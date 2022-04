Albert Rudé: ‘Este partido te da ese extra de poder despegarte’

Albert Rudé tiene a Alajuelense en la cima del torneo, pero su propósito es que su equipo aumente la distancia con respecto a sus perseguidores. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense visitará el domingo a Cartaginés, a las 11 a. m., en el Fello Meza y aunque es un partido en el que los rojinegros no corren el riesgo de perder el liderato, lo que hoy más añoran es despegarse en la cima y así lo reconoció el técnico Albert Rudé.

La Liga suma 29 puntos, mientras que los brumosos registran 25 unidades. Según el español, para este encuentro tiene en óptimas condiciones a todos sus jugadores.

No estarán los juveniles Doryan Rodríguez y Josimar Alcócer, porque se encuentran con la Selección Sub-20; al tiempo que tiene que tomar la decisión de si utiliza a Freddy Góndola, o si lo cuida para el clásico del miércoles, pues el canalero tiene cuatro amarillas.

¿Con qué mentalidad están afrontando este partido contra Cartaginés sabiendo que si se dejan esos tres puntos parecería más complicado que les roben ese primer lugar?

Nosotros enfrentamos todos los partidos con mucha preparación, con mucha seriedad. Es decir, no hacemos distinciones porque sabemos que todos los partidos son muy importantes si uno quiere estar en el primer lugar, eso primeramente.

Pero no nos vamos a engañar: estos partidos contra equipos como Cartaginés son partidos un poco especiales porque te juegas dinámicas.

Nosotros estamos de líderes, ellos vienen pegados y sabes que si tú eres capaz de sacar esa victoria generas una dinámica altamente positiva, te despegas más y la importancia de ese gane crece más.

Nosotros somos muy conscientes de ello y por eso estamos enfocadísimos en sacar esa victoria y poder despegarnos más en la primera posición.

¿Qué significaría para la Liga ganar el domingo?

Todos los partidos son de tres puntos, todos los partidos los tienes que ganar porque estás en una institución grande. Todos los partidos los preparamos con esas mismas bases, pero es evidente que cada partido tiene un aliciente diferente, una connotación diferente.

Y este precisamente está enfrentando a dos equipos que están peleando por la punta, entonces ganar este partido te da ese extra de poder despegarte o poner un colchón de puntos en una semana complicada, porque no es solo ese partido, sino los que vienen.

Nosotros estamos mentalizados en saber que va a ser un partido muy bravo, pero que tenemos las herramientas para sacarlo adelante y estamos enfocadísimos en seguir esa racha de partidos ganados y poder despegarnos definitivamente.

¿Cuál puede ser el punto fuerte de este Cartaginés invicto en casa?

Es un equipo que está demostrando que está haciendo las cosas muy bien y por eso está donde está. Es un equipo muy dinámico, es un equipo que juega muy bien por dentro, que tiene muy buen pie, gente que ataca bien a la línea, que tiene muy buen mano a mano, que cuando necesita amplitud la tiene, cuando el balón llega al área tiene buenos rematadores.

Es un equipo que te intenta proponer, es un equipo que te intenta presionar, es un equipo completo y por eso está donde está. Nosotros hemos analizado muy bien al equipo, estamos viendo dónde nos podemos hacer nosotros fuertes a partir de nuestro juego y vamos a tratar de sacar esas ventajas que nos acerquen al resultado que queremos, que es el gane.

¿Podrá tener variantes? ¿Cómo está la plantilla?

Tenemos a todo mundo bien, excepto a los dos jugadores que teníamos en plantilla y que ahora no los tenemos que son Doryan Rodríguez y Josimar Alcócer que se incorporaron a la Selección Sub-20 junto con Bayron Mora y con Santiago van der Putten. A ellos no los podremos tener para este partido, pero a los demás los tenemos a todos, están todos perfectamente y entrenando al 100%.

Freddy Góndola tiene cuatro amarillas y el miércoles es el clásico. ¿Tomará el riesgo de alinearlo el domingo o se lo guardará para el clásico?

Son decisiones que se tienen que meditar, se tienen que evaluar. Nosotros vamos partido a partido y el más importante es el que viene. Son jugadores de experiencia y que tienen que saber jugar con amarillas o con las circunstancias que sean.

Lo más importante es el partido que viene y vamos a tratar de poner a los jugadores que estén mejores para ganar el siguiente partido contra Cartaginés.

¿Cuál es la característica que más destaca de Cartaginés?

Es un equipo muy completo, que tiene muy buen juego interior, un equipo que te presiona y tiene una contra corta muy buena, que es efectivo cuando el balón llega cerca del área.

¿Qué es lo que más le ha gustado de esta Liga?

Estamos teniendo un gran desempeño en el juego de posición, en ser profundos, en el desequilibrio por fuera, en jugar terceros hombres para encontrar al libre, en la presión y robar altos, cuando tenemos que descansar hacer un bloque compacto para poder defender y aprovechar espacios.

Estamos haciendo un gran trabajo y se está respaldando en resultados. A veces se hace un gran trabajo que no se respalda en resultados, así de cruel es este deporte. Si queremos seguir ganando no podemos bajar del nivel de juego y nos estamos enfocando en eso.

¿Cómo va a preparar la línea defensiva evaluando el momento que está viviendo Marcel Hernández en Cartaginés?

Nosotros siempre tratamos de darles las máximas herramientas a los jugadores en función de lo que se pueden encontrar. Analizamos al rival tanto colectivamente como individualmente y aquí no es la excepción. Sabemos los jugadores que vamos a enfrentar y los prepararemos específicamente para intentar que no puedan sacar sus fortalezas.

En el caso de Marcel lo conocemos muy bien porque lo hemos tenido aquí e intentaremos que no pueda sacar sus fortalezas que son muchas.

Aparte de Marcel, Cartaginés tiene jugadores muy veloces y pícaros. ¿Tomarán precauciones defensivas?

Es posible que tomemos precauciones, es posible. Hemos ido haciendo variantes. Hemos jugado con 4-1-4-1, con 4-3-3 con un solo contención y presión más alta, con 4-2-3-1 con doble contención, un diez y un punta. Hemos jugado últimamente con 4-4-2 para tener un poco más de profundidad arriba y movimientos al espacio.

En un par de partidos o tres nos ha servido mucho la línea de cinco que ahí tienes tres centrales y te puedes proteger un poco más y tirar carrileros arriba. Hemos venido con versatilidad y eso es parte del modelo de juego, de decir tengo una forma de jugar con diferentes estructuras.

¿Qué se ha hecho diferente para esta regularidad?

Nosotros lo que hacemos es intentar trabajar por concepto. Es decir, manejar ciertos conceptos a nivel colectivo y que todo mundo encaje en esos conceptos y eso es tiempo. Nosotros creo que ya hace unos meses atrás pudimos hacer un clic con el modelo de juego y esto te da mucha seguridad a nivel de desempeño.

Empiezas a jugar algo que ya conoces, te conoces con los compañeros, sabes los movimientos, sabes los por qués y eso te da una línea que te acerca más a ganar. No es que jugando de esta forma vas a ganar todos los partidos, ojalá fuera así.

Un entrenador tiene una forma que él cree que le acerca a ganar y trata de ganar mediante ella. Y nosotros creo que la hemos encontrado y trataremos de ganar todos los partidos, porque como dije el otro día, lo que se está diciendo dentro del vestuario es que nosotros afrontamos cada partido como si fuera una final.

Y cada partido tiene que ser una final para nosotros y tiene que ser de verdad. Mentalizarnos en ganar ese partido y no ganar de cualquier forma, sino con nuestras herramientas, con la forma que estamos desempeñando y creo que es importante mantener esa línea, tanto de juego como de resultados.

Depende de nosotros, con respeto al rival evidentemente, porque todos tienen sus armas para ganar. Depende de nosotros seguir manteniendo esa línea, como mínimo de juego.

¿Está viendo de reojo lo que sucede en la tabla de posiciones?

Contesto no a nivel del fútbol nacional, sino del fútbol mundial. Si nosotros empezamos a analizar las competiciones, se están apretando todas, incluso las internacionales.

Ahora es realmente difícil tener una seguidilla de partidos ganados. Hace una década había equipos que podían tener 20 partidos ganados y aún lo hay, algunos se despegan de una forma notoria y es porque tienen grandes entrenadores, grandes jugadores, grandes proyectos, grandes presupuestos, pero no es la normalidad.

La normalidad ahora es que las cosas se aprieten, es difícil ganar ahora de forma consecutiva, en todas las ligas, en todas las competiciones. Italia se quedó fuera del Mundial contra Macedonia y uno dice: ¿Cómo es eso posible?

Son las cosas que pueden suceder ahora. Y hablando del torneo nacional se está viendo, que todos los equipos están ahí metidos, todos los equipos te compiten y no solo se hacen fuertes en su casa, llegan a competir a tu casa. Eso es muy bueno para el crecimiento del fútbol y del espectáculo.

Para crecimiento del jugador, de la formación, es muy bueno que pase eso. No creo que sea bueno tener una liga donde haya tres descolgados. Es importante tener un bloque fuerte de equipos que puedan hacer competitiva la competición y eso va a ayudar a todos.

Es bueno, dentro de las dificultades que le genera a uno, porque sabe que tenemos que competir a muerte cada fin de semana.

¿Le sorprende?

No, no me sorprende por la tendencia que está teniendo el fútbol a nivel mundial, no me sorprende para nada. De hecho, a pesar de las dificultades que le pone a uno de estar compitiendo cada fin de semana y no tener ni un partido tranquilo es muy bueno para el crecimiento del fútbol.

