Alexandre Guimaraes ‘flechó' a Javier Santamaría desde que lo vio

Javier Santamaría ve en Alexandre Guimaraes a la persona ideal para la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense. El director deportivo de los rojinegros confesó que desde que vio a Guima, el técnico lo ‘flechó', porque de inmediato pensó que no había por qué buscar más.

- Alajuelense con tremendo poderío económico, infraestructura y este equipo, ¿qué vio en Alexandre Guimaraes?

- ¿Conoces de los flechazos? De primera vista cuando ves a alguien, como cupido y dices: ‘Esta es la persona’. Me pasó con el señor. Así te lo digo. Aunque parezca irónico, cuando entró a la casa de don Joseph Joseph, lo tuve claro. Cinco minutos de conversación fueron suficientes como para estar seguro de que él era la persona indicada, en el momento indicado, para la posición indicada.

- ¿Por qué el contrato es por tan poco tiempo?

- Fue muy sencillo, en el aspecto de la duración, valga la redundancia, duramos muy poco, porque las dos partes estuvimos de acuerdo desde el principio. Así que no hay mucho que decir. La idea es que Guima esté muchos años, pero vamos a llevar poco a poco, paso a paso.

- Un sector de la afición empieza a cuestionar si usted debería continuar en su puesto. ¿Con estas llegadas se limpia su imagen?

- Yo estoy feliz aquí, estoy muy contento de estar aquí. Siempre le agradezco a don Joseph Joseph y a la Junta Directiva que me dieran la oportunidad de estar en el club más grande de Costa Rica. Y lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción.

”Lo que pase mañana, no lo sabe nadie. Uno trabaja diario y se deja la piel aquí para que esto funcione de la mejor manera. Eso es lo que puedo decir. Si continuaré o no continuaré, esa pregunta la tienes que hacer un poquito más arriba (directivos), no me corresponde responderla. Pero si fuera por mí, estaría muchos años aquí, te lo garantizo”.

- ¿Que el contrato sea corto es por lo económico?

- No va por ahí la cosa, es una cuestión que se habló. Nos sentimos cómodos con esa duración ahora, en estos momentos. Queremos ir paso a paso, a pasos firmes y después no tenemos ningún problema en que el profe se pueda quedar mucho tiempo.

- ¿Para cuándo se esperan los permisos de trabajo de los brasileños?

- Desgraciadamente no puedo dar respuesta de eso. Estamos trabajando de una vez para que sea lo antes posible, es lo único que puedo decir en estos momentos.

- ¿En la reunión con exfiguras usted pidió algún consejo? ¿Se habló de Alexandre Guimaraes? ¿Podrían regresar ellos?

- Siempre es bueno escuchar de la gente con experiencia que sabe de la historia del club y de muchas cosas, sino del país. Es dos veces más importante escuchar que hablar, por eso tenemos dos orejas. De ahí se sacaron cosas interesantes.

”No significa que lo que se hablara allí condicionara, pero sí uno toma consejos, créame. Uno toma consejos, se comentó entre muchas otras cosas por qué no sumar a alguien en el cuerpo técnico con ADN liguista que se pueda preparar para que el día de mañana le quede a la institución.

”Eso salió en esa conversación, no daré nombres, pero lo recuerdo bien, como muchas otras cosas. Uno tiene que escuchar a la gente experimentada. Nuestros papás siempre dicen las cosas y a veces pensamos qué pesado, otra vez nos está diciendo lo mismo, pero nos lo dicen por algo, por eso hay que escucharlos. A la gente con experiencia hay que escucharla”.

- ¿Cree con todo esto llegará un poco de calma con los aficionados?

- No lo sé, honestamente no te puedo dar una respuesta, porque no sé lo que va a pasar, pero se necesitan los aficionados de nuestro lado. Juntos somos más fuertes, el jueves tenemos una cita muy importante para el club y ellos son parte fundamental de esto. Ojalá tengan el Morera Soto y nos empujen para hacer un gran logro, algo inédito, una remontada.

