Alonso Solís - 1 (Jose Rivera )

1 ¿Para qué está Saprissa en este próximo campeonato?

–Yo creo que con lo que hemos trabajado en esta pretemporada sinceramente estamos para luchar por el título, el equipo está muy bien, muy motivado y de verdad claros con el objetivo.

2 Usted es uno de los hombres de más experiencia en un equipo lleno de jóvenes, ¿cuánto pesa eso?

–Yo creo que es importante ayudar a los más jóvenes, que eso es parte de nuestro rol, el aportar dentro de la cancha. La ventaja es que ellos escuchan, están atentos a lo que se les dice y buscan cumplir. Yo creo que todos los nuevos saben a lo que se viene cuando se llega al Saprissa y el que no lo sabe rapidito entiende, así es aquí.

3 ¿Es esta la temporada para ver a un Alonso Solís más regular?

–Pues esa es la idea, la verdad es que me he preparado muy bien, he trabajo con el resto del grupo y me he sentido excelente, espero tener la mayor participación posible y voy a esforzarme al máximo para eso, pero como siempre también será una decisión del cuerpo técnico.

4 ¿Qué tanto se ha logrado asimilar la idea de Guimaraes de cara a este arranque del Campeonato?

–Desde mi punto de vista el trabajo ha sido muy bueno, el grupo se ha logrado acoplar muy bien a los nuevos conceptos y a lo que quiere el profe, creo que en ese sentido todos hemos respondido bien hasta el momento.

5 ¿Este Saprissa empieza mejor que el del torneo anterior?

–Definitivamente, no hay duda. En todos los aspectos se está mejor, no solo por el cuerpo técnico sino también en lo futbolístico, en todo estamos mejor.