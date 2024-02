Alejandro Duarte, el fichaje de última hora de Alajuelense queda en regla para jugar

Alejandro Duarte fue el último fichaje de Liga Deportiva Alajuelense en el mercado que cerró hace unos días y ya tiene todo en regla para jugar cuando Andrés Carevic lo crea conveniente.

Con esto, los rojinegros cerraron por este semestre el capítulo de obtener los permisos de trabajo por parte de Migración y Extranjería para esos foráneos que se incorporaron en el libro de pases del Torneo de Clausura 2024.

El peruano de 29 años se encuentra en la Liga cedido a préstamo por el Sporting Cristal y a lo interno del club se escuchan buenos comentarios desde que lo vieron en las prácticas junto a Leonel Moreira y Bayron Mora, bajo las órdenes del preparador de porteros de Alajuelense, Diego Cejas.

“Llevo poco tiempo en el club y la verdad que he podido ser testigo de lo grande que es la institución por su historia e infraestructura. Muy rápido te das cuenta de la exigencia que tenemos para ganar cada partido. Eso me hizo recordar mucho a mi club en Perú, que tiene una hinchada muy exigente y eso siempre me motiva y me gusta mucho”, contó Alejandro Duarte a través de la oficina de comunicación de Alajuelense.

Dijo que se encuentra en un momento de madurez, luego de buenas y malas experiencias. Y que eso es algo que se lo trata de transmitir a sus compañeros.

“Lo más importante que he aprendido, sea lo que sea que estés viviendo o lo que te esté pasando en lo personal, es que el fútbol no perdona y tenés que estar listo cuando te toque jugar.

”Estar al 100% y rendir en la cancha que eso es lo más importante en este negocio de rendimiento en el que estamos, así que me toma en un buen momento con ganas de aprovechar esta oportunidad”, destacó Alejandro Duarte.

También confesó que fue él mismo quien le pidió al Sporting Cristal que se concretara el préstamo, porque le llamó la atención vivir una experiencia diferente en Alajuelense.

“Soy un portero ágil, intuitivo, tengo buen juego de pies; sé cubrir la espalda de los volantes, prácticamente jugar como libero cuando el equipo presiona arriba. Además soy un portero que intenta hacer lo que pide la jugada y no más. No me gusta ser espectacular cuando no es necesario, sino ser un arquero sobrio, que transmita seguridad… Creo que por ahí va mi perfil”, mencionó al hacer el siempre difícil ejercicio de describirse.

No lo asusta la presión ni llegar a un equipo tan mediático como Alajuelense. En realidad, aseguró que está acostumbrado a lidiar con eso, porque Sporting Cristal es el más ganador en la era profesional en Perú.

“He vivido durante tres años esta situación de que cuando hay un resultado no favorable, parece que todo está mal. Hay mucha presión, pero me parece perfecto porque esa es la exigencia que se le pide a los mejores equipos”.

Explicó que como es normal, hay gente que no puede con eso, pero hay jugadores que sí logran lidiar con una alta carga de presión y transformarse para revertir alguna situación cuando las cosas no andan bien. También sabe que el fútbol es de resultados y que los títulos son importantes.

“Así que entiendo perfectamente a la afición. El fútbol se trata de pasión, lo veo de esa manera, y tengo claro que si rindo bien van a pensar que soy un buen fichaje y si no, que no soy un buen fichaje, y eso es el fútbol competitivo. No tengo ningún problema con eso y estoy convencido de que voy a hacer bien las cosas y dejar una buena imagen”.

Alejandro Duarte sabe convivir con los momentos adversos y hostiles que tiene el fútbol por la naturaleza de su lugar en el mundo: Suramérica. Jugó dos veces la Copa Libertadores y tiene un grato recuerdo de la Copa Sudamericana, donde su equipo llegó a cuartos de final.

Le tocó enfrentarse contra rivales difíciles como Flamengo en el Maracaná, Sao Paulo en el Morumbi o Talleres en el Estadio Mario Kempes.

“Esos partidos y experiencias te hacen ver que no hay tanta diferencia con respecto a otros lugares donde he estado, y eso te abre la mente. En el fútbol es posible competirle de igual a igual a cualquier equipo”, destacó.

¿Cuál es el arquero que más le gusta en la actualidad? “A nivel mundial hay muchos arqueros, por prototipo moderno creo que Ter Stegen. Está siempre bien ubicado, maneja los dos pies. Creo que tiene todos los conceptos muy bien trabajados”, respondió.

Leonel Moreira es el arquero titular de la Liga y cuando el club anunció la llegada de Alejandro Duarte se dio la particularidad de que a nivel de prensa deportiva y de aficionados prácticamente nadie comprendía por qué el cuadro rojinegro optó por fichar un guardameta extranjero.

Miguel Ajú se marchó a préstamo con Puntarenas porque quería ser más regular. Y la Liga no le iba a cortar las alas en cuanto a esa aspiración de buscar más minutos.

En el análisis final, al ver cómo estaba conformada la planilla, en la Liga pensaron que era mejor contar con un guardameta más, para fomentar la competencia y previendo alguna eventualidad.

“Pienso que siempre es importante, en un equipo grande siempre estarán los mejores jugadores y todo lo que sea bueno para que venga a aportar al rendimiento y a la competencia individual, creo que eso es bien recibido en el equipo”, opinó Leonel Moreira.

Alajuelense recibirá este martes 20 de febrero a Pérez Zeledón en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 8 p. m. Y Alejandro Duarte podría entrar en convocatoria por primera vez como futbolista de la Liga.