Alajuelense promete hacer todo para devolverle la confianza a su gente

José Miguel Cubero le ha dado más fuerza al medio campo de Alajuelense en las instancias finales. Es posible que este domingo sea de la partida, en el arranque de la gran final.

Alajuelense quedó con una gran espina el jueves pasado, pero a lo hecho, pecho. El equipo se propuso pasar la página de inmediato y no quedarse en una especie de ‘duelo’.

Después de esa fuerte cachetada recibida en su casa, la Liga procura reaccionar e imponerse en la gran final contra Cartaginés, una contienda de ida y vuelta por la corona que empezará este mismo domingo en la Vieja Metrópoli.

A lo interno del equipo tratan de espantar cualquier tipo de dudas. Ellos mejor que nadie saben todo lo que han trabajado en la parte mental, que se han puesto en manos de profesionales de mucha categoría y que es hora de demostrar que la Liga está muy fuerte de mente.

También saben que es posible que a nivel de los aficionados volviera ese miedo de que el equipo se caiga en lo mental, pero los pupilos de Albert Rudé están dispuestos a hablar más con hechos, que con palabras.

El equipo cerró filas. Por la premura del inicio de la gran final, esta vez no fue exigida la conferencia de prensa de los técnicos en la víspera del juego.

La Liga optó por dedicar todo su tiempo a la preparación del partido de este domingo, cuando visite a Cartaginés y desde la cancha devolverle la confianza a su gente.

“Lo más importante es lo que venga, cómo nos vamos a levantar nosotros anímicamente. Hicimos unas muy buenas series, el fútbol da para estas cosas, llegó una jugada y nos empatan. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que el profesor quiere, con su planteamiento. No hay mucho tiempo, pero la parte mental es lo más importante ahorita”, expresó José Miguel Cubero.

Su pensamiento es que quedarse en lo que ocurrió no va a beneficiar en nada, sino que Alajuelense debe tener la capacidad y garra para reponerse y pelear por el título con todas sus fuerzas.

“Tenemos que levantarnos. Si nos equivocamos en alguna jugada, tanto ofensivamente como defensivamente dejar que eso pase. A veces los errores uno se los achaca mucho y sufre y sufre”, argumentó.

En el equipo saben que uno de los más señalados es el guardameta Leonel Moreira, pero sus compañeros lo respaldan.

“Leo es un portero que nos da a nosotros mucha seguridad. Se sufre, estábamos en casa con nuestra afición, pero en esto no hay nada que hacer, no hay nada que decir, es prepararnos mentalmente y saber que el domingo tenemos que ir con todo”.

El jueves pasado, José Miguel Cubero hacía un buen trabajo en la media cancha junto a Celso Borges, pero salió de cambio y a algunos aficionados no les gustó esa variante.

“A todos los cuerpos técnicos siempre los he respetado juegue o no juegue. Uno siempre va a querer jugar y en algún momento cuando no está en el once o cuando sale de cambio son decisiones que se toman y para mí siempre va a estar primero el beneficio del equipo”, expresó.

Fuerza mental. “La parte mental es lo que más se trabaja, el golpe fue fuerte, es claro, pero los jugadores de experiencia tenemos que hacer lo nuestro y ayudar a que nos levantemos, tenemos que juntarnos entre todos”.

Si bien es cierto, Cartaginés obligó a Alajuelense a una gran final, su criterio es que tampoco es que los brumosos le ganaron a la Liga.

“Cartago nos empató en un partido donde teníamos el juego controlado, con cero peligro y una jugada de táctica fija nos hizo sufrir. La serie quedó empatada y vamos a gran final por el gol de visita, que para lo que viene ya no vale”.

Por eso insiste en que Alajuelense más que torturarse con lo que pudo ser y no fue, debe centrarse en esta gran final.

“Dejar pasar, no hay que pensar tanto en lo que pasó. Me ocurrió en Heredia, cuando boté un penal. Uno a veces le da mucha mente a las cosas y si bien es cierto hay que sufrir, sufrimos todos, nosotros, nuestra afición, nuestras familias; pero es dejarlo pasar”, citó.

Y añadió: “Ser conscientes de las cosas que dejamos de hacer, que tenemos que mejorar y dejarlo pasar, porque al final lo más importante es lo que viene. Tenemos que cambiar el chip, hay que levantarnos y tenemos con qué hacerlo”.

Alajuelense visitará a Cartaginés este domingo, a las 5 p. m.; mientras que el partido definitivo de la gran final será el miércoles 6 de julio, a las 8 p.m., en el Morera Soto.