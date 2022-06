Albert Rudé: ‘El jueves puede ser una linda noche’

¿Qué le dicta este marcador?

Nos deja muy claro lo que debemos hacer, tenemos que ganar y tenemos las herramientas para hacerlo. El jueves puede ser una linda noche y queremos que así sea para darle el gane a nuestra gente.

La serie anterior marcaron pero esta vez no. ¿Es desventaja?

Contra Saprissa lo leí como ventaja por lo siguiente, porque quedamos 1-1 y con el 0-0 estábamos adentro. Ahora hay tablas y tenemos que hacer el trabajo en nuestra casa, no podemos salir a especular, ni siquiera pensar en empatar. Le debemos la victoria y la 31 a la afición. Estamos enfocados en sacar ese gane.

Hubo pocas llegadas. ¿Son así estos partidos?

Nosotros cuando planteamos el partido lo hacemos en función del rival para que sus fortalezcas no aparezcan en el juego. Ellos también y se pararon bien y pese a eso tuvimos tres llegadas de gol. Los partidos en casa y visita son mundos diferentes y hay que saber gestionarlos; este lo gestionamos de muy buena forma.

Este es el tercer partido con una misma formación titular. ¿Así jugará el jueves?

Escogemos los 11 como los siete (suplentes) en función de lo que creemos que vamos a necesitar. Es otro contexto el otro juego, lo tenemos que ganar, es en casa, y a lo mejor hay una sorpresa porque el contexto cambia y puede ser que cambie jugadores.

¿El partido del jueves será igual de cerrado?

Tenemos que ganar ese partido y como lo sabemos, el planteamiento debe ser diferente y habrá trámites de juego que gestionar porque es una final. A nosotros solo nos sirve ganar y vamos a enfocar todo en esa dirección.

La serie está abierta. ¿Qué opina?

Los partidos de uns final que juegas fuera de casa son muy bravos, según mi experiencia, son partidos muy complejos y debes gestionarlos muy bien. El partido de vuelta es muy difícil, pero es más difícil para el que visita porque el Morera estará a reventar y eso nos ayudará muchísimo.

¿Esta serie es la más importante de su carrera?

Es el juego más importante porque es la primera vez que como director técnico tengo oportunidad de ganar un título, pero al final el fútbol es de los jugadores y debemos respetarlo. Confío en ellos, tenemos las herramientas para hacerlo.

¿Cartaginés los enredó o la Liga fue mezquina?

Cuando hay planteamiento del partido tomamos en cuenta al rival y el adversario hace lo mismo. Cuando se cruzan los planteamientos, sale la dinámica de los partidos y eso pasó hoy. El encuentro fue cerrado, pero en cuanto a ocasiones que tuvimos fueron muy buenas para desequilibrar el marcador. En casa no existe nada más que ganar.

¿Cómo hicieron para jugar tanto tiempo con defensas amonestado?

No me había pasado nunca que tan temprano tuviéramos tantas tarjetas amarillas y condiciona los manos a manos del partido, pero tenemos jugadores que saben resolver estas situaciones, incluso los jóvenes. Esto es crecimiento para todos, el equipo hizo muy buen juego.

¿Qué tanta tranquilidad le da tener el comodín de una serie adicional en caso de fallar en esta?

No me da ninguna tranquilidad porque estoy enfocado con mi equipo en sacar esto a dos juegos, por lo que no pensamos en un escenario a cuatro; si pasa luego veremos. Esto es una final y estamos enfocados en lo que necesitamos. Se lo debemos a la gente.

¿Cuánto ha mejorado el equipo en la parte defensiva?

Hemos dejado muchas porterías a cero y cuando recibimos goles han sido pocos. El equipo venía con tendencia defensiva muy buena. Cuando se juega estas instancias es capital defender bien, y tuvimos cinco semanas para trabajar esto.

¿Cambiará la forma en la vuelta?

Trato de transmitir a mis jugadores algo que siento, porque ellos sabrían si transmito algo que no siento. Tengo un grupo espectacular, desde el primer día hicimos click. Muchas veces el juego nos lleva a ganar series y otras veces ese orden lleva a ganar series.