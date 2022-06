Albert Rudé y Wílmer López confían el uno en el otro para clásicos decisivos Alajuelense vs. Saprissa

Albert Rudé y Wílmer López se desearon buenos éxitos para los clásicos de este fin de semana. (Prensa Alajuelense)

Los equipos mayores de Alajuelense y Saprissa se verán las caras este fin de semana tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

Primero serán las damas. La Liga recibirá a la ‘S’ este sábado, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Con la casa rojinegra llena otra vez, las leonas buscarán coronarse tricampeonas nacionales.

Ellas van ganando la final del Apertura 2022 contra las moradas, con un marcador de 3 a 1.

Al día siguiente, a las 5 p. m., Alajuelense visitará a Saprissa en el Estadio Nacional, para lo que será la idea de la semifinal del Clausura 2022.

Son instancias decisivas y con el mismo grado de trascendencia para el club que este sábado cumplirá 103 años de fundación. Es por eso que este viernes, Alajuelense convocó a conferencia de prensa con los técnicos Albert Rudé y Wílmer López.

El español y el Pato estaban sentados al lado, respondiendo consultas de manera simultánea.

“Llevamos semanas sin vernos, estamos en instancias finales, en momentos importantes, importantes para todo el club, esto es un proyecto holístico y por eso nos sentamos aquí en representación de la Liga Deportiva Alajuelense, sea cual sea el equipo creemos que es un proyecto holístico. Como primero se juega la final femenil, le cedo la palabra a Wílmer”, expresó Albert Rudé.

Seguidamente, el Pato apuntó: “Para mí es un honor y un placer estar a la par suya profe, como cabeza de esta institución, del primer equipo masculino, al cual le deseo lógicamente todos los éxitos del mundo y en el caso mío, estamos a las puertas de este último partido de la final y estamos unidos por los colores. El rojo y negro nos une tanto a usted como a mí dentro de una misma institución y eso es lo bonito del fútbol”.

El técnico de las leonas afirma que a nivel institucional el trato es muy parejo, tanto del equipo masculino como del femenino.

“Sinceramente le digo, con el profe nos vemos mucho de pasada, porque todos saben que el equipo femenino entrena a las 5:30 a. m. y a las 7:30 a.m. estamos terminando. Ahí es cuando el profe con su cuerpo técnico está por empezar el entrenamiento de la primera, entonces es la pasada”, relató.

López mencionó que lo que sí puede decir es que Rudé siempre ha sido una gran persona y que cada vez que lo ve, lo saluda.

“Inclusive, a veces cuando me ve se devuelve y eso habla muy bien de la personalidad de él, de la forma de ser de él y yo creo que eso uno lo agradece y estoy seguro de que cuando yo ocupe un consejo o una ayuda y que se la pida, me la va a dar. Hasta el momento no la hemos ocupado, pero cuento con el apoyo y el respaldo de él, de Agustín Lleida y lo que es el fútbol masculino. A nivel institucional el trato es muy parecido para hombres y mujeres”, subrayó López.

Mientras que Albert Rudé insistió en que este es un proyecto holístico y que si no fuera así, no tendría sentido.

“Y me refiero a la parte femenil, a la masculina y a todo el desarrollo de menores, es muy importante que todo esté en conjunto, en una misma línea y creo que por eso hemos tomado la iniciativa de estar los dos aquí”.

Luego mencionó que se sentía muy honrado al estar en esa mesa principal al lado de Wílmer López, a quien catalogó como todo un personaje en la institución.

Por eso, señaló que “es un lujo, un lujazo” y que siempre intenta acercarse a él, porque cree que es importante estar cerca de gente que ha estado tanto tiempo en Alajuelense, logrando cosas importantes.

“Y al final de cuentas te puede transmitir no solo de palabras, sino de esa aura que tiene la gente que ha estado tanto tiempo en el club y que ha sido importante y de esto uno se tiene que empapar, respetarlo muchísimo y desearle el mejor de los éxitos, que como compañeros de trabajo es lo que nos debemos siempre”, apuntó Albert Rudé.

El gran día. Wílmer López es insistente. Sus pupilas no se pueden relajar ahora menos que nunca, porque solo queda un partido, pero es un juego en el que lo podrían perder todo si se descuidan.

“Durante todo el campeonato hemos sido el equipo que desde un inicio agarró el primer lugar, hemos tenido un torneo bastante bueno y le digo esto porque durante la fase regular sacamos una ventaja, un colchón de puntos que nos permitía estar tranquilos, porque se logró el primer lugar partidos antes de finalizar la primera fase y aún así el equipo nunca cayó en un conformismo, nunca cayó en creer que ya eran superiores o mejores que los demás”, citó.

Indicó que pasó todo lo contrario, porque las jugadoras siempre salieron a demostrar el por qué están en el primer lugar, el por qué son el equipo a vencer por decirlo, por qué son bicampeonas y que no tienen por qué cambiarlo en el último partido.

“Sacamos una ventaja, pero no hemos consolidado el campeonato en estos momentos. Vamos a jugar en nuestra casa, con nuestra afición, praćticamente con un estadio lleno y eso es motivación para que las jugadoras, con quienes hemos hablado, debe ser una motivante para llegar y terminar de ratificar lo bueno que han hecho durante todo el campeonato”, destacó.

Y agregó: “Lo bueno que está haciendo la Liga es que está instando a otras instituciones a que le metan duro al fútbol femenino, que inviertan en el fútbol femenino para que haya una competencia y yo creo que en eso la Liga ha sido la principal institución de apoyo al fútbol femenino y el beneficiado será el fútbol costarricense en general”.

Juntos de nuevo. Albert Rudé acaba de recuperar a algunos referentes, que estaban con la Mayor, en el repechaje. También se reintegró Freddy Góndola, que se encontraba con la Selección de Panamá, pero no tendrá a quienes se encuentran con la Sub-20 en el Premundial.

“Referente a las semanas de parón, veníamos jugando cada tres días, era muy difícil poder desarrollar cosas de forma específica, poder dar tiempo para ordenar en campo aspectos muy finos y durante estas semanas lo hemos tenido, tiempo para entrenar”, apuntó Albert Rudé.

Él es del pensamiento que es evidente que los condicionó tener once jugadores menos, pero que son un club grande con jugadores de mucha calidad y que es lógico que cuando llega el tema de las selecciones se les va bastante gente.

“Fueron once y esto nos condicionó, pero ningún caso lo vamos a tomar como excusa, sino que ha sido una parte donde nos ha permitido enfocarnos más en los jugadores base que han quedado aquí, afinando detalles muy claros, muy concisos y ahora que han vuelto los seleccionados hemos tratado de transmitir todo ese trabajo de la forma más rápida posible para prepararnos para lo que viene que es la semifinal”.

Rudé detalló que han trabajado desde todos los ángulos, perspectivas y todas las estrategias que han podido a todos los niveles, para poder tener la mejor versión de Liga Deportiva Alajuelense.

“Con los equipos que vamos a enfrentar o tenemos nuestra mejor versión o no vamos a poder lograr el objetivo. Del trabajo que hemos hecho te puedo garantizar que van a salir. Obviamente no tengo una bola de cristal, no sé qué va a suceder, porque no puedo ver el futuro, pero todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido en esa dirección, en encontrar la mejor versión de nosotros mismos y estamos convencidos de que podemos hacerlo”, aseveró.

Jugar el primer clásico de la semifinal como visitante le agrada.

“Es un condicionante estratégico 100%, porque también hay un tema de los goles fuera de casa, que en caso de empate te dan el gane, como nos pasó contra Santos. A nivel estratégico te condiciona”.

Además, apuntó: “Sabemos que cerrando en casa con nuestra gente, con el estadio a reventar y con to el mundo empujando hacia el mismo sentido, creemos que podemos generar un ambiente muy complicado para el rival y esperamos que así sea”.

En Alajuelense se tienen mucha fe para este fin de semana en los duelos contra Saprissa.

Las leonas a cargo de Wílmer López buscarán revalidar su corona en el fútbol femenino; mientras que el cuadro masculino, dirigido por Albert Rudé buscará dar un paso importante para cerrar la semifinal en el miércoles en el Morera Soto.

Ellos ya tienen garantizada la gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria, pero los manudos pretenden llegar al título sin necesidad del alargue y para eso deben ir paso a paso. Y el primero es esta serie semifinal contra la ‘S’.