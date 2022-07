Albert Rudé: ‘Debíamos ser campeones, a esta gente (afición) se lo debemos’

Albert Rudé se retiró con semblante serio del Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuál su pensamiento del arbitraje?

Yo de árbitros no hablo nunca, la institución si tiene que hacerlo lo hará, pero yo no lo haré.

La afición sentía que hoy era el día de salir campeón y termina molesta.

Simplemente te tengo que confesar que la afición de ‘10′. Nos dieron un recibimiento espectacular, estamos dolidos y somos émpaticos con ellos. Sabiamos que debíamos ser campeones, pero tenemos que trabajar porque a esa gente se la debemos.

¿Qué piensa de que el gol en contra se lo marcara Marcel Hernández?

No queríamos conceder el gol, quien lo haya marcado da igual, pero no queríamos conceder ese gol, porque nos ha costado caro ese pequeño detalle.

Usted habla que fallaron en un detalle. ¿Por qué la Liga no corrije los detalles si es común que usted señale situaciones de este tipo como la causante de malos resultados?

Yo creo que los detalles aparecen en cualquier partido, cualquier club, casi todo se define por detalles en instancias finales, si nosotros hubiéramos cuidado ese detalle pues estaríamos celebrando. Al final nos equivocamos en una comunicación de jugadores pues estaríamos celebrando, pero bueno. Entonces el fútbol es de detalles, tratamos de controlar los que podemos, pero al final no sabemos qué pasará. Ahora solo queda reponernos para lo que sigue, tenemos la ilusión de ser campeones en dos partidos.

Usted siempre dijo que sería campeón en este juego...

Yo lo que creo es que estábamos 100 por 100 enfocados en sacar el campeonato. Nosotros no hablabámos de la gran final, porque no lo veíamos. Ahora sí debemos enfocarnos en esto, ahora hay que reformular, recalcular, pero estamos fuertes, estamos dolidos, pero con ganas de recuperarnos y hacer un gran partido el domingo y volver acá con nuestra gente.

¿Qué lo ocupa para ser campeón nacional?

Realmente me ocupan cosas, ahora quiero recuperar a mis jugadores mental, emocionalmente y físicamente para el domingo. Ahora debemos trabajar mucho para el domingo, estamos a dos partidos de quedar campeones y queremos esa ‘31′ para nuestros aficionados.

¿La presión por el partido de ida que se jugará el fin de semana es de la Liga o de Cartaginés ?

Desde la jornada uno hay ciertos equipos que tienen que salir campeones y la Liga es uno. La liga es una institución enorme y debe siempre pelear por títulos, entonces nosotros seguimos nuestro camino, seguimos buscando la ‘31′. Vamos a jugar la gran final y tratar de terminar esto de una vez.

¿Está golpeado anímicamente?

Yo estoy enfocado en lo que viene. A mí me duele lo que pasó, pero me enfoco en lo que viene, no puedo hacer nada por lo que ya pasó. Ahora debemos trabajar pensando en el domingo a las 11 a. m. Yo estoy concentrado en lo que viene y estoy seguro que saldremos adelante. Hemos demostrado compromiso y ahora esto no será una excepción.

¿Puede asegurar que la Liga se dejará el campeonato?

No puedo asegurar nada, vamos a trabajar para ser campeones. Yo estaba convencido que salíamos campeones, en el 85′ pensé que íbamos a ser campeones porque esa es la actitud de un entrenador de un equipo tan grande como Alajuelense.

¿Siente que Leonel Moreira está bajo de confianza?

Todos los jugadores tienen nuestra confianza siempre, pero nosotros analizamos los partidos colectivamente e individualmente, con base a esos análisis tomamos las decisiones. Tenemos confianza al 100 por 100, respaldo, pero analizamos y tomamos decisiones para los partidos que vienen.

¿Qué pasaría si usted puerde el cetro con Cartaginés?

Soy una persona que no me baso en hipótesis, yo me baso en el presente, en la ilusión de ser campeón. Yo estoy enfocado en ser campeón y no me planteó la posibilidad de no ser campeón.

¿Un detalle en el que se falló fue que Leonel Moreira no saliera por el centro que terminó en gol?

Cuando hablo de detalles, hablo de rendimiento en el juego, el detalle que hemos fallado es comunicación de jugadores, en esa comunicación nos han metido un cabezazo y nos metieron un gol, eso nos impidió salir campeones. Vamos trabajar, vamos a aprender de las cosas, ahora debemos capitalizar para lo que viene.

¿Termina conforme con el rendimiento de su equipo?

Yo creo que hemos ganado la mayoría de duelos, hemos concedido pocas ocasiones, pero estoy orgulloso en el compromiso del equipo porque tanto allá como aquí se ha dado el 100 por 100, pero seguiremos recuperándonos porque será muy bravo lo que viene pero sé que lo podemos sacar.