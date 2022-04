Albert Rudé explica por qué la versión actual de Alajuelense se ve distinta

Freddy Góndola, Alex López y Celso Borges han sido puntos altos de Alajuelense en sus últimas presentaciones. (JOHN DURAN)

Vienen partidos de la verdad para Alajuelense y para Albert Rudé, que no son decisivos, pero que todos adentro del equipo saben que un paso en falso no está permitido.

La agenda de los rojinegros tiene dos juegos clase A seguidos, empezando por el domingo, cuando visiten a Cartaginés y continúa el miércoles, en el clásico contra Saprissa en el Estadio Nacional.

“Nosotros somos conscientes de la importancia de esos partidos porque tienen una connotación especial, tienen un aliciente especial y siempre hay algo más que esos tres puntos”, expresó Albert Rudé.

Dijo que son duelos que requieren una preparación extra y que son claves si siguen por la línea mostrada en los últimos juegos, en el sentido de que les abre la posibilidad de despegarse en la cima y que eso no es un simple capricho.

“Si tienes un cojín de puntos ahí puedes hacer rotaciones, empezar a tomarlo de una forma un poco más adecuada con el trajín de partidos que tenemos”.

Rudé asegura que él no se deja influenciar por lo que está fuera, ya sean críticas o elogios. Al final es fútbol y mandan los resultados.

“Yo a nivel personal sé que tengo que ganar todos los partidos y si no voy a recibir críticas, porque estoy en un club grande y sé que tengo que ganar el título porque si no voy a recibir críticas y puedo perder mi trabajo”, destacó.

Pareciera que con los últimos resultados logró que la afición se reconciliara con él, o al menos que exista una tregua. Atrás quedaron esos días cuando desde las gradas pedían su salida, pero también es consciente de que un revés en estos juegos otra vez desataría la molestia.

“Esto lo sabes desde el momento en el que firmas el contrato, esto no me cambia, soy consciente de ello desde el momento en el que entro en este club y me mantengo así”.

Rudé confesó que siente que está creciendo como técnico e insiste en que como un entrenador tiene tantos frentes abiertos y tanto trabajo, se enfoca más en su equipo y deja de pensar en él.

“El tema de las críticas siempre van a estar, para todos los entrenadores del mundo, cuando ganas apagas las críticas y cuando pierdes aumentan. Eso no es solo aquí, es con todos los entrenadores del mundo. Si vas bien tendrás más opciones de ser campeón y si vas mal tendrás más opciones de perder el trabajo”.

Rudé sabe que su equipo tiene que seguir ganando y está enfocado en eso. Además, dice que en la Liga no piensan en lo que puede pasar, sino en lo que ellos quieren que pase.

Con seis meses al frente de Alajuelense, el español está convencido de que su equipo ahora sí empezó a jugar lo que quiere, respaldado de resultados. Además, le agrada el compromiso y la actitud de sus dirigidos.

“Cuando hay una racha negativa hay cosas que no son buenas, pero salen a relucir algunas y una es que el camerino dijo que tenemos que ser todos uno, tenemos que ir por la misma línea, tenemos que respaldarnos unos a otros, no solo al cuerpo técnico, sino ellos como compañeros y a la institución que les está brindando todo y dieron un paso adelante”.

Destacó que en las últimas victorias de la Liga se ha visto un buen desempeño colectivo, acompañado por las ganas de hacer las cosas y por las ganas de ganar. Eso lo lleva a concluir que esta versión actual del León es distinta.

“Al equipo lo veo más fuerte a nivel de juego, a nivel emocional. ¿Te garantiza esto que vas a ganar todos los partidos? No, no te lo garantiza. ¿Te acerca más? Sí, te acerca más. Es que en realidad estos partidos tienen un componente emocional grande, dentro y fuera también. Ganas y explota todo para arriba, no ganas y es el efecto contrario”.

Rudé insiste en que Alajuelense se encuentra en un momento “de gran fortaleza” en todos los aspectos.

“Queremos aprovecharlo, queremos que siga y la forma de seguir es tratando de ganar y eso es lo que queremos hacer”.

Desde hace tiempo, el propio Bryan Ruiz había dicho que el equipo tenía que trabajar la parte mental y en el último partido, el capitán aseguró que se han visto cambios en ese sentido, pero que deben continuar, máxime que vienen los partidos clave.

Rudé también sabe que estos juegos que vienen son vitales para la confianza que han ido ganando, por los resultados y por la forma en la que han sacado esos triunfos, sin dudas.

“¿De qué se trata ahora? De poder mantener ese nivel de juego y sacar los resultados en estos partidos que te pueden dar ese extra. Si nosotros conseguimos esto, creo que nivel mental y emocional vamos a hacer un gran crecimiento y es evidente que si nosotros ahí no estamos fuertes, tendremos que manejar las cosas de una forma distinta”.

Albert Rudé ve a una Liga diferente y es lo que quiere constatar en estos partidos contra Cartaginés y Saprissa.

“Estamos seguros de que ha llegado el momento de hacernos fuertes estamos trabajando en esa dirección. Ojalá se nos den las cosas para consolidarlo”, subrayó el español, que tiene a la Liga en la cima de la tabla con 29 puntos, con cuatro unidades de ventaja sobre los brumosos.

Los duelos con Cartaginés y Saprissa servirán de parámetro para que cada quien haga su propio análisis y saque las conjeturas sobre qué tan distinta es esta versión actual de Alajuelense.