Alajuelense se juega mucho en cuestión de una semana

Los números son benevolentes con Liga Deportiva Alajuelense. A pesar de los puntos que han dejado en el camino, los rojinegros están apenas a tres unidades del liderato.

Eso los hace pensar que en cualquier momento podrían retornar al primer lugar que ahora se encuentra en poder de Saprissa.

La Liga hará su lucha y pretende salirse con la suya. Para eso, hay mucho en juego en cuestión de una semana.

Para este viernes, Alajuelense recibirá a Guanacasteca y Saprissa visitará a Puntarenas. El miércoles 29 de marzo, la Liga irá a la casa de Sporting y la ‘S’ se enfrentará a Santos en Tibás; mientras que el 2 de abril habrá clásico nacional en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“El equipo sabe que tenemos que levantar, es un partido muy importante que tenemos que ganar, tenemos que ganar sí o sí de tres puntos para seguir ahí arriba y esa es la convicción con la que vamos a salir a la cancha”, manifestó el contención Rashir Parkins.

Alajuelense no cuenta para el juego del viernes con sus dos laterales izquierdos: Ian Lawrence y Suhander Zúñiga; tampoco tiene al carrilero derecho Carlos Martínez ni a los volantes Aarón Suárez y Josimar Alcócer. Ellos cinco se encuentran con Luis Fernando Suárez en la Selección Nacional.

Se incluye en la lista de ausencias a Freddy Góndola, quien acudió al llamado de la Selección de Panamá.

Armar el equipo se vuelve un buen acertijo para Andrés Carevic, porque el equipo también mantiene en recuperación a Celso Borges y Erick Cabalceta.

“La Liga tiene grandes jugadores en las ligas menores, con ellos complementamos el equipo y esperamos en Dios que nos vaya de la mejor manera con los que estamos, porque aquí en la Liga es donde están los mejores jugadores del país”, opinó Rashir Parkins.

Dejando de lado lo ocurrido en la Liga de Campeones de Concacaf contra Los Ángeles FC, en el que Alajuelense decepcionó en su casa con un partido pésimo y que recobró el aliento y la confianza al ganar en Estados Unidos aunque también tuvo que cargar con el sinsabor de la derrota, los manudos están en deuda en el campeonato nacional.

Fueron durante mucho tiempo el equipo que parecía inalcanzable e invencible, pero no era una cosa ni la otra.

En sus últimas dos presentaciones en el Clausura 2023, los erizos perdieron en Alajuela contra Santos de Guápiles y el domingo pasado cargaron con la molestia de sentir la victoria en la palma de la mano y llevarse solo un punto como castigo por cerrar mal un partido.

“Esto es fútbol, se gana y se pierde. Nos tocó no ganar en dos partidos, ahora nos toca levantar e ir a recuperar esos puntos”, opinó Parkins.

Guanacasteca es el rival de turno para Alajuelense, un equipo que está urgido de rescatar puntos en esa lucha que libra por la permanencia.

“Ellos serán como todo equipo que le quiere ganar a la Liga, ellos van a salir a ganar, desde el primer minuto van a salir a hacer su juego y nosotros lo que tenemos que hacer es tener mucha calma y la que nos quede aprovecharla”, mencionó el contención que desde hace algunas fechas empezó a tener participación en el equipo de Carevic.

“Muy feliz, agradecido con Dios y con el profe por la oportunidad, siempre estuve preparándome para este momento, estuve bastantes partidos fuera y siempre me mantuve firme, trabajando con mucha fortaleza mental y física para aprovecharlo cuando me tocara y seguir jugando ahora”.

Pero ante la urgencia que tiene Alajuelense de reencontrarse con el triunfo en el campeonato nacional, en la Liga saben que no pueden dejar más puntos en el camino.

“Es una semana en la que tenemos que salir con todo, no hay margen de error si queremos estar ahí arriba, unirnos como grupo y salir adelante”, citó Rashir Parkins.

Uno de los jóvenes que podría tener participación este viernes es Creichel Pérez. Él comentó que a pesar de que todos los jugadores que se encuentran con su selección por la Liga de Naciones, la Liga sigue fiel a lo suyo con quienes se quedaron en el equipo y que la consigna es “sacar los tres puntos”.

“En mi caso es un plus, yo siento que sí hay oportunidad para jugar. Si el profe lo decide, yo siempre estoy disponible para tratar de hacer las mejores cosas para el grupo. Va a ser un partido complicado porque ellos necesitan puntuar y nosotros también, de principio a fin vamos a ir con hambre de sacar esos tres puntos”, apuntó Creichel Pérez.

Y agregó: “Esto es la Liga, siempre se quiere puntuar de a tres, no se nos ha dado por equis razón, pero si usted ve, no hemos jugado mal tampoco. En los últimos partidos que no hemos ganado los tenemos casi debajo del marco, nos falta un poquito de paciencia y eso es lo que nos ha dicho el profe para poder tratar de cerrar bien los partidos”.

Mientras que Alajuelense busca a toda costa retornar al primer lugar, Guanacasteca se encuentra en este momento en el último puesto de la tabla acumulada.

