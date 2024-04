Alexandre Guimaraes manda mensaje a Fernando Lesme

-¿Qué siente al enfrentar a técnicos que fueron jugadores suyos en la Selección de Costa Rica como Luis Marín?

-Para mí, es una satisfacción muy grande ver que la generación del 2002 y 2006 hizo un camino como entrenadores y auxiliares. Es una satisfacción.

¿Qué piensa del partido ante San Carlos?

-Confirmamos que ellos saben su fútbol; es un equipo muy bien trabajado. La diferencia en el primer tiempo es que nosotros estuvimos muy apurados en hacer el último pase, en las transiciones. Al no estar finos en esa situación, San Carlos se paró bien. San Carlos aprovechó su opción, pero luego de esto me quedo conforme con las variantes, sin mucho tiempo, de trabajo que tuvimos que hacer. Además, me gustó el entendimiento de los jugadores para dominar por completo el segundo tiempo. Nos duele el resultado por el apoyo de la afición, pero esperamos que luego de esta semana de trabajo podamos sacar un resultado positivo en el Fello Meza.

-¿Corrió muchos riesgos en el cierre?

-Era suicida si no manteníamos el equilibrio para hacerlo. Al ver que estábamos siendo más certeros con el balón, podíamos tomar esas decisiones, pero también por la versatilidad de algunos jugadores para cambiar posiciones y espacios. Cuando tengamos partidos así, sé que tengo una referencia de buena señal.

-¿Cómo van los lesionados?

-Guillermo Villalobos va mejor. Ian Lawrence tuvo descanso total y ya puede estar bastante bien. Pero hay que recordar, y es una muy buena noticia para el liguismo, la irrupción de Jeyland Mitchell, porque es un futbolista que entró en situaciones complicadas y él ha mantenido una sobriedad para jugar, y eso nos tiene muy contentos.

-¿Cómo vio a Celso Borges en la función de central?

-Yo ya tenía la referencia de antes, pero sobre todo cuando Alajuela usaba la línea de tres. Ahora siento que se acomodó bien; por las situaciones de partido, siento que nos dio más solvencia en ese pase desde atrás.

-¿Por qué Joel Campbell no fue titular?

-Lo de Joel es que estuvo con la Selección, vio pocos minutos. Por experiencia sé que eso de no jugar es complicado, porque las cargas de entrenamiento son diferentes, así que creímos que lo mejor era utilizarlo como revulsivo.

-¿Tiene en cuenta a Fernando Lesme?

-De Fernando puedo decir que es una situación que yo tengo que decidir basado en lo que voy viendo que queremos hacer. Él está entrenando de la mejor manera posible, pero está claro que es uno de los jugadores con los que debemos conversar y esperar que esto no lo desanime para lo que sigue, porque el fútbol es así y la oportunidad llega cuando uno menos lo espera.

-¿Cómo ve físicamente a Alajuelense?

-La reacción que tuvimos hoy en el plano de encontrar una quinta y sexta marcha es una evidencia de que el trabajo acumulado va a encontrar respuesta en los jugadores. Fue evidente que físicamente pudimos mantener un ritmo constante con pelota y sin pelota, eso es un buen indicio. El ritmo que hicimos en el segundo tiempo más el ritmo en Liberia es lo que queremos que el equipo haga.

-¿Siente que la presión de la afición fue por los cambios tardíos?

-No, no creo. El empuje de la afición fue para buscar la victoria, no en reclamo con respecto a las decisiones que tomamos. Todos los cambios que hicimos fueron cambios que cuajaron y si los hicimos fue porque el equipo se comprometió para buscar el resultado.

-¿Le falta contundencia a Alajuelense?

-Sí, en el segundo tiempo fue una lástima que no pudiéramos ser más contundentes porque por el juego que practicamos pusimos al rival en el área para crear oportunidades de gol, pero estoy seguro de que estos jugadores no son de fallar tan seguido.

-¿Por qué utiliza la misma camisa para dirigir?

-Si les gusta, me la sigo poniendo; tengo como cinco o siete de estas. Por la distribución de colores entre los equipos y nosotros, me gusta esta opción. Ahora, no hay ninguna duda de que con esta fui campeón en Colombia.