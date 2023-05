Alajuelense trabaja en hacer del Morera Soto un estadio familiar y seguro

Alajuelense luchará con todas sus fuerzas para forzar a Saprissa a una gran final. Los rojinegros intentarán dar el primer paso este mismo jueves 18 de mayo, en el pulso de ida de esta final de segunda ronda pactada a dos clásicos.

La Liga tiene ese reto en la cancha, pero de la mano con eso, los rojinegros pretenden que el Morera Soto vuelva a verse como un estadio seguro y familiar.

Episodios protagonizados por unos cuantos en partidos anteriores provocaron inclusive la inhabilitación de la casa rojinegra.

De hecho, en este momento, ‘La Catedral’ tiene un apercibimiento.

Es decir, si este jueves ocurriera algo que sea motivo de un nuevo castigo y Alajuelense logra que la definición del título se alargue a una gran final, la Liga tendría que buscar casa para recibir otra vez a Saprissa.

Cada vez que pueden, el gerente general del club, Ricardo Chacón, y el vocero de la institución manuda, Marco Vásquez, le piden a los aficionados que se porten bien.

“Hay mucha gente de casa y que no son de casa que llegan a los estadios a hacer daño, que no llegan a ver fútbol, sino que llegan de alguna forma a dañar, a asustar, a golpear y nuestro estadio es de familia”, expresó Marco Vásquez.

”Es un estadio donde tenemos que recibir con los brazos abiertos a los equipos contrarios, a las aficiones contrarias y tenemos que hacer prevalecer eso”.

Alajuelense recibirá a Saprissa este jueves 18 de mayo en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

¿Cómo logrará la Liga esa tarea? “Tenemos a Leo Medina y a través de la comunicación, informándole a la gente el comportamiento que debe tener, informándole a la gente que si no hay un comportamiento ejemplar, pueden ser castigados o sacados del estadio por periodos o para siempre”, respondió Vásquez.

Añadió que Alajuelense tomará las decisiones que sean necesarias cuando se rompen “esas reglas mínimas de la decencia y la educación que debe de haber en un estadio”.

Dijo que la misma afición tiene que ver que hay cambios, que Alajuelense está recuperando su identidad y que eso también salpica a los mismos aficionados.

“Me gusta mucho ver a Ricardo Chacón volviendo a la institución, un exjugador que dio todo en la cancha, que cuando termina su carrera como deportista se prepara, estudia y hoy viene a aportar todo su conocimiento como exjugador y ahora como gerente general de nuestra institución”.

Considera que otro acierto de Alajuelense es el retorno de Aquiles Mata, apoyando.

“Aunque en algún momento fuimos opositores, esta directiva está atrayendo a gente del liguismo. Estamos viendo una institución que abre los brazos a todas las personas que en algún momento pudimos aportar en diferentes áreas”.

”Eso es identidad, mucha gente se quejaba de que la Liga había perdido identidad y a mí me parece que hay muchos esfuerzos que estamos viendo para recuperar la identidad y para que todo lo que se está haciendo llegue a un objetivo final, que logremos los triunfos, recuperar el sitio que se merece la institución, que es volver al campeonato nacional”.

Insistió en que todos en el equipo, desde administrativos, jugadores, dirigentes y aficionados son pro Liga, son gente enamorada de esa institución que el 18 de junio cumplirá 104 años de existencia.

“Yo no soy pro Joseph Joseph o pro Lanzo Luconi, yo soy pro Liga y cuando me llaman uno tiene la obligación de decir aquí estoy. Buscamos reunificar a la familia liguista no solo en la cancha, con la identidad de jugadores nuestros, los que vengan del CAR y una mezcla interesante de experiencia. También en la dirigencia se reunifica a la familia liguista a través de las figuras que están volviendo a la institución”.

Vásquez apuntó que esa es la fórmula que trabajan en paralelo los que están incorporándose al club, en diferentes áreas.

“Es en la cancha donde se va a hablar. Honestamente, nada de esto funciona si no logramos lo que la gente quiere, que es volver al sitio que le corresponde a la Liga. Son demasiados años sin títulos, lo tenemos clarísimo y tenemos clarísimo que la prioridad es que la Liga gane en las finales y logre de nuevo los campeonatos. No hay otra”, finalizó Marco Vásquez.

