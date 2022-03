Albert Rudé revela por qué Alajuelense jugó con un falso ‘9′ teniendo dos delanteros natos en banca

Aarón Suárez jugó como delantero y según Albert Rudé, con eso se vieron movimientos interesantes. (Prensa Alajuelense)

¿Qué puede decir de este empate 1-1 de Alajuelense en San Carlos?

La verdad es que San Carlos es un muy bien equipo, juegan muy bien al fútbol, venir a jugar a esta cancha es complicado, es una cancha muy complicada, es una salida que es difícil y sacamos un punto que nos deja líderes antes del parón.

Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme porque no ha sido nada fácil el partido, especialmente los primeros 25 minutos, que hemos sufrido un poco en los cuadrados, esos espacios delante de la línea y hemos podido corregirlo a partir del minuto 25 de la primera parte. Hemos podido emparejar y hemos sacado un muy buen punto.

¿Por qué no jugó con un delantero nato?

Referente al 9, nosotros teníamos un plan de juego, sabíamos cómo se paraban ellos, los habíamos estudiado mucho y sabíamos que metiendo un falso ‘9′ y sacando al central del medio de posición, que lo seguiría seguro nos quedaba a Mora y a Góndola que son muy rápidos para atacar esos espacios en un campo bastante corto y esos espacios se pueden atacar muy bien.

Pudimos generar ocasiones, una la tengo grabada en la primera parte, que es un pase dentro del área, después de velocidad por ambos lados que no podemos definir y que al final podía haber decantado el partido.

¿Está satisfecho con los puntos que llevan?

Te voy a ser muy claro, no estoy nada satisfecho con los puntos que llevamos y es una realidad, porque estamos trabajando un montón, estamos trabajando muchísimo, los chicos están haciendo esfuerzos, se están comiendo entrenamientos largos, sesiones de video para intentar mejorar individualmente y colectivamente.

Estamos en una tendencia de trabajo que creo que nos podía haber llevado a conseguir más puntos sobre todo en partidos particulares que por circunstancias no se pudieron sacar más puntos. No es el caso de este partido. Es justo el empate. Pero sí ha habido partidos que nos pudieron dar esos puntos que nos dejaban un poco más despegados. Hay que seguir trabajando, porque al final estamos líderes no como queremos, pero sí estamos líderes.

Hay que seguir trabajando para poder mejorar esas cosas y esos detalles que nos permitan despegarnos en lo que viene de la segunda vuelta.

¿Está satisfecho con el rendimiento de Jurguens Montenegro y Doryan Rodríguez que fueron los delanteros por los que usted apostó por la salida de Marcel Hernández?

Ha sido un tema de plan de partido, estoy muy contento con Jurguens, estoy muy contento con Doryan. Me parecen dos excelentes jugadores que nos dan cosas muy interesantes en el equipo, pero al final hay un plan de partido y si yo quiero sacar el central del medio del rival, necesito un jugador que se dote mucho por naturaleza y por eso hemos puesto a Aarón Suárez ahí. Nos ha servido para generar unas ocasiones en profundidad muy interesantes.

¿Aarón Suárez salió por algo físico?

Sabíamos que el chico nos iba a dar más o menos una hora de partido por el tema de la rodilla y al final se sentía recargado y para no tener que pararlo otra vez y que se lesionara otra vez hemos decidido sacarlo.

El primer tiempo de la Liga contra Herediano fue bueno. Esta vez, la Liga hizo un primer mal tiempo contra San Carlos. ¿Qué buscaba en el arranque y qué modificó para la mejoría?

Ellos son un buen equipo, juegan muy bien, están bien entrenados, tienen planes de juego que los hemos visto en los otros partidos, que son muy afines, muy concretos y muy específicos.

Lo que hacían ellos es ponernos gente por delante de nuestra línea defensiva y a la espalda de nuestros contenciones. Y nosotros no éramos capaces de cerrar esa línea de pase y los saltos eran tardíos. Entonces, lo que hemos hecho básicamente en la primera parte es ajustar un poco la distancia entre líneas y hacer que uno de arriba primero cerrara adentro y eso le daba tiempo al central de poder llegar a ese balón interior. Y hemos podido empezar a recuperar balones, empezar a cerrar esos espacios interiores y empezar a dominar más el juego más al final de la primera parte y durante mayor parte de la segunda.

Ese ha sido el ajuste, que también tiene mérito del rival que nos ha encontrado esos espacios, pero nosotros hemos ajustado rápidamente para poder empezar a tener más balón, cerrar esas ventajas.

Y hemos empatado el partido de una forma que yo creo que nos ha dejado bien parados y hemos podido tener un poco más de balón, hemos podido sostener en la cancha contraria que es lo que nos gusta a nosotros.

Cuando decide que no siga Marcel Hernández, estaba Johan Venegas y todos coincidían en que es muy importante, pero ahora que no está, decide no usar un delantero natural. ¿No era mejor tener a Marcel?

Era un tema de plan de juego. Se utilizó un falso ‘9′. Es evidente que tenemos dos nueves puros, que son Jurguens y Doryan con sus características, pero no voy a mentir, son puros, son gente de ataque a espacios, son gente de área.

Y como en el plan de juego se necesitaba otra cosa se ha utilizado a Aarón, pero cuando nosotros necesitemos un ‘9′, que lo vamos a necesitar mucho y no esté Johan, seguro que Doryan y Jurguens nos van a dar muchísimo, estamos seguros.

Jurguens Montenegro e Israel Escalante fueron dos fichajes para este torneo y en el caso del argentino se esperaba un nivel diferente por venir de Boca Juniors. Usted siempre ha sido claro en que va a jugar el que esté mejor. ¿Qué le falta a él para estar mejor que Carlos Mora y Freddy Góndola? ¿Y qué pasa con Jurguens?

Con estos dos jugadores yo tengo algo muy claro, es un tema de adaptación al modelo de juego, de adaptación a lo que juega la Liga. Ellos llevan poco tiempo trabajando y por características del juego les está costando un poquito más adaptarse a lo que nosotros queremos implementar como idea de juego y esto es un tema de tiempo y es un tema de trabajo.

Nosotros estamos mucho encima, les transmitimos mucha confianza y les damos ese espacio también para seguir trabajando y que nos empiecen a dar aquellas cosas puntuales y específicas que necesitamos. Es un tema de adaptación, porque los chicos están muy comprometidos, vienen trabajando muy bien, pero necesitan acabar de dar ese clic que pronto lo van a hacer y más con estas semanas que tenemos, que nos van a servir muchísimo para ayudarles.