Albert Rudé: ‘Si nosotros ganamos este partido, sí damos un golpe sobre la mesa’

Albert Rudé esperará hasta el último minuto a sus jugadores, pues hay varios que aún están en duda para el partido de este domingo contra Herediano. (Albert Marín)

Alajuelense sabe todo lo que se juega el domingo, cuando reciba a Herediano, a partir de las 5 p. m. en el Estadio Morera Soto. Será un duelo que ponga frente a frente a los primeros dos lugares de la tabla.

La Liga llega con una ventaja de cuatro unidades sobre el ‘Team’ y según Albert Rudé, su equipo pretende dar un golpe sobre la mesa, aunque pareciera que no podrá contar con todas sus figuras.

¿Cómo se encuentran los jugadores que están en duda para el domingo?

En estos momentos los jugadores que tenemos en duda son Celso Borges como ya saben que viene con un proceso de días atrás de tratamiento y está en duda, no sabemos si va a llegar al partido al día de hoy.

Alex López tiene una ruptura en el abductor y estamos haciendo el tratamiento y las pruebas correspondientes para ver si puede llegar y hoy es duda.

Carlos Mora que tratamos de darle solo 25 minutos y lo tuvimos que sacar porque no se sintió bien y estamos esperando a ver si realmente podemos contar con él.

Y luego Freddy Góndola que salió un poco golpeado también le estamos haciendo las últimas pruebas para ver si podemos contar con él. Eso es lo que te deja jugar cada tres días, es lo que tiene este trajín. Queremos que los jugadores siempre rindan al 100 y rendir al 100 tiene a veces consecuencias, golpes, fatigas y tiene que ir planificando y tratando de amoldarse a la situación.

El miércoles Jafet Soto adelantó la alineación que usted usará contra ellos. ¿Se puede realmente sorprender al rival o ya después de tanto análisis es lo que suceda en el terreno de juego con la toma de decisiones de los jugadores?

Yo lo que creo es que a nivel de once y de dieciocho uno puede cambiar ciertas piezas y ahí puede sorprender más o menos, pero donde realmente sí se puede sorprender es en el plan de juego, en cómo haces un plan de juego para tratar de sorprender al rival, tratar de hacerte fuerte con tus fortalezas, tratar de que ellos no se puedan hacer fuertes con las suyas.

Yo creo que ahí sí se puede sorprender y después está el tema totalmente individual de la toma de decisiones del jugador que con cuanta más calidad tienes en la plantilla, mas puedes sorprender al rival.

Yo creo que con el plan de juego puedes llegar a sorprender. En el último partido pusimos una línea de tres para poder atacar más profundos por fuera. A veces utilizamos una línea de cuatro.

A veces jugamos con un doble contención, a veces con un solo contención y dos ’10’, a veces jugamos con doble punta, a veces con tres puntas cerrados y esas estructuras y esos posicionamientos pueden darte la sorpresa y versatilidad y ahí tomar ventaja sobre el rival.

¿Cuál es la importancia real de este partido tomando en cuenta que lo que quieren es amarrar cuanto antes ese liderato general?

Es una importancia total y absoluta, por amarrar la primera posición. Es posible que ganando no la amarremos al 100%, pero sí que damos un paso muy pero muy importante y nosotros somos sabedores de eso.

La importancia del partido del domingo con nuestro objetivo que lo hemos repetido desde el día uno que empezó este torneo es capital y así lo estamos enfocando y afrontando.

Previo al clásico usted hablaba de que era importante para lo anímico y pierden. ¿Este partido contra Herediano puede ser clave para que la Liga de un golpe en la mesa y ratifique que es favorito?

Yo creo que todo ese tema de favoritismo son opiniones totalmente subjetivas. Uno puede decir para mí el favorito es uno, otro puede decir que es el otro equipo. Es un tema personal y subjetivo.

Lo que yo sí creo que es evidente es que si nosotros ganamos este partido, sí damos un golpe sobre la mesa, porque te acerca muchísimo al objetivo, que es un objetivo que no es menor, quedar superlíder con la ventaja competitiva que te da en las finales.

Y te llena de confianza para lo que viene, porque sabes que rivales de este tipo, para ser campeón, te los vas a tener que encontrar otra vez en instancias finales y tendrás que estar muy fuerte, mental y emocionalmente.

En la línea de la importancia del juego, si se ustedes ganan y si Cartaginés no gana en San Carlos amarrarían el liderato. ¿Cómo está el equipo en lo anímico?

El estado anímico siempre afecta, porque al final son futbolistas, pero son personas y todas las personas a nivel mental y emocional tienen que gestionarse, son seres humanos y es evidente que el estado emocional tiene un peso y más en partidos como este.

Nosotros estamos realmente fuertes, unidos, como institución, el camerino, cuerpo técnico, todos estamos unidos muy fuertes mental y emocionalmente. Estamos trabajando también en eso, estamos buscando y encontrando ciertos puntos psicológicos de desarrollo que creo que nos están ayudando.

¿Qué tan diferente es este Herediano?

Tiene una plantilla muy larga, de muchísima calidad, puede jugar de maneras diferentes. Puede jugar un 4-3-3, puede jugar un 4-4-2 que hemos visto que les ha dado muy buen resultado, te puede jugar con línea de cinco, también hemos visto 5-4-1, qué tipo de línea de juego te pueden plantear cuando utilizan esas estructuras, qué futbolistas pueden jugar, a pierna hábil, a pierna cambiada por fuera, una serie de relaciones que tienen ellos que te pueden explotar ahí sobre todo en el juego profundo.

Es un buen equipo y así lo reflejan los resultados que va teniendo, que son muy buenos y está con nosotros ahí peleando la punta. Yo pronostico que va a ser un muy buen partido, partidos de estos en los que realmente se pone el juego interesante a todos los niveles, no solo táctico, sino emocional y con nuestra afición ahí apoyando seguro que nos va a ayudar muchísimo y afrontarlo de la mejor manera posible.

Estamos ahí ultimando detalles, aún nos quedan algunas horas para acabar de preparar el entrenamiento de este sábado para ajustar algunas cosas que nos faltan y a partir de ahí concentrarnos para encararlo de la mejor forma.

Herediano repliega mucho y cuando sale al ataque tiene mucha profundidad con Keysher Fuller y con Kennedy Rocha. ¿Desde el punto de vista táctico contra contarresta eso y en el aparato ofensivo, cómo romper la línea del Herediano, porque en el Morera se encierran?

Nosotros estamos analizando este tipo de cosas, sabemos de las fortalezas de Herediano, sabemos que tiene una plantilla de gente muy buena, que cuando hace cambios el equipo juega con más calidad.

Estamos intentando prever todas esas situaciones para ver dónde ellos se pueden hacer fuertes y tratar de que no se hagan fuertes y dónde nosotros podemos sacar ventajas y tratar de conseguir generar de una forma proactiva esas ventajas.

Como siempre juega la Liga, de una forma proactiva y a buscar el partido, porque sabemos que con un resultado negativo de Cartaginés podríamos amarrar el superliderato el domingo.

¿Estos duelos ante Herediano le han dejado algún sinsabor?

Yo creo que en los dos partidos que he tenido el placer de enfrentar a Herediano y que los dos han sido fuera de casa, nosotros hemos hecho un muy buen partido. Creo que jugamos muy bien, de hecho tuvimos ocasiones para poder finiquitar el primer partido y el segundo también con un hombre de más.

Al final lo que nos pasó fue eso, un penal que cambió el curso del partido, fue un penal y una expulsión y al cabo de cinco minutos vino otra expulsión. Ahí ya te cambia totalmente la perspectiva del partido.

Nosotros nos enfocamos en el partido que viene, sabemos que se juega en casa, son condiciones diferentes que jugarlo en su campo por un tipo de condicionantes, por el tipo de zacate que hay, las medidas del campo y sabemos que hay otras condicionantes que ahí juegan y nosotros nos estamos preparando para intentar hacer otra vez un buen partido contra ellos, pero esta vez sí ganarlo, porque sabemos de la trascendencia de ese gane.

Alguna gente no está de acuerdo en como usted valoró el punto ante Grecia, porque al final ganaron Herediano y Saprissa y que el punto no fue rentable del todo. ¿Siente que Alajuelense puso en riesgo el primer lugar, porque aunque podría distanciarse a 7 puntos de los florenses, ellos también podrían terminar a un punto?

El partido del otro día nosotros lo teníamos planteado de una forma muy clara, teníamos muy claro como teníamos que jugarlo y al final, al minuto 38 nos cambia totalmente el partido, porque con un hombre menos nos cambia el plan, con un equipo que estaba haciendo rotaciones por fatiga y con diez hombres aún hay más fatiga.

Sabiendo que las ventajas que queríamos encontrar ya no podíamos, porque nos faltaba ese hombre para poder encontrarlas y entonces el plan cambió. Sabíamos y éramos conocedores de que teníamos que plantearlo diferente para conseguir los tres.

En la media parte lo hablamos, inclusive con un hombre menos hicimos un plan y ajustamos para tratar de conseguir los tres puntos. Cuando nos meten ese gol que es un golazo, desde fuera del área la tira al ángulo, no estábamos sufriendo de más. Estábamos muy bien parados y consiguiendo esos espacios a la contra que queríamos aprovechar.

Nos meten ese gol y ahí vuelve a cambiar, tenemos que empezar a presionar con un hombre menos intentando recuperar algún balón arriba. Nos sale, conseguimos empatar el partido y lo tienes que cerrar para conseguir llevarte este punto.

Al final es una óptica que puede quedarse desde muchos puntos de vista, se puede mirar desde el punto de vista que dejamos dos puntos, o sacamos un punto que estaba muy complicado y este punto puede ser capital.

Nosotros lo vemos de esa forma, este punto nos puede ayudar muchísimo en lo que viene, que nosotros creemos que va a estar apretado y que va a ser difícil. Entonces creemos que ese punto le puede dar valor a lo que viene.

Uno ve el comportamiento del equipo con usted y en cuanto a expulsiones ha sido relativamente poco. ¿Cuánto le molesta cuando cae una expulsión como se dio en el partido anterior por ejemplo, que todo cambia a partir de eso?

Hay expulsiones de expulsiones. Nosotros siempre decimos una cosa que es muy importante para nosotros, queremos once jugadores en el campo porque nuestros planes de juego necesitan once jugadores. Si nosotros queremos ir a presionar arriba fuerte, cómo haces con un hombre menos. Si nosotros queremos conseguir unas ventajas, cómo haces sin ese hombre que puede ser el hombre libre. Para nosotros es muy importante tener once jugadores.

Siempre decimos tratemos de acabar con once, pero hay veces que las circunstancias del juego no te lo permiten y nosotros no queremos expulsiones que sean expulsiones estúpidas, digamos. Expulsiones que son fuera del juego y provocadas por alguien que se equivoca en su comportamiento.

Eso nosotros no lo queremos y realmente me molesta mucho, mucho. Ahora bien, esto es fútbol, hay múltiples escenarios y te puede pasar y nosotros también trabajamos en escenarios de quedarnos con un hombre de más o un hombre de menos y ahí tenés que acoplarte al plan trabajado para intentar sacar el partido adelante.

Se han dado errores que han marcado los partidos, penales o la misma expulsión. ¿Cómo maneja ese tema para que no pase?

El fútbol es un juego de errores y los marcadores en este tipo de deporte como el fútbol son muy ajustados. Lo que te puede cambiar más un partido es el gol y a veces hay errores que no acaban en gol y que uno los pasa por alto.

Lo que nos pasó en un par de partidos seguidos, o en tres, es que el error que cometíamos acababa perjudicándonos muchísimo y penalizándonos muchísimo con el gol y el gol te cambia un partido.

Nos pasó en casa que hay muchos equipos que vienen a ser más precavidos en casa, si se encuentran un gol aún lo son más y sin espacios aún cuesta más, el juego se va haciendo viejo y cuesta más.

A veces hay errores que te penalizan con un gol y te cambia el partido y te lo pone más complicado.

¿Por qué en su estilo el contención es una figura que se ve poco?

Me gustan todos los tipos de jugadores, porque cada tipo de jugador te da una funcionalidad. Ustedes conocen que nuestro estilo de juego es muy propositivo, es mucho de tener el balón, me gusta que haya mucha calidad de pase, jugadores con visión de juego, que puedan ir hacia el frente y por eso algunas veces en el mediocampo no tenemos esa contención y utilizamos jugadores de más pie y de más ataque.

Pero en ciertos partidos hemos utilizado esa contención para tener un poco más de equilibrio. Por ejemplo, el cambio que hicimos el otro día cuando el partido se puso bravo con un jugador menos, sacamos al capitán, a Bryan Ruiz y pusimos a Rashir Parkins, que es un jugador que abarca muchos más metros a nivel de recorrido y nos ayudó muchísimo al lado de Bernald Alfaro.

¿Qué tan difícil es hacer el reacomodo por la ausencia de Alexis Gamboa y con tantas dudas en un partido en el que la Liga se juega tanto y en el que Herediano intentará quitarse la racha de 14 partidos sin ganarle a Alajuelense?

Cuando cualquier equipo tiene jugadores de calidad que son baja, se resienten y esto es una realidad, porque son jugadores que tienen ciertas funciones y ciertos roles para el equipo y cuando no cuentas con ellos, esas funciones y roles no están. ¿Qué pasa? Hay dos jugadores que están atrás, que no han tenido tanta oportunidad, que estaban entrenando muy bien esperando esa oportunidad y ahora mismo se les presenta. Aunque no son el mismo jugador, tienen roles y funciones que uno tiene que adaptar, porque son diferentes.

El otro día hablaba de los nueve, tenemos a Johan Venegas, a Doryan Rodríguez y a Jurguens Montenegro, cada nueve tiene unos roles y funciones totalmente diferentes porque es un perfil de jugador diferente. Si yo puedo contar con uno o con otro, tengo que adaptar todas las piezas, el plan de juego, cómo acomodar al equipo, qué jugadores poner al lado de quién.

Entonces, todo eso hace que uno tenga que planificar todo y reacomodar las piezas y eso es lo que estamos haciendo y también esperando hasta el último momento para saber quién puede entrar y quién no y estamos muy confiados en los jugadores que han estado trabajando detrás de ellos para suplirlos sin ningún tipo de problema.