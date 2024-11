Alexandre Guimaraes exalta el rendimiento de Alajuelense y enfrenta a sus críticos

Alexandre Guimaraes aseguró que todo el mundo tiene derecho a opinar y de eso se trata la libertad de expresión, pero no todas las opiniones son respetables.

- ¿Cuál es el análisis que hace de la victoria ante Sporting de 1-0, luego de digerir la derrota en el clásico ante Saprissa?

- Estamos muy felices de volver a la senda de la victoria contra un buen equipo. Teníamos una prueba, como mencioné en el partido anterior, sacudirnos el polvo y ganar. Me parece que a veces no se quiere reconocer cuántos partidos hemos estado jugando domingo, miércoles y domingo, y el equipo sigue en esa postura inquebrantable de buscar los resultados.

“El equipo supo hacer el juego correcto para ganar. Me gustaría que esas inquietudes se trasladaran a otros equipos, no solo al que va en primer lugar. Hoy volvemos a meter en una situación apremiante al resto de los equipos y hasta incluimos a dos jugadores jóvenes. Insisto, este equipo está convencido de que quiere terminar esta primera fase en primer lugar, sin depender de nadie. Pareciera que la exigencia es solo para un equipo. Nuestra exigencia es jugar para ganar, y los jugadores volvieron a entender eso; jugamos un partido excelente para lograrlo”.

-¿Qué le ocupa en este momento?

-Había otro entrenador que dijo algo muy cierto: ‘todo el mundo tiene derecho a opinar y de eso se trata la libertad de expresión, pero no todas las opiniones son respetables’. Yo sigo en lo mío; lo mío es venir acá y ganar. Seguimos en primer lugar y tenemos que recuperarnos bien porque tenemos un partido muy duro el domingo a las 11 a. m. en Santa Ana, y jugaremos de acuerdo con nuestras posibilidades para ganar.

-¿Qué ha pasado con el español Iago Falque y Rónald Matarrita, quienes no han tenido regularidad por las lesiones? ¿Se debe a que llevaban mucho tiempo sin jugar?

-Ahí está el caso de Larry Angulo, quien también tenía mucho tiempo sin jugar, y vean la temporada que está haciendo. La única diferencia en estos dos casos es que, lamentablemente, ellos salieron de una lesión. En el caso de Iago, después de una primera lesión bastante complicada, sufrió otra situación que no tiene nada que ver. Si ellos hubiesen venido con ritmo, estarían ayudándonos. La ausencia de ellos no es por el tiempo que llevaban sin jugar; estaban haciéndolo bien, pero el juego da estas sorpresas. En el caso de Larry, no tuvo contratiempos y ahora es indispensable en el equipo.

-¿Cómo interpreta lo que ha sucedido en torno a su equipo tras la derrota en el clásico?

-Lo interpreto tal y como dije anteriormente. A estas alturas de mi carrera, no voy a dejarme amilanar por lo que diga o no diga alguna gente. ¡Hombre!, ya tengo mi edad. Mañana (7 de noviembre) cumplo 65 años. ¡Por favor! Dije que todas las opiniones son respetables, pero no tengo que estar de acuerdo con todas, y eso es parte del fútbol.

-¿Qué opinión le merecen los cuestionamientos tras el clásico?

-Hay gente que emite ciertos criterios y que, cuando fueron futbolistas, no pasaron por esta misma situación. Es increíble que se cuestione la campaña que está haciendo Liga Deportiva Alajuelense. Esto es completamente surrealista. Alajuelense ha ganado los puntos que tiene, y algunos simplemente cuestionan solo porque es un clásico.

“He dirigido seis clásicos con Alajuelense: gané dos, empaté dos y perdí dos. ¿Entonces? El grupo de futbolistas está realmente consciente de lo que debe hacer. Después del partido perdido, recobraron la fortaleza anímica, y el equipo hoy lo demostró. Aquellos que emiten ciertos criterios, si aún fueran futbolistas, estarían cuestionados bajo esos mismos criterios. Si retrocedemos y ponemos a esos futbolistas en nuestra posición actual, liderando la tabla, el discurso sería diferente. Repito: todos tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables”.

-¿Cómo analiza la respuesta anímica de los jugadores tras la derrota ante Saprissa?

-La respuesta anímica del equipo fue excelente. Tras el partido anterior, fue fantástica. Tuvieron el domingo para estar con sus familias y así blindarse luego de no lograr el resultado. El lunes nos reencontramos, replanteamos el objetivo, y el objetivo era mantener el primer lugar, cueste lo que cueste. Hoy sumamos tres puntos, y ahora pensamos en el partido contra Santa Ana.