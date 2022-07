¿Alajuelense tendrá otro refuerzo? Así respondió Fabián Coito

Fabián Coito se reencontrará este sábado con Hernán Medford. (Alonso Tenorio)

A las 7:02 a. m. y antes de dirigir la última práctica previo al partido de este sábado entre Herediano y Alajuelense, el técnico rojinegro Fabián Coito ofreció la rueda de prensa de rigor antes de un partido clase A.

¿Hay alguna zona donde le gustaría reforzarse? Copiado!

A medida que van pasando los días y los partidos, porque la competencia es sumamente importante para el conocimiento, porque las respuestas que hay frente a la dificultad no se puede lograr a través de los entrenamientos, vamos ganando en conocimiento mutuo, en la metodología de trabajo, en la idea, en la forma de compartir la expresión colectiva que llevamos al campo y yo igualmente estoy muy conforme con el plantel y por lo menos a priori no creo que esté llegando ningún futbolista para integrarse a la plantilla de la Liga.

¿En cuanto a los porteros, la tónica será Leonel Moreira en Concacaf y Miguel Ajú en el campeonato nacional? Copiado!

No depende de qué torneo estemos jugando, me pareció que era un partido donde Leo, gracias a su experiencia, podía sentirse un poco más cómodo que Miguel en este caso. Aparte Leo, más allá de alguna situación puntual que puedan darle, es un arquero de mucha experiencia, que ha sido importante también en la campaña de la Liga en años anteriores y me parece que tampoco hay que evaluarlo por solamente un hecho puntual, sino son situaciones a los que los arqueros están expuestos y yo lo considero un arquero importante para nosotros.

¿Qué tan especial es enfrentar a Hernán Medford? Copiado!

Con Hernán hemos sido compañeros de muchos años, nos volvimos a ver en Honduras y cada vez que tenemos posibilidad de vernos nos juntamos a conversar, yo lo considero mucho como excompañero de equipo (Pachuca) y hoy como entrenador de fútbol.

Es un lindo reto, que nada más que hay un resultado deportivo de por medio, donde no está en juego la amistad y el afecto que sentimos uno por el otro.

Así que para mí es una cosa muy linda poder jugar un partido donde al otro equipo lo esté dirigiendo Hernán.

¿Quiere mantener un portero fijo al no ser amigo de las rotaciones? Copiado!

Yo quiero observarlos para luego tomar una decisión en cuanto a darle continuidad a un arquero, que me parece que la necesita. Rotar por rotar no lo veo productivo. El futbolista sabe que a veces mantiene la titularidad y a veces tiene que ganársela. No solamente esperar a que el entrenador decida cuando juega cada uno.

¿Cuál es la expectativa para el partido contra Herediano? Copiado!

Herediano es un equipo es duro, la cancha... El contexto del partido cambia en cuanto a la cancha por las dimensiones y el piso, eso modifica un poco el juego, a lo cual lógicamente nos debemos adaptar.

Y también ese estilo del equipo, que entre cosas le ha llevado a que no haya recibido goles y que sea un equipo muy duro. Presenta un juego muy friccionado, de mucho intercambio de balón, donde responde rápidamente también a los ataques del equipo rival. Tiene muy buenos futbolistas. Ya sabemos que va a ser un partido sumamente duro y parejo, donde se va a definir seguramente por algún detalle.

Tendrá la oportunidad de dirigir desde el banquillo. ¿Ya se verá algo más cercano a lo que usted quiere ver del equipo? Copiado!

Más allá del equipo que como entrenador desearía no está dado porque haya estado o no en el banco, porque primero Martín Arriola es parte del cuerpo técnico y después, el entrenador es muy importante, pero en el momento de los juegos, los futbolistas son los que comienzan a tomar las decisiones. El ver el equipo que queremos está más en función del poco tiempo que tenemos para preparar cada partido y lógicamente estamos dándole espacios mucho a fortalezas que tiene el equipo adquiridas y de a poco dándole pequeños cambios con algún tipo de perfil, al momento de la recuperación del balón o al momento de volver cuando recuperamos.

Un ataque más rápido, algo que realmente me parece importante. En el fútbol de hoy, en el juego colectivo siempre queremos atacar a defensas organizadas y eso se logra a través de transiciones rápidas, que no es fácil hacerlas, porque es lógico que al momento de atacar, los equipos arman sus estructuras defensivas para no ser sorprendidos.

Me parece que es una característica que según los jugadores que tenemos, puede transformarse en un punto a favor para nosotros.

¿Qué tanto conoce a Herediano? Copiado!

De Hernán conozco un poquito más, porque he visto también sus equipos en Honduras. De Herediano conozco lo que me ha permitido ver los partidos del torneo actual y también a sus futbolistas en algún otro torneo o a nivel de Selección.

Y conocerlos desde el punto de vista individual, qué dificultades presentan más allá de lo colectivo. Basado fundamentalmente desde el punto de vista en presión colectiva, en estos partidos que jugado del torneo, que ha ganado los dos partidos merecidamente y hacer imaginar un partido muy trabado y sumamente difícil para cualquiera de los dos.

¿Cómo vive estas horas antes de volver al banquillo para dirigir un equipo? Copiado!

Volver a trabajar en un equipo, como fue antes de mi periodo en selecciones, que fue extenso, los entrenadores siempre nos preparamos para trabajar en equipos, en microciclos de trabajo.

Que en este caso es muy parecido al formato de Selección, porque con la continuidad de partidos que tenemos, tenemos el post partido muy corto y la recuperación del futbolista para jugar en dos o tres días hasta con viajes de por medio.

La idea hay que compartirla a través de la imagen, a través de un trabajo que no tenga excesiva carga desde el punto de vista físico y transmitir la idea o el plan de juego para cada partido y me siento muy contento y muy cómodo en el día a día con los futbolistas, que nos hace que vayamos ganando en conocimiento.

Y no como pasa a nivel de selección que son periodos cortos, donde son muy intensos por unos días y luego no volvemos a tener un contacto físico en campo con los jugadores.

¿Qué tanto pesa ir a un Mundial en el tema de los porteros? Copiado!

La decisión no me corresponde a mí, le corresponde al entrenador de la Selección Nacional. Desde el punto de vista personal me gustaría mucho, claro, que en cuanto a más jugadores tuviera la Liga jugando un evento como un Mundial me sentiría muy contento, porque en definitiva somos compañeros de equipo y de tarea.

Pero más allá de pensar en eso, yo pienso en el bien de la Liga y en el que considere que está en el mejor momento para ocupar el arco.

¿Hay alguna baja? ¿Podría verse una dupla en ataque porque ya contará con Rolando Blackburn y Johan Venegas? Copiado!

Johan Venegas ya está en condiciones de por lo menos ser considerado y Rolando también logró su habilitación, el plantel está todo a la orden y se puede ver porque no necesariamente tienen que jugar los dos a la misma altura, sino que pueden hacerlo alternando según la característica de cada uno.

Descendiendo un poco a recibir o generar cosas a las espaldas de la línea de medio campo rival y a veces relacionamos al futbolista con la posición en la que lo ponemos los entrenadores y de repente para provocar ciertas cosas, que reciban o se encuentren con el balón donde se sientan más cómodos.

Y no necesariamente donde la distribución o el sistema parece que les hubiera colocado. Aparte de que son jugadores muy versátiles, sobre todo Johan Venegas, que es muy versátil y con una gran capacidad desde el punto de vista técnico, un entendimiento del juego muy bueno, que permite, me parece a mí, que sea un futbolista que se pueda usar en más de una posición y que le hace muy bien al equipo por su capacidad técnica.

¿Al ya tener a todos los jugadores habilitados se le hace más difícil armar la alineación o va a seguir dándole continuidad a quienes ha venido utilizando? Copiado!

Le vamos a ir dando continuidad a todos los futbolistas que han venido jugando y lógicamente que vamos a aprovechar los momentos y la posibilidad que nos da la habilitación de los futbolistas desde el punto de vista físico, o la habilitación reglamentaria, pero tenemos una continuidad de partidos que hace poder variar sin disminuir las fortalezas del equipo.

Sea una buena alternativa o un buen recurso para ir regulando las cargas y los minutos de los futbolistas porque tenemos mucha competencia por delante y en el fútbol está claro que no podemos subestimar ningún partido, creyendo de que nos permite algún rival poder debilitar o dar descanso a los jugadores, porque eso es muy peligroso.

Está claro que en el fútbol ese tipo de diferencias no se pueden dar. Regulando las cargas, regulando los minutos y sin perjudicar la fortaleza del equipo vamos a ir recurriendo al rico plantel que tiene la Liga.

¿Dónde le ha gustado más Aubrey David? Copiado!

En la posición de lateral es donde más comúnmente lo hemos visto jugar, el otro día tuvo un muy buen rendimiento en el partido ocupando bien su posición. En los minutos iniciales donde el equipo le costó controlar el partido.

Y lo hizo muy bien, presionando mucho al delantero rival, ganando por arriba, ganando las dos área, cubriendo las espaldas del marcador lateral, que diríamos que a priori serían las tareas principales de un marcador central.

Cualquiera de las posiciones cuando jugamos con línea de cuatro, me parece que Aubrey es un aporte importante para nosotros.

¿Qué pasará con Samir Félix? ¿Si no llegara a salir la naturalización de Aubrey David piensa dejarlo en el alto rendimiento o que vaya a sumar minutos a otro equipo? Copiado!

Indudablemente que Félix viene creciendo partido a partido, tenemos esa dificultad del cupo de extranjeros que obliga a tomar una decisión. Tenemos la esperanza de solucionar el tema de Aubrey David para contar con él nacionalizado y Félix a la orden.

Es difícil mantener este nivel que ha traído, pero muy bueno considerarlo, porque es un jugador con un buen presente y seguramente con un gran futuro.

Yo creo que lo que necesita es competir, pero por ahora ojalá que pueda estar con nosotros.