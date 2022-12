Álvaro Saborío: ‘Me siento un ídolo liguista’

Uno de los gustos que Bryan Ruiz quería darse en su partido de despedida era ver de nuevo a Álvaro Saborío en cancha con el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense. Lo vio como un honor para él y como un regalo para su amigo y para la afición rojinegra.

Ruiz pensó en que de cierto modo era también un homenaje para Sabo, para que sintiera lo que es jugar con el escudo de Alajuelense en el pecho y con la afición en las gradas.

Porque en aquella época en la que él militó con la Liga y fue parte de la copa 30, no se permitía la presencia de público en las gradas por la pandemia.

Y ya cuando volvió al Morera Soto, aunque desde las gradas le aplaudieron y le hicieron un homenaje, estaba jugando con San Carlos.

Desde que se le vio entrenar el viernes pasado con la Liga, no faltaba quien dijera que la Liga debería ficharlo de nuevo.

Ya en el partido entre Alajuelense y Twente, el liguismo se deleitó con verlo ahí, calentando y jugando. Es cierto que los focos estaban enfocados en la reaparición en cancha de Wílmer López y que hubo cánticos para el Pato.

Pero la afición rojinegra también aplaudió, ovacionó y le cantó a Álvaro Saborío.

Antes de marcharse del Morera Soto, el exdelantero se detuvo para atender las consultas de los medios de comunicación.

Ahí recibió una consulta muy puntual: ¿Se podría decir que Álvaro Saborío es un ídolo liguista por cómo lo trata la afición?

“Sí, me siento respaldado también como un referente nacional y creo que traté de hacer mi carrera de la mejor manera donde estuve. Ahora siento el cariño del liguismo y estoy muy agradecido por eso, pero sí, sí me siento un ídolo liguista y nacional también“, respondió Álvaro Saborío.

Las risas de Álvaro Saborío se vieron otra vez en el Morera Soto. (Lilly Arce Robles.)

Además, indicó que ser parte de este evento y vivir esa linda experiencia fue algo especial para él también.

“Primero agradecerle a Bryan y a todos la invitación y después recibir ese cariño de la afición fue muy importante. Aquí lo principal era que Bryan disfrutara. Me hizo parte de esto y yo también disfruté todo ese cariño“.

Entre los lujos de lo que fue ese partido de despedida, esa permuta de Andrés Carevic no puede pasar desapercibida: sale Wílmer López e ingresa Saborío.

“Cuando entré, él salió por mí, pero verlo fue bonito. Él sigue teniendo esa calidad que lo caracteriza, las paredes que siempre fueron muy importantes en él, pero es bonito que está en forma y que todavía tiene esa calidad impecable”.

Álvaro Saborío contó que él también se encuentra bien físicamente, porque una de sus pasiones es el ciclismo. Y la bicicleta lo ayuda mantenerse.

Álvaro Saborío disfrutó el entrenamiento del viernes y el partido del sábado en el Morera. (Lilly Arce Robles.)

“Sigo el fútbol, he estado haciendo ejercicio, andando en bici para tratar de mantenerme en forma y de cuidar el cuerpo un poco y tratar de seguir siendo feliz“.

Eso también ayudó a que no lo pensara mucho cuando supo que Bryan Ruiz lo quería en su despedida.

“Él puso un mensaje: ‘¿Quién me puede acompañar?’ Y yo le dije que yo voy, claro. Desde el partido que jugué aquí en el Morera con San Carlos no jugaba. Me sentí muy cómodo y feliz de que me haya tomado en cuenta para un partido, o una fecha tan importante para él”, relató.

Con seis meses retirado del fútbol, Saborío le dice a Bryan que ahora disfrutará la vida de una manera distinta.

“Él es bastante inteligente como para saber de que es una etapa bonita la que viene, porque va a compartir más con la familia, va a tener tiempo para él, va a valorar diferente la vida y estuvo seis meses diciendo que este era el último, lo ha meditado muy bien este siguiente paso“.

También se refirió a Mathías Ruiz, quien tuvo un protagonismo especial, a sus 15 años, con un golazo en el partido entre Alajuelense y Twente.

“Tiene muchas cualidades de ojalá que llegue a ser mejor que el papá, uno siempre espera que los hijos sean mejores y desearles los éxitos si quiere ser futbolista o en el ámbito que quiera“, opinó Álvaro Saborío.

Finalmente, ese goleador histórico del fútbol nacional apuntó: “Agradecerle a toda la afición, a los jugadores, a la directiva que me han recibido excelente desde que vine a entrenar y la verdad que cuando me dijeron lo de la Liga vine a tratar de dar lo máximo y por dicha se ganaron títulos y agradecerles todo el apoyo que sentí, que fue impresionante“.

Álvaro Saborío sonrió otra vez en el Morera Soto, sintiendo de forma directa ese gran cariño que le tiene el liguismo.