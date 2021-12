Alajuelense renueva a Brandon Aguilera hasta mediados de 2025 y lo manda a préstamo

Brandon Aguilera irá a préstamo a Guanacasteca, mientras que Aarón Suárez sigue en Alajuelense.

Alajuelense empezó a anunciar sus movimientos con el anuncio de la salida del portero Mauricio Vargas, a quien se le vencía el contrato y en la Liga no había intención de renovarlo.

Fue el primer movimiento oficializado por los manudos, aunque en realidad, el mismo portero se despidió del club el propio domingo cuando se consumó la eliminación.

Luego el club informó de manera oficial el retorno de Miguel Andrés Ajú, quien jugó los últimos seis meses a préstamo con Jicaral y desde que terminó la fase regular se reincorporó al Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares para mantenerse.

Después de los ajustes en el marco, Alajuelense optó por renovar al mediocampista Brandon Aguilera hasta junio de 2025 y lo envía a préstamo a Guanacasteca por un torneo corto, con el propósito de que juegue.

En este Apertura él tuvo poca participación con el primer equipo de la Liga. Jugó 477 minutos, distribuidos en doce partidos, de los cuales, en cinco fue titular y colaboró con dos asistencias.

Cuando se pusieron en marcha los campeonatos de liga menor, Alajuelense decidió que Brandon Aguilera iba a ser una pieza importante en el Alto Rendimiento, donde fungió como capitán.

Hubo juegos en los que estaba un sábado por la noche en la suplencia del primer equipo y al día siguiente veía acción con la Sub-20, donde marcaba diferencia, como cuando anotó un gol desde media cancha.

O en la semifinal del alto rendimiento entre Alajuelense y Saprissa, al fallar un penal, pero hacer todo lo posible para que su equipo avanzara e inclusive en un momento determinado hasta alzó a un futbolista morado, sacándolo del campo para que lo atendieran porque estaba golpeado, al tiempo que apuraba las acciones.

Cuando la Liga se proclamó bicampeón del alto rendimiento, Brandon Aguilera exteriorizó en la transmisión de Turrúcares en Línea que sobre su futuro aún no estaba todo claro, pero que si se quedaba en la Liga o si iba a préstamo, lo que quería era jugar.

Y ahora llega a Guanacasteca con ese propósito de sumar minutos de nuevo en Primera División y volver a Alajuelense con más regularidad, tal y como acaba de suceder con Miguel Andrés Ajú.

Brandon Aguilera recordó que cuando pasó de Carmelita a Alajuelense tomó una buena decisión, porque “me he formado, he crecido físicamente, mental, también con los grandes compañeros que tengo. He crecido mucho y fue una muy buena decisión que no me arrepiento para nada y ahora para 2022 quiero tener minutos”.

Al tiempo que la Liga anunciaba la extensa renovación de Aguilera y su préstamo a Guanacasteca, desde el Estadio Chorotega también le daban la bienvenida al volante que con 18 años es todo un empresario, con su emprendimiento: Café Aguilera 28.