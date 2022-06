Alajuelense vs. Saprissa: Albert Rudé anuncia que en semifinales ‘caben todo tipo de sorpresas’

Albert Rudé cree que Alajuelense llega muy fuerte a esta semifinal que jugará contra Saprissa. (Prensa Alajuelense)

Una vez que la Selección de Costa Rica consiguió su añorada clasificación para jugar en el Mundial de Qatar 2022, este domingo se reactiva el campeonato nacional, con las semifinales.

Alajuelense visitará a Saprissa, a las 5 p. m. en el Estadio Nacional y según el técnico de la Liga, Albert Rudé, en esta serie “caben todo tipo de sorpresas”.

¿El entrenamiento de este sábado será determinante para definir el once estelar?

Nosotros tal y como nos organizamos siempre esperamos hasta el último entrenamiento para definir el once por lo que puede llegar a suceder. Y aún con más razón esta vez, porque llegan seis jugadores de un viaje largo.

Estamos evaluando individualmente cómo está cada uno de ellos y hasta este sábado después del entrenamiento no acabaremos de tomar las últimas decisiones para saber el once y los 18 que entrarán en lista.

Cuando terminó el torneo la Liga tenía muchísima motivación. ¿Esta pausa podría enfriar el aspecto emocional?

A sabiendas de que tendríamos un espacio grande, antes de las semifinales, lo que hicimos fue tomar un compromiso con el grupo, de que cada entrenamiento que hiciéramos y cada partido preparatorio que hiciéramos, teníamos que hacerlo para ser campeones.

Cada entrenamiento teníamos que hacerlo para ir al campeonato, cada partido preparatorio igual y como ustedes saben los partidos preparatorios no hemos perdido ninguno, porque se los tomaron con esa consigna de prepararnos para ser campeones.

Esto ha mantenido esa motivación de una forma longitudinal hasta que han llegado los jugadores de Selección, que nos han dado un extra de motivación, un extra de positivismo porque han llegado con un logro impresionante, del cual estamos muy orgullosos.

Entonces, en esa parte estamos muy fuertes y también hemos venido trabajando la parte mental, holísticamente, desde diferentes perspectivas, con diferentes profesionales, que es esto también nos va a ayudar, seguro.

¿Habrá concentración previa desde este sábado?

Después del entrenamiento de este sábado por la mañana nos vamos a quedar concentrados hasta jugar el partido del domingo para atender todos los detalles, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel de sueño, a nivel de comida, a nivel de estrategias de recuperación, a nivel psicológico, todo.

Sabemos lo que nos jugamos, sabemos de la importancia de la serie y que la concentración es una herramienta que nos ayuda mucho y así lo vamos a hacer.

Para usted debe ser cansado que previo a cada clásico se le pregunte porque no le ha podido ganar a Saprissa y que Alajuelense no da ese paso. ¿Qué mensaje le puede dar a la afición de confianza, de seguridad y que los liguistas tengan la ilusión de que pueden sacar a Saprissa?

Todo depende de ópticas, es decir, podemos verlo desde la parte que no sé cuántos partidos lleva la Liga Deportiva Alajuelense sin poder vencer a Saprissa, o los podemos ver desde otra óptica: Liga Deportiva Alajuelense superlíder, es líder de la tabla acumulada.

Alajuelense le saca ocho puntos en el Clausura y 15 en la tabla acumulada a Saprissa y en ambos, un +17 de diferencia de goles. Todas son ópticas y todas son válidas y nosotros entendemos esa parte.

Lo que nosotros sí sabemos es que una vez que finaliza el torneo, todo lo que has hecho queda atrás y eso incluye los puntos que le hemos sacado al rival, la diferencia de goles y los clásicos.

Todo eso queda atrás y lo que queda en frente es una semifinal, de tú a tú y para ser campeones hay que ganarla. Sea contra quien sea. Nosotros lo que queremos es ser campeones, ganar la 31, creer en nosotros y sabemos que lo podemos hacer.

Estamos trabajando en todos los aspectos, el psicológico no es la excepción, hemos estado muy atentos a eso, porque sabemos que es un factor de rendimiento, igual que el táctico, igual que el físico, igual que el técnico y hemos apostado mucho a mejorar ese factor de rendimiento y estamos convencidos de que esta vez vamos a dar el paso que necesitamos para acercarnos a la 31.

¿Qué significa el hecho de que hayamos clasificado al Mundial para lo que se juega Alajuelense en este momento, tomando en cuenta la cantidad de jugadores que estuvieron ahí presentes y que aspiran ahora a volver a Catar en noviembre?

Primeramente te diría que estamos muy orgullosos de lo que hicieron los muchachos, todos, pero especialmente los nuestros. Nos juntamos aquí todo el equipo para darles buenas vibras, para apoyarlos. Disfrutamos muchísimo del partido y ese pase al Mundial, que es muy importante para el país, para la gente, para el fútbol y para uno también. Estar entrenando en un país que va al Mundial es un orgullo enorme.

Nos ha servido mucho que nuestros jugadores hayan vuelto con esa energía positiva, con esa motivación de saber que van a estar en un Mundial, que es algo grandioso y esto lo estamos capitalizando a nivel de grupo y seguro que nos va a ayudar mucho.

¿Hay algún jugador que durante este parón le ganó el pulso a otro?

Los jugadores que se quedaron aquí, que no viajaron a Qatar, se han puesto a la par de sus compañeros en un 100% y eso para mí como entrenador es una ventaja, porque tengo jugadores a la par y puedo elegir al que más nos sirva en cada momento de una eliminatoria que no es de 90, sino de 180 minutos y sabemos que cada jugador tendrá su rol, su momento, ya sea de titular, de suplente, entrando en la fase final del primer partido o del segundo.

Cada jugador tendrá que dar el 100% y es muy bueno para el entrenador saber que todos están a la par. Está en nosotros saber elegir a los mejores en cada momento y esperar a que todo salga como lo tenemos planeado.

¿Cabe espacio para algún tipo de sorpresa por lo que ha podido analizar?

Caben todo tipo de sorpresas, no solo de jugadores, sino también de estrategias, estructuras, parados, todo, porque es una eliminatoria y es una eliminatoria a 180 minutos y eso es un tema mucho más estratégico y cabe todo tipo de sorpresas.

¿A como llega la Liga, de todos los clásicos, esta es la mejor Liga que puede tener, tomando en cuenta que ahora les ayuda un muy buen psicólogo?

Nosotros hemos trabajado desde todos los ángulos, perspectivas y todas las estrategias que hemos podido a todos los niveles para poder tener la mejor versión de Liga Deportiva Alajuelense empezando por este domingo y hasta el final del campeonato para poder salir campeones.

Y sabemos que si no es así, no vamos a ser campeones, porque con los equipos que vamos a enfrentar, o tenemos nuestra mejor versión, o no podremos alcanzar el objetivo. Con el trabajo que hemos hecho te puedo garantizar que van en esa dirección.

Obviamente no tengo una bola de cristal, no sé qué va a suceder, porque no puedo leer el futuro, pero todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido en esa dirección, en encontrar la mejor versión de nosotros mismos y estamos seguros y convencidos de que podemos hacerlo.

¿Es conveniente cerrar la serie en casa?

Es un condicionante estratégico 100%, porque también hay un tema de los goles fuera de casa, que los goles en caso de empate te dan el gane, como nos pasó contra Santos. A nivel estratégico te condiciona.

Sabemos que cerrando en casa con nuestra gente, con el estadio a reventar y con todo el mundo empujando hacia el mismo sentido, creemos que ahí podemos generar un ambiente muy complicado para el rival y esperamos que así sea.