntando por el coleccionador.

“A nosotros nos llaman a diario más de 200 clientes para hacernos pedidos o consultas. Tenemos un call center donde recibimos llamadas de nuestros clientes, principalmente pedidos y le puedo decir que más del 80% de esas llamadas nos preguntan qué pasa con el tapa dura, para cuándo está. Cuando esté disponible el inventario lo sacamos a la calle y lo vendemos”.

¿Por qué este álbum de pasta dura o gruesa como lo llaman algunos es tan apetecido?

“Lo interesante del álbum tapa dura es que es para coleccionistas de verdad, esos coleccionistas duros, que le llamó yo, el que se puso hacer el álbum y de verdad lo llenó”, dijo Cristian Oreamuno.

Comentó que la idea siempre fue que el álbum de pasta dura saliera al mercado el 29 de agosto como sucedió con el de papel.

“El tapa dura la idea original es que viniera con todo el resto del inventario, pero tuvo los atrasos que ha tenido la industria a nivel mundial y sobre todo la papelera, que ha tenido inconvenientes de materia prima.

“El álbum tapa dura tiene más material para producirlo, la confección no es tan rápida como el álbum regular, que es una máquina que engrapa y saca, el otro lleva un poco más de proceso. La planta nos atrasó la entrega, además no sabíamos con anticipación que no íbamos a tener el de tapa dura para el 29 de agosto, se nos informó ya con esa fecha encima y por eso no pudimos avisarles a las tiendas del inconveniente”.

Pero la buena noticia es que ya viene en camino y en 15 días estará a disposición del público, así que todos quienes hicieron preventa se les va a cumplir, porque ya hay un inventario solicitado por las distintas cadenas.