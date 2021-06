“Más que agradecidos con ellos siempre. Con Machado es una persona espectacular, hay pocas personas que puedes encontrar así, con esa energía. De los 365 días que estuvo en el club no hubo uno que llegara con la cabeza baja o sin una sonrisa. Es un tipo diferente, me sorprendió mucho desde que lo conocí, demasiado alegre y creo que ha sido muy bueno para conseguir el objetivo. Le deseo lo mejor, me alegré mucho cuando pudo cerrar un año de contrato en San Carlos, que es una gran institución, pero uno tiene que tomar las mejores decisiones para el club y así será siempre”.