Alajuelense seguirá reforzándose después de su esplendorosa temporada en el fútbol femenino

Alajuelense va por más y por eso pronto anunciará la llegada de un par de jugadoras. (Rafael Pacheco Granados)

Desde un palco del Estadio Ricardo Saprissa, Fernando Ocampo y Sebastián Trigueros apoyaban al equipo femenino de Alajuelense en la Supercopa.

Al ver la forma en la que las leonas se convirtieron en una máquina de hacer goles contra la ‘S’, ellos sabían que la Liga redondeaba un año perfecto, pero que a la vez, eso implica un reto para la temporada venidera.

“Agradecerle a la gente que se hizo presente, a todos los liguistas, porque nuestro compromiso era venir, apoyar y cumplimos. Muy contento, es un muy buen año en el fútbol femenino. Creo que es un espaldarazo muy importante al proyecto que venimos desarrollando a través de toda la institución para seguir creciendo y es un reto, nos pone la barra muy alta este año, pero el compromiso es seguir apoyando al equipo y responderle a esta afición que se hace presente y esperamos jugar con público en el Morera para llenar el estadio”, mencionó Fernando Ocampo en declaraciones a Columbia.

Desde que impulsó el proyecto del fútbol femenino en Alajuelense, el jerarca estaba convencido de que la afición rojinegra apoyaría y por eso también luchó hasta el final para que esa Supercopa se jugara con público, como recompensa para las jugadoras, pero también para esos aficionados que están ahí, siguiendo el día a día de las muchachas.

“Tuvimos una noche esplendorosa, por la demostración de fútbol y porque fuimos el mejor equipo durante todo el año se ratifica. Es mérito de ellas, de las muchachas, se han ganado el cariño, ustedes lo ven y este respaldo se gana con resultados y el equipo ha dado muchas muestras de que sabe trabajar y que respalda el cariño de la afición, estamos empezando, pero esto solo va a crecer”.

Ocampo señala que el fútbol femenino tiene su público, que cuenta con un gran respaldo y solo va a crecer.

“Eso nos pone una barra muy alta no solo a la Liga, a la organización, a la dirigencia, porque no podemos seguir negando que el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino es algo que no va a parar y tenemos que tomar las medidas para adaptarnos a esta realidad”.

Las leonas tuvieron un 2021 en el que fueron invencibles y multicampeonas, pero eso implica que la exigencia para 2022 también sea máxima.

“La planificación la hicimos desde hace bastantes meses, el equipo se va a reforzar con una o dos jugadoras, pero están en competencia, entonces vamos a respetar un poco lo que están haciendo. Nosotros estamos muy satisfechos por la plantilla que está. Hay que reforzar, se nos va Fabiola Sánchez que creo que es una gran jugadora, una gran líder”.

A Paula Coto la anunciaron hace algunas semanas como la nueva ficha rojinegra, pero aún falta ese par de refuerzos, que todo hace indicar que serían Shirley Cruz y Marta Cox.

¿Será que el aficionado rojinegro podría pensar en ir al Morera Soto para ver jugar a Bryan Ruiz y a Shirley Cruz?

“El sueño de todos los liguistas, vamos a ver, trabajamos día a día. Cuando empezamos en esto tuve largas conversaciones con Shirley y nos comprometimos a que si nos metíamos en esto nos metíamos de verdad. Ella sabe que tiene las puertas abiertas para volver a la institución en el momento en el que termine su maravillosa carrera en el extranjero y ese momento va a llegar. Yo no sé si es ahora, o en el futuro”, respondió el presidente manudo.

Indicó que ella sabe que están a una llamada de distancia y dijo que él conversa cada vez que puede con ella.

“La verdad es que el sueño de toda la afición liguista es ver a ese par de ídolos comandando los equipos y han hecho mucho mérito para que puedan hacer sus últimos años en la institución”.

En el caso de Cruz, la Liga la quiere no solo como capitana, pues Ocampo destaca que tiene una capacidad de liderazgo absoluta, ha estado involucrada en la organización del Mundial Femenino y que tiene grandes dotes de dirigente.

“La vamos a apoyar, si podemos ayudarla a capacitarse, maravilloso. Tenemos una gran jugadora y una gran dirigente a futuro que va a ayudar al desarrollo del fútbol”.

Ocampo prefirió no ahondar en más detalles sobre esas dos jugadoras que llegarán a reforzar a las leonas.

“Son pequeños ajustes, me parece que hemos venido trabajando desde hace tiempo, nos gusta ir un pasito adelante y vamos a ver opciones. Con la llegada de Paula Coto se va a llenar en defensa la salida de Fabiola, acabamos de renovar contratos importantes. Tenemos la plantilla completa, renovada y vendrán un par de refuerzos”, apuntó.