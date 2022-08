Alajuelense vuelve al Morera Soto con nuevo episodio de amores y desamores con su afición

Alajuelense retorna al Morera Soto este miércoles, pero el tema del clásico en cancha neutral acapara la atención y provoca criterios divididos en el liguismo.

Se cumplió el veto de tres fechas y se acabó el Mundial Femenino Sub-20. Eso significa que el equipo masculino de Alajuelense tiene vía libre de nuevo para jugar como local en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Fabián Coito cree que eso será un estímulo para sus dirigidos en medio del trajín de juegos al que le hacen frente.

“Jugamos siempre en condición de visita, porque nunca jugamos en nuestro estadio, pero de alguna manera vamos sobrellevando todo lo que tenemos que pasar y eso lógicamente es algo bueno y a favor porque fortalece al equipo”, opinó Fabián Coito.

Los propios futbolistas muestran su alegría por el regreso a la casa rojinegra, como Johan Venegas, quien considera que “siempre es lindo volver a casa, con nuestra gente, nuestra afición, en un estadio que viene de ser sede de la Copa Mundial y eso habla mucho de cómo está el estadio”.

Mientras que Yael López destacó: “Ya volvemos al Morera, que es nuestra casa y en este torneo hemos jugado de visitante, siempre, entonces eso va a pesar”.

Celso Borges replicó: “Por dicha ya, se acaba un poco estar en lugares que no son nuestra casa y siempre es bonito regresar”.

Los mismos aficionados rojinegros echaban de menos ver al equipo de sus amores en el Morera Soto. Así lo dejaron entrever en sus respuestas a una consulta formulada a través del Canal AlajuelenseLN en Telegram.

Sin embargo, existen criterios divididos en el liguismo sobre el acuerdo adoptado por las dirigencias de Alajuelense y Saprissa desde antes que se efectuara la rifa del calendario para este Apertura 2022.

Como el formato cambió debido al Mundial de Qatar, el campeonato se juega en grupos y solo habrá un clásico en fase regular, pactado en principio para el 11 de setiembre.

La Liga y la ‘S’ decidieron acoger una posibilidad que otorgó la Unafut para que este partido se disputara en cancha neutral, compartir gastos, taquilla y que sea en el terreno de juego donde gane el mejor.

Quizás, la decisión se pudo comunicar desde el momento en el que se acordó, pero es ahora cuando se dio a conocer y eso provoca un nuevo capítulo de amores y desamores entre el liguismo y su equipo.

Unos avalan la medida y otros aficionados simplemente están furiosos por eso, tal y como se puede constatar a través de estas respuestas de manudos enviadas a La Nación.

“Hace mucha falta ver al equipo en ‘La Catedral’ y se va a sentir más cómodo que en los estadios que ha jugado como local, ya que conocen muy bien las dimensiones del Alejandro Morera Soto y eso le permite desarrollar un mejor juego”, opinó Rafael Álvarez, quien a la vez está de acuerdo en que el clásico sea en el Estadio Nacional.

“No es seguro ganar la rifa de donde se jugará el partido y así ambos equipos aseguran una buena taquilla, ya que comparten los gastos y los morados están muy contentos con el accionar del equipo y se llenará el estadio”, agregó.

Shirley Acuña también dice que ya hacía falta para la afición y para el equipo jugar en el Morera.

“Estos partidos afuera no han sido fáciles para la Liga, es muy difícil estar jugando en otros estadios, con muy poca afición”, citó Shirley Acuña, quien lamenta que el clásico no sea en Alajuela por un tema de dinero.

“Yo entiendo que fue la misma afición la que hizo que la Liga tuviera que ir a jugar en Saprissa como local por los hechos bochornosos de la final, pero ese clásico era para jugarlo en casa con la fiel afición de la Liga, que sabían que iban a ir al estadio, porque necesitan estar ahí apoyando. Ya se perdió esa rivalidad deportiva, el no ceder nada al rival. Ahora todos somos amigos y no importa que piense el aficionado”, recalcó Acuña.

Dereck Alfaro es del criterio que durante este tiempo a Alajuelense le hizo falta jugar en el Morera y tildó de “pésima” la decisión de que el clásico sea en sede neutral.

“El Morera pesa mucho en los clásicos, siento que la Liga se equivocó al llevarlo al Nacional para según ellos recuperar dinero de taquilla, pero es más probable que llenen el Morera al 100% que llenar el Nacional”, citó Dereck Alfaro.

Omar Fernández contó que es socio de platea oeste y que no fue a ninguno de los partidos en Tibás por la lejanía, o por horarios de trabajo.

“Sobre el clásico, a muchos nos toma por sorpresa y nos parece una burla total para aficionados y más aún para los socios, donde vemos que para esta junta directiva el interés principal es el dinero y no lo deportivo, en lo personal pienso que el equipo se volvió un negocio y nada más”, indicó Omar Fernández.

Fernando Alvarado tiene otro punto de vista: “Yo sigo a mi Liga donde juegue, no físicamente pero estoy al pendiente. Cuando se ama un color no importa el lugar o si se pierde o empata, lógico me gusta que siempre gane. En cuanto al clásico, me parece excelente. Supongo usaron la calculadora y los números les dieron, entonces para adelante”.

Daniel Moreno está contento porque Alajuelense regresa al Morera y que la gramilla híbrida quedó mucho mejor ahora, después del Mundial Femenino Sub-20. Además, dijo: “No me molesta tanto que el clásico sea en el Nacional, lo más importante es ganarlo”.

Miguel Araya subrayó: “El equipo resintió jugar de visitante todos estos partidos. Jamás va a ser igual jugar en el Morera Soto que en otros estadios. Y no estoy de acuerdo en que se juegue el clásico en cancha neutral”.

José Monge es del criterio que la Liga es verdaderamente una relación tóxica: “He intentado alejarme de ella por las que percibo como pésimas decisiones, mas no lo logro. Siempre regreso al equipo de mis amores”.

Añadió que el retorno al Morera siempre va a ser positivo indiferentemente de la circunstancia.

“Para nadie es un secreto que los manudos adoramos ‘La Catedral’ y no nos hace gracia alejarnos de ella, aunque el equipo no esté en el mejor momento (como ahora). La Liga desde que ganó la 30 nos debe de sobremanera. El cuerpo técnico no logra plasmar su idea y eso sólo se transforma en más presión, algo que también podría jugar en contra versus el positivismo de volver”.

Boris Bogantes destaca que ver a Alajuelense en el Morera le ha hecho mucha falta, pero a la vez siente tristeza, enojo y está en desacuerdo total con que el clásico sea en cancha neutral.

“Es la segunda vez, la primera fue con la Supercopa Femenina que le regalamos sede al rival por acuerdos. Por otro lado, este ‘acuerdo’ se debió haber avisado desde el inicio del torneo, antes de la rifa, me parece una burla y engaño a la afición”, mencionó Boris Bogantes.

Mientras que José Pablo Cordero reseñó: “Nunca será lo mismo jugar en otra sede que en el Morera, esa es nuestra casa. Aunque al equipo le sigue faltando, el aficionado siempre estará alentando, aunque no lo merezcan. Jugar en el Nacional, es solo por beneficio económico, pero el fútbol es un negocio así que, ni modo, a teñir el Nacional de rojo y negro”.

Alajuelense recibirá a Guadalupe este miércoles, a las 6 p. m., en el Morera Soto.

Las entradas están a la venta en boleteria.lda.cr y el club sacó una promoción de 2x1 en las localidades populares.