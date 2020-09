“Lo que necesitaba era enseñarle a meter pases entre líneas, cambios de frente, él no lo hacía no porque no podía, sino porque no se lo habían enseñado. Él tenía muchas deficiencias, porque no se las habían trabajado, yo veía que tenía un buen nivel técnico, que tal vez no lo hacía bien, no porque no pudiera hacerlo, sino porque nadie lo había agarrado, ni le había dicho vea papá esto tiene que hacerlo así”, destacó.