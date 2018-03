La canción ‘Eye of the tiger’ retumba en el ambiente, Álvaro Saborío viste pantaloneta azul, camisa negra lisa, canilleras y tenis del mismo color. Apenas lleva cinco minutos de rutina, pero la indumentaria ya se pegó a su cuerpo empapada de sudor; el artillero no está en una cancha de fútbol, está en un centro de entrenamiento de CrossFit.