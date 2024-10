Alexander Robinson piensa en regresar a Saprissa

Antigua, Guatemala. Alexander Robinson, jugador de Antigua de Guatemala, partió del Deportivo Saprissa hace tres años y nueve meses, pero el defensa no solo dice ser un morado más, sino que incluso calificó al club como el más grande del país y afirmó que espera regresar a la institución tibaseña.

Robinson, quien enfrentó este martes a la Liga Deportiva Alajuelense en el primer choque de la semifinal de la Copa Centroamericana de la Concacaf, habló con la prensa luego del partido y se refirió a los morados.

“El nombre que yo tengo en el área es por Saprissa. Ahí fue donde nací como futbolista, ahí fue donde me di a conocer. Es el equipo más grande de Costa Rica, y eso me dio un nombre y un estatus”, dijo Robinson.

Alexander se midió a su antiguo equipo en los cuartos de final de este torneo centroamericano, donde su escuadra dejó en el camino a Saprissa, obligándolo a jugar un repechaje contra Comunicaciones en busca del boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

“¿Cómo salí de Saprissa? Bien, no me sacaron. Fue una opción que se me presentó en Guatemala con Comunicaciones, llegaron a un acuerdo entre los clubes y me vine para acá”, expresó Robinson cuando le consultaron si se marchó bien de Saprissa.

Alexander admite que en determinado momento recibió críticas, pero destacó que es lo normal cuando en Saprissa no se dan los resultados.

“A veces la agarran con uno y con otro. Salí bastante bien con la directiva; con los compañeros, ni para qué; con la afición, con unos sí, con otros no, pero al final estoy muy agradecido con quienes reconocen el trabajo que hice ahí y con los aplausos que me dieron en el último partido (juego de Saprissa contra Antigua)”, indicó Robinson.

El jugador, quien tuvo una buena labor en la semifinal contra Alajuelense, resaltó que por su mente pasa la idea de regresar a Saprissa.

“En algún momento pienso tal vez volver al club si se da la oportunidad. No creo que como jugador, quizá en otra área, pero falta tiempo para eso y creo que me han externado que tengo las puertas abiertas en la institución para algo en el futuro, y ojalá se concrete”, señaló Alexander.

Alexander Robinson, en Antigua. El zaguero ya tiene cerca de cuatro años jugando en Guatemala. (Foto de Milton Montenegro).

Sobre su nivel con Antigua, Robinson apuntó estar en buenas condiciones, se siente bien y con ganas de seguir jugando.

“Me siento bastante bien. Hemos hecho muy buenos juegos ante rivales muy fuertes en el área. Nos tocó Olimpia, Saprissa y ahora Alajuela. Hemos hecho muy buenos partidos, y en lo personal también. Falta para lo que queremos y para lo que buscamos. Creo que al final a ustedes les queda analizar cómo es el fútbol de Costa Rica y de Guatemala. En infraestructura y muchas cosas Costa Rica está por delante, pero con trabajo, humildad y fuerza hemos venido dando sorpresas. Muchos nos han menospreciado, y se entiende, pero humildemente nos hemos ganado el respeto en Centroamérica. Demostramos buen fútbol, tanto dentro como fuera de casa, y esperamos seguir dando sorpresas en el área”, opinó Robinson.

Respecto al encuentro de esta noche a las 8 p. m., donde Saprissa es visita en el Estadio Cementos Progreso en Guatemala, Robinson dio su pronóstico.

“Los dos tienen una serie muy dura y ambos llegan en igualdad de condiciones. Llegan dolidos, con cambio de técnico, con nuevas ideas; están iguales, y el partido va a estar bastante duro, la verdad”, manifestó Alexander Robinson.

