“Aunque el fútbol femenino no es profesional, la Liga sí lo trabaja como profesional. Tenemos un preparador físico, antes a mí me tocaba hacer de todo. Hay canchas de primer nivel, cada jugadora tiene su desayuno tras el entrenamiento, es muy diferente a lo que éramos antes en Codea, que no se dedica solo al fútbol. Aunque no sea profesional, estamos entrenando como profesionales, hay que salir de la casa a las 4 a. m. todo mundo, las jugadoras están siendo chineadas, se ven contentas, la exigencia es muy fuerte, los entrenamientos son de intensidad, competitivos, serios, este inicio es muy diferente a otros”, mencionó.