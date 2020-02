“Diciembre fue uno de los diciembres más tristes que he tenido, se podría que en todos mis 27 años de vida, porque falleció mi abuela y porque no se logró el objetivo. Me dolió mucho haber fallado el penal y que al final no se hubiera logrado el campeonato. Ahora he venido con eso de que este torneo tenemos que mostrar que lo que hicimos el torneo pasado no fue pura coincidencia”, manifestó Alex López en una extensa entrevista de 25 minutos con La Nación.