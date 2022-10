Alajuelense vs. Olimpia: Pablo Gabas habla con propiedad de la final de Liga Concacaf

Alajuelense y Olimpia están listos para la gran batalla. Una verdadera final de leones empezará este miércoles, con el título de la Liga Concacaf 2022 y miles de dólares en juego.

No es la primera vez que los albos de Honduras y los rojinegros de Costa Rica están frente a frente y la propia Concacaf presenta a Pablo Gabas como una de las voces autorizadas para referirse a partidos importantes entre estos dos clubes.

En su sitio web, la Confederación destaca que el comienzo de la final de la Liga Concacaf 2022 entre Olimpia y Alajuelense evoca recuerdos del pasado para el exjugador de 40 años.

Pablo Gabas enfrentó dos veces al Olimpia en diferentes competencias. La primera fue la final de la Copa Interclubes de la Uncaf 2005, en la que marcó el gol de su equipo en la serie que quedó 1 a 1. El equipo costarricense se dejó ese título en la tanda de penales.

El entonces capitán rojinegro también estuvo en la derrota ante Olimpia, en aquella serie que acabó con un global de 3 a 0 en los octavos de final de la Liga Concacaf 2017, cuando Alajuelense estaba a cargo de Benito Floro.

“Es una final que me trae muchos recuerdos, enfrentar al Olimpia, que es uno de los clubes más fuertes de toda Centroamérica y a nivel de Concacaf también. Siempre están presentes en todos los torneos”, dijo Pablo Gabas en una entrevista en Concacaf.com.

La serie trae múltiples recuerdos a su mente y tiene muy fresco lo sucedido en esa final de Uncaf en 2005.

“Ganamos allá en Honduras, pero perdimos aquí en casa en Costa Rica y en los penales salimos campeones. Fue un partido muy cerrado. En 2017 también jugué en esa serie y perdimos en Honduras y en Costa Rica. Ese era un equipo que recién se estaba armando. Teníamos muchos jugadores nuevos. Estábamos empezando y nos encontramos con un Olimpia que nos ganó con fuerza”.

Con aquellos antecedentes y por la esencia de los dos equipos, Pablo Gabas es del criterio que el partido de ida que se jugará este miércoles, a partir de las 7 p. m. en Honduras, será la clave de toda la serie.

“Creo que estos dos equipos han jugado mejor durante todo el torneo. Para mí, el partido de ida siempre es el más importante. La gente siempre dice que es bueno cerrar en casa, pero tener que obtener un resultado en un partido de vuelta contra un equipo preparado para defender puede ser difícil”, analizó.

También manifestó que en el Estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, Alajuelense no puede perder, o si pierde, que sea por lo mínimo.

“Pero si Olimpia gana por dos goles o más, Olimpia tendrá la ventaja para venir a Costa Rica y jugar bien”.

Así lo ve él, quien reconoce que la Liga ha tenido comportamientos distintos en los torneos que jugó de manera simultánea.

Si bien la campaña local de Alajuelense terminó con una frustrante derrota en semifinales ante Saprissa, Pablo Gabas opina que en esta edición 2022 de la Liga Concacaf, los rojinegros han podido encontrar el equilibrio adecuado.

“Creo que en estos juegos de Concacaf se han podido adaptar mejor. Tienen piezas como Celso Borges que ahora mismo está jugando muy bien. Bryan Ruiz es, por supuesto, un jugador que te puede ayudar mucho a pesar de que se retira dentro de un mes y medio”, indicó.

También mencionó a Alex López, que conoce bien al equipo hondureño y dijo que en términos generales, la Liga tiene un grupo de jugadores que están rindiendo bien a nivel internacional.

“Y aquí en casa, en el Estadio Alejandro Morera Soto han estado muy fuertes y eso los ha beneficiado en estas series de ida y vuelta”.

Alajuelense no es ajeno a tener éxito en Concacaf, aunque también ha protagonizado capítulos sin pena ni gloria en la competencia internacional.

Gabas formó parte del equipo de Liga Deportiva Alajuelense que ganó la Copa de Campeones Concacaf 2004, en la que también estuvo Bryan Ruiz cuando su carrera empezaba. Aquella final es recordada como uno de los clásicos del fútbol tico más importantes.

Alajuelense y Saprissa se enfrentaban de tú a tú por el título de Concacaf, que quedó en manos de los rojinegros. Años después, estos dos archirrivales del fútbol tico también se midieron por el cetro de la Liga Concacaf y la victoria y el cetro fueron otra vez para los manudos.

En la última década, en la Liga de Campeones Concacaf, los erizos llegaron a semifinales consecutivas en las ediciones 2013-14 y 2014-15. Para la próxima edición de ‘Concachampions’, Alajuelense será el único exponente del fútbol tico.

“Cuando llegó el momento de jugar los partidos de Concacaf, me transformé. Era una forma de mostrarme a nivel internacional. Eso fue lo que me llevó a jugar en México por un tiempo. Jugar partidos de Concacaf es una sensación completamente diferente. Juegas contra un país diferente”, recordó Gabas.

Y agregó: “El ambiente te envuelve y ojalá en esta final la afición alajuelense acompañe al equipo. Perder la semifinal contra Saprissa en el torneo fue difícil, pero ojalá hagan un buen partido este miércoles en Honduras para poder cerrar la próxima semana en Costa Rica”.

Cuando hace una pausa para reflexionar sobre algunos de sus triunfos en Concacaf, Gabas recuerda los grandes goles que anotó, en particular en la Liga Concacaf 2011-12 contra el Galaxy de Los Ángeles y Morelia. También pasó en la semifinal 2014-15 frente al Impact de Montreal.

“Alajuelense fue muy especial para mí en mi vida futbolística. He jugado muchos partidos de Concacaf en muchos lugares. He sido capaz de hacer grandes cosas que la gente recuerda, goles que he marcado. Cada vez que llega un partido de Concacaf, la gente se acuerda de los goles que le hice al Galaxy, al Morelia, al Montreal. Sentí que siempre jugué bien, pero que en los partidos de Concacaf me hicieron subir el nivel”, finalizó Gabas.