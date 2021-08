Alajuelense se despega más en el fútbol femenino

Gabriela Guillén marcó un golazo de media distancia en el Nicolás Macís. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense quería empezar la segunda vuelta del Clausura 2021 del fútbol femenino con la misma fórmula que aplicó en los siete juegos de la primera: ganando.

Era un reto fuerte, porque las campeonas nacionales se enfrentaban a un Dimas Escazú que está en el segundo lugar de la tabla.

Sin embargo, la Liga no tuvo ningún contratiempo para sellar un triunfo más, por 3-0 a domicilio en el Estadio Nicolás Macís.

Las leonas de Wílmer López se hicieron presentes en el marcador muy rápido. Desde la línea defensiva, Fabiola Sánchez lanzó un trazo largo al minuto 6.

María Fernanda Barrantes recibió la pelota y está encendida. La atacante remató y de una vez festejó.

En el minuto 14, un rechazo de Estrella Quesada de cabeza picó y Sianyf Agüero disparó, convirtiendo el segundo tanto rojinegro.

Finalmente, en el minuto 37, Gabriela Guillén se lució con un golazo de media distancia.

Alexandra Pinell disputa el balón con Estrella Quesada. La Liga sigue a paso perfecto. (Prensa Alajuelense)

Dimas Escazú lo intentaba. Cristel Sandí buscaba el descuento, al igual que María Fernanda Figueroa.

Las escazuceñas no estaban tan finas como en otras ocasiones y quien sí lució muy acertada en un partido en el que hubo un apagón por cinco minutos fue la guardameta rojinegra Noelia Bermúdez.

Alajuelense selló su octavo triunfo al hilo y se despegó más, al llegar a 24 puntos.

“Lo más importante es lo grupal, que sacamos los tres puntos, que seguimos con una buena seguidilla de victorias, de partidos y un buen rendimiento grupal”, mencionó Gabriela Guillén en TDMás.

A la defensora se le consultó por su extraña ausencia en las convocatorias de Amelia Valverde, porque antes era infaltable y su rendimiento con Alajuelense es sobresaliente.

“Yo respeto muchísimo cada convocatoria y en cada convocatoria mi familia y yo sabemos que estoy esperándola con ansias. No se me ha dado, serán decisiones meramente técnicas, deportivas y yo seguiré trabajando acá en el club, con lo que los profes acá me exigen y en todos los entrenamientos, en el día a día a trabajando para poder volver”, apuntó.

El cuadro de Giovanni Vargas se quedó en el segundo lugar con 15 unidades, pero Saprissa FF y Herediano podrían desplazarlo el domingo.

Fiama Hidalgo lamentó la derrota, porque considera que los puntos que se dejan en casa son vitales ante rivales directos que están peleando los cuatro puestos de clasificación.

Ella viajará este sábado a Estados Unidos porque tiene una beca para estudiar y jugar allá durante cuatro años con Charleston Southern University.

“Con emoción y nervios porque es una experiencia nueva, que nunca he vivido, irme sola, sin mi familia y esta es una oportunidad deportiva y académica para crecer”, reseñó Hidalgo, de 17 años.

Otra futbolista de Dimas Escazú que se va es la lateral Mariana Espinoza, quien estará con Bethel University, en Tennessee.

Después de esta nueva victoria de la Liga, la octava fecha del Clausura 2021 se completará el domingo.

A las 2 p. m. habrá dos partidos: Coronado se enfrentará a Herediano y Suva Sports recibirá a Pococí.

Una hora más tarde comenzará el duelo entre Sporting FC y Saprissa FF en Pavas.