Alajuelense vio un ‘partidazo’ de Joel Campbell y Johan Venegas

En Liga Deportiva Alajuelense están seguros de que la mejor versión de Joel Campbell está por verse, partiendo desde el compromiso que tiene el jugador, de esas ganas de reencontrarse con su fútbol pícaro, como él mismo lo dijo. Y no es el único, porque algo similar ocurrió con Johan Venegas.

Durante los 69 minutos en los que Joel Campbell actuó en el empate sin goles contra Cartaginés se le vio muy metido en el juego, fabricando acciones vistosas, como el lucido trazo de lado a lado que le envió al lateral Ian Lawrence en el partido más reciente, el sábado 6 de abril, en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Algo que no fue novedad en el 12 de la Liga, porque un movimiento idéntico lo puso en práctica días atrás contra New England Revolution, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Fue un partidazo de Joel Campbell, un partidazo de (Johan) Venegas y Jeyland Mitchell es una excelente sorpresa. Entonces, puedo decir que estamos viendo el Joel que queremos ver, estamos viendo a jugadores que no estaban mostrando individualidades y los estamos viendo ahora”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Él brindaba esas impresiones en zona mixta de manera simultánea a la rueda de prensa de Alexandre Guimaraes tras el empate contra Cartaginés en la Vieja Metrópoli.

Añadió que en la cancha se plasmó algo que Guima esbozó de manera pública previo a ese juego, cuando no tuvo problema alguno en contar que durante la semana larga de preparación, Joel Campbell pidió trabajos extra. Para el técnico, esas eran señales que le generaban muy buena espina con respecto al futbolista más mediático que tiene en su equipo.

“Terminamos el partido contra San Carlos y los que nos quedamos en el estadio vimos que él luego salió y empezó a trabajar la parte física. Ha venido trabajando y ha venido pidiendo extras una vez que terminan los entrenamientos. Entonces me parece que hay una motivación extra en él”, destacó Marco Vásquez.

Reiteró que a lo interno de Alajuelense están muy contentos desde el día en el que Joel Campbell tomó la decisión de regresar al fútbol nacional y hacerlo como rojinegro.

“Él es un gran profesional, desde un principio lo dijimos, Joel ha sido un líder muy positivo dentro y fuera de la cancha. Y creemos que la mejor versión de Joel está por verse. Algunos dicen que no está en el nivel, pero la mejor versión de Joel está por venir”, insistió Marco Vásquez.

Otro futbolista de Alajuelense que pone todo su empeño en ser otra vez el de siempre es Johan Venegas. Él influye mucho en el juego ofensivo del equipo, pero anda en busca de ritmo después de la lesión más incómoda que ha sufrido en su carrera.

“La verdad que no es fácil después de cuatro meses de no poder hacer ni siquiera un entrenamiento. Tuve mi tercer partido de titular y ha sido difícil volver a la puesta a punto, pero creo que me ha ayudado mucho la intensidad en los entrenamientos y la forma en que se entrena.

”Me he matado mucho en el día a día para poder ir mejorando mi tono físico. Creo que siempre hay mucho espacio para mejorar y en eso me enfoco”, respondió Johan Venegas ante una consulta de La Nación.

Alajuelense cree en el trabajo que efectúa con Alexandre Guimaraes, en esa confianza que reflejan los jugadores, en el crecimiento que sienten y en lo que saben que deben mejorar. Todos comprenden que la evolución debe ser constante.

“El equipo se muestra bien, pero nos falta ese momento de gol. Jonathan Moya tuvo una que fue increíble que la fallara, pero así es el fútbol, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y mientras tengamos posibilidades numéricas, nosotros vamos a seguir pensando en el liderato”, opinó Marco Vásquez.

Liga Deportiva Alajuelense retoma sus prácticas este lunes 8 de abril, con la mirada puesta en el partido del próximo sábado de visita contra Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

La tabla dicta que después de 15 partidos disputados, Herediano se mantiene como líder con 32 puntos, pero aquella ventaja que tenían los florenses y que en un momento parecía inalcanzable para cualquier equipo, se redujo de forma abismal.

San Carlos y Saprissa registran 31 unidades; mientras que Alajuelense completa la zona de clasificación con 26 puntos. Pero los manudos tampoco pueden pestañear. Guanacasteca tiene 24 unidades, Liberia 23 y Sporting 20.

“Tenemos que apuntarle al liderato; si no se diera, la clasificación sería lo más importante”, destacó el vocero de la Liga, en vista que quedan 21 puntos en juego.

Alajuelense visitará a Pérez Zeledón el sábado 13 de abril, en un partido pactado para las 8:30 p. m. en San Isidro de El General.

Calendario de Liga Deportiva Alajuelense

13 de abril: visita a Pérez Zeledón

17 de abril: recibe a Grecia

21 de abril: recibe a Saprissa

24 de abril: visita a Sporting

28 de abril: visita a Herediano

5 de mayo: visita a Santos

8 de mayo: recibe a Guanacasteca

