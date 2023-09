Álvaro Saborío: ‘Regreso para disfrutar y hacer goles’

Álvaro Saborío está de regreso y espera volver con San Carlos en un gran nivel. A sus 41 años, Saborío apuntó que físicamente está muy bien, con ganas de aportar a los norteños y, según resaltó, se siente con las fuerzas y la capacidad para competir en los partidos del campeonato de la primera división.

“Regreso a disfrutar, disfruto haciendo goles y disfruto viendo al equipo ganar, y espero volver en un gran nivel”, dijo Saborío en una entrevista con Yashin Quesada en su programa Encuentro Deportivo.

Álvaro expresó que sigue en actividad deportiva porque practica ciclismo y en el fútbol estuvo jugando varios partidos con Keylor Soto, en un equipo, y se sintió cómodo. Para él, si no se hubiera sentido bien físicamente, no habría aceptado la propuesta de San Carlos.

“Sigo el campeonato, he pasado mucho tiempo en el fútbol y no se me va a quitar de la noche a la mañana. Me veo compitiendo, participando y aportando goles, y espero que las cosas salgan bien en el campo”, afirmó el delantero.

El atacante comentó que regresa por cuatro meses; Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, le habló y aceptó porque quiere tener una despedida del fútbol.

“Cuando salí, por mi personalidad y forma de ser, quise estar fuera de foco y pienso en vivir una despedida. Soy muy cercano a Luis Carlos, nos queremos mucho, y me propuso ir al camerino, hablar con los muchachos, hacer lo mismo que hice durante el tiempo que estuve ahí y me pareció bonito, que pese a mi edad me hayan tomado en cuenta”, manifestó Saborío.

Álvaro añadió que el grupo de jugadores lo puede ver igual que antes, conoce a la mayoría y quiere transmitirles que, pese a la edad, se puede estar en gran nivel.

“Espero que me exijan igual, entrenar igual que todos, no espero trato especial, opté por regresar y que las cosas se manejen igual. Que no haya privilegios, que pueda competir, y eso puede hacer que el equipo avance. Después de verme competir con ellos, los va a motivar al decir: ‘ese viejillo nos está haciendo sufrir’. Es un desafío para mí mostrar mi nivel en Primera”, indicó Saborío.

Álvaro Saborío espera revivir esta imagen al volver a marcar goles. (Rafael Pacheco Granados)

El atacante ya empezó a entrenar con San Carlos y hablará con el cubano Daniel Díaz para que le ceda la camiseta número 9.

“Él es buen muchacho, sé que va a entender”, dijo Álvaro, quien reconoció que con su regreso, por la mente le pasó que iba a ser el jugador de más edad en el campeonato nacional.

“Sí pensé en eso, pero es motivante, me toca y quiero dejar una bonita huella y enseñanza para mis hijos y aficionados, espero aportar bastante y lograr las cosas”.