Alfonso Quesada agarró a Jossimar Pemberton como un juguete

El ambiente estaba tenso, caliente al terminar el partido entre Guadalupe y Grecia. Jossimar Pemberton, delantero guadalupano, estaba furioso y corrió a encarar a un adversario, pero fue interceptado por Alfonso Quesada, guardameta de Grecia.

Quesada lo agarró, lo alzó, prácticamente lo inmovilizó, parecía que abrazó a un muñeco, pero no, era Pemberton, a quien le bajó las revoluciones y evitó que las cosas pasaran a más.

“Lo hice para evitar algún problema, tanto ellos (Guadalupe) como nosotros nos jugamos mucho y en ese momento traté de evitar un inconveniente. A Jossimar lo conozco, sé que tiene un carácter fuerte y busqué evitar que pasara a más”, dijo Alfonso sobre su reacción con el atacante.

Alfonso recordó que observó donde Jossimar salió en carrera y por eso decidió tratar de controlar las cosas.

“Yo dije la única manera de evitar eso, era levantarlo y llegaron los jugadores de Guadalupe y me dijeron, tranquilo que ellos se lo llevaban. Uno también está con la adrenalina alta y agarra fuerzas para evitar un problema”.

😅 ’Poncho’ Quesada sabe cómo parar en seco una bronca pic.twitter.com/1tgF88NBbw — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 11, 2023

El guardameta mencionó que no ha conversado con Jossimar sobre lo sucedido, para él son situaciones que a veces pasan en el fútbol y se debe tratar de evitar.

“Me decía que lo soltara, que él necesitaba arreglar el problema y yo le decía tranquilo, que no se volviera loco. Iba a buscar a un compañero de Grecia, pero es fútbol, a veces pasan esas cosas. En su momento yo también me enojaba y uno no pensaba, ahora con más tranquilidad y experiencia uno trata de evitar”.

“Poncho” como le llaman a Alfonso, resaltó que su reacción habría sido la misma si el involucrado fuera cualquier otro jugador.

“Habría reaccionado así con cualquiera de los compañeros o un rival. Sé que Jossimar es una gran persona y un gran jugador, tiene mucha calidad y en el momento se me ocurrió intervenir para evitar un inconveniente mayor”.

El 26 de febrero de 2022, Alfonso Quesada se lesionó ante Alajuelense y el doctor le dijo que debía retirarse. Él no se doblegó y hoy es el arquero con más tapadas en el campeonato. (JOHN DURAN)

Quesada consideró que probablemente el ambiente se puso tenso porque al final, cuando ya no quedaba más tiempo de partido, Pedro Navarro pitó un penal a favor de Guadalupe, falta que Fernando Lesme no cometió ante un atacante guadalupano.

“Cuando se señaló el penal, mi primera reacción fue decirle al línea que estaba equivocado. Obviamente en el calor nos molestamos con las decisiones, pero ellos son seres humanos y se equivocan. Al final se dio lo justo, pensé, no puede ser a un segundo de terminar el partido y que pase esto. Si lo anota, imagínese el problemón que se podía armar”.

Eduardo Juárez fue el encargado de cobrar el penal para Guadalupe y que significaba la victoria para su equipo, pero falló, elevó el balón sobre el horizontal.

“Traté de tener calma, quitarme los guantes cerca del jugador, le pedí mucho a Dios y así busqué bajarle un poco el ímpetu al rematador y con la fortuna que el balón se fue fuera. Yo medio lo conozco (a Juárez) y pensé que lo iba a tirar a mi derecha, ahí los ha lanzado y no sé, al cambiarlo de lado, quizá lo afectó”.

💥 ¡Eduardo Juárez dejó ir al victoria! No concretó en el último minuto que les permitía distanciarse en el descenso pic.twitter.com/jFCyQ11smv — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 11, 2023

Alfonso Quesada ha tenido un gran torneo con Grecia, es el líder de atajadas en el campeonato, donde no se ha perdido ni una sola fecha.

Alfonso se muestra feliz con su desempeño, pero sobre todo agradecido con Dios, porque pasó diez meses recuperándose de una lesión que sufrió el 26 de febrero de 2022 ante Alajuelense.

“Gracias a Dios estoy jugando, después de casi un año con esta lesión tan fuerte que tuve. El doctor me decía que debía retirarme, pero jugar de nuevo es una bendición y una oportunidad que Dios me da y debo aprovechar. En lo personal estoy muy contento, pero esto es grupal y sé que en su momento los compañeros y Grecia me han respaldado. Desde que me lesioné, el club me ha apoyado y la forma de agradecer es tratar de hacer las cosas bien en el marco”, expresó Quesada.

En ese juego contra la Liga, Alfonso sufrió fractura en el empeine derecho, así como en el primero, segundo y tercer metatarsiano (huesos largos del pie que conectan el tobillo con los dedos).