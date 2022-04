Alajuelense revela uno de los propósitos de la renovación de Ian Lawrence

Ian Lawrence se da la mano con Agustín Lleida tras firmar la renovación de su contrato. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense extendió el contrato del lateral izquierdo Ian Lawrence hasta diciembre de 2024 y el club reveló que la intención no es precisamente que el futbolista se mantenga durante todo ese tiempo ahí.

“Nuestro objetivo es que él pueda salir. Incluso entre broma y broma estamos hablando del sustituto de Ian para cuando se vaya, que vive aquí en la Casa Don Pedro (residencia en el Centro de Alto Rendimiento), que es otro lateral izquierdo con mucho talento”, expresó el director deportivo de la Liga, Agustín Lleida.

Inclusive, comentó que con el carrilero y con quienes estaban en la negociación, conversaban sobre cuánto tiempo necesitan que él estuviera ahí, “para tener preparado al siguiente que viene detrás de él, que es un grandísimo jugador también”.

Lleida indicó que los jóvenes son la base del proyecto y que no solo son el futuro, sino que forman parte del presente.

“Los jugadores son el activo principal de la institución y obviamente la inversión que hacemos en ellos y debido a todos los esfuerzos que ellos hacen en el día a día para hacer bien las cosas, pues creo que la mejor manera de ponerlo en el papel es darnos la mano, como lo hemos hecho con Ian y como lo hemos venido haciendo con otros jóvenes”.

Apuntó que en la Liga saben lo que hay detrás de cada jugador y el esfuerzo que hacen las familias, pero a la vez, el club agradece la confianza que ellos depositaron en Alajuelense en un momento dado.

“Porque ahora es muy fácil vender el proyecto con todo lo que hemos hecho, con todo lo que tenemos, con muchos jóvenes en Primera División. La gente no se fijará, pero en Guadalupe nosotros teníamos a seis Sub-20 y es bueno que la gente no se fije, porque ya lo ven como una normalidad y porque ellos juegan como si fueran futbolistas de 25 años y no nos damos cuenta, pero es algo que nos llena de ilusión y de orgullo”, subrayó el español.

Agregó que los jóvenes de esta camada tienen un mérito especial en Alajuelense, porque “confiaron en el proyecto cuando no había nada”.

“Ahora es muy fácil confiar, porque vienes aquí y les muestras todo lo que estamos haciendo, que la gente ya lo conoce, pero como Ian (Lawrence, Aarón (Suárez) y (Brandon) Aguilera. Firmaron con un container, con condiciones que no son las que tenemos hoy y que ellos confiaron en un momento donde la situación no era tan fácil como la que tenemos hoy”.

Lleida también exteriorizó que a él lo pone contento que les haya ido bien y que en poco tiempo esos jóvenes y sus familias ratifiquen “que la decisión que tomaron fue la correcta”.

Kimberly Escoe, la mamá de Lawrence, da fe de eso. Con mucho orgullo cuenta que Ian juega fútbol desde que tiene un poquito menos de cinco años.

“Siempre teníamos la esperanza de que se consolidara joven y que fuera parte de todos estos procesos, pero a mí sí me ha sorprendido un poco este último año de fútbol de él porque ha crecido bastante, ha madurado y se han visto cambios en su nivel por la consolidación que ha tenido en el equipo”, destacó Kimberly Escoe.

Entre risas cuenta que ella es bastante ruidosa en los partidos, que siempre se hago sentir desde la gradería y que se pone nerviosa cuando juega Ian, pidiéndole a Dios que lo cuide y lo libre de golpes y lesiones.

“A veces cuando no quedan en lista o cuando se quedan en la suplencia es duro, porque trabajan toda la semana para tener minutos, pero esto es parte del proceso y eso hace carácter en ellos y les ayuda a apreciar a los minutos que sí están jugando para dar el máximo”.

Ella también se refirió a aquel momento en el que Ian y ella tomaron la decisión de marcharse de Saprissa para fichar con Alajuelense.

“Fue difícil porque son archirrivales y todos sabemos la historia de los clubes, pero siempre le hemos inculcado a Ian que este es su trabajo y tiene que ser lo más profesional posible y realmente lo que más buscábamos era la proyección de él, que tuviera buenas canchas de entrenamiento, que tuviera buen acoplamiento con los jugadores y con el cuerpo técnico”, relató.

Además, dijo: “Cuando vinimos a la entrevista y nos plantearon el proyecto con muchas alas a los jóvenes y mucha visión de aporte a la Selección, al primer equipo y todo esto nos llamó la atención y nos ayudó a tomar la decisión, pero el CAR es una de las grandes razones por las que vinimos, porque es el lugar de trabajo”.

Escoe también expresó que se siente agradecida con Albert Rudé, porque ha sido un técnico importante para su hijo.

“En el crecimiento de él sí se ve y él le ha ayudado mucho a expandir sus herramientas defensivas, o buscar otros tipos de juego, u otras cualidades dentro de la cancha que Ian puede tener, entonces yo le agradezco a todos los que le aporten positivamente a mi hijo para que él sea un mejor futbolista”.

Como mamá, ella juega un rol importante en la carrera de Lawrence y de manera espontánea y en medio de risas, señala que más que la consejera, “soy como la bruja del cuento”.

“Me toca poner límites, poner los pies en la tierra, restringir algunas actividades con los amigos, con la novia, a veces con los mismos primos o familiares, porque es una carrera que se toman decisiones muy importantes a una edad muy corta. Yo sé que algún me lo va a agradecer, aunque a veces le caigo bastante mal (ríe…)”.

Por su parte, el propio Ian Lawrence se mostró muy contento con su renovación de contrato y también manifestó unas palabras sobre Rudé.

“Para mí él ha sido un muy buen entrenador, me ha ayudado mucho en lo que es la parte defensiva, en la parte ofensiva, las facilidades que me da en el juego y no tengo nada más que agradecimiento para él”, destacó el joven lateral de 19 años.