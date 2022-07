Alajuelense pide cuentas a tiquetera por caos con aficionados que no pudieron entrar al Morera

Unos sí pudieron presenciar el partido, pero otros aficionados que tenían entrada o eran socios de Alajuelense no pudieron entrar el jueves al Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Socios de Alajuelense y aficionados en general con entrada en mano no pudieron ingresar el jueves por la noche al partido entre la Liga y Cartaginés, que finalizó 1 a 1 y que determinó que haya Gran Final entre estos dos equipos.

Al área administrativa del club ni siquiera la tenían que alertar sobre lo que estaba sucediendo en las puertas del Estadio Alejandro Morera Soto.

El fiscal y asesor legal del club, Manrique Lara, fue testigo de que algo no estaba funcionando bien.

“Con el tema de las entradas es algo vergonzoso y hay que disculparse con la afición. Yo le presté a un amigo unas entradas mías de palco este y por dicha yo fui y se las entregué en la entrada del estadio, porque dijeron que ya habían sido escaneadas”, contó Manrique Lara a La Nación.

Y agregó: “Es inaceptable que quedáramos con socios y aficionados con entradas en mano afuera, pero es que la Fuerza Pública tomó el control del estadio y no permitió que entraran más aficionados, habiendo espacio”.

Inclusive, contó que el gerente general de la Liga, Rodolfo Víquez salió para hablar con los socios “y no lo dejaron entrar”.

Lara afirmó que se le pidió a la gerencia una investigación, “porque así como es inaceptable, reprochable, bochornoso, asqueroso, indecente lanzar cosas al rival, a los árbitros, a los aficionados propios y extraños, también es inaceptable que personas se hayan quedado con entradas en mano”.

“Se hará una investigación y se llegará hasta las últimas consecuencias y hay que involucrar a la tiquetera para ver qué fue lo que pasó. Porque no es posible, nos gemelearon entradas, es lo único que se me ocurre. Antes cuando la tiquetera la teníamos nosotros, eso no pasaba.

El directivo Federico Calderón también se refirió a la situación que se presentó con los aficionados.

“Yo personalmente vine aquí a la puerta, fui a hablar con el señor (Daniel) Calderón de la Fuerza Pública a ver qué hacíamos. La Fuerza Pública hizo su labor de resguardar la labor de todos los que estaban aquí. A los que no entraron, una gran disculpa”.

Además, dijo: “Le he pedido una investigación a la tiquetera, porque esto es responsabilidad de la tiquetera, de ver por qué teóricamente entraron una cantidad de aficionados y todavía nos quedaron socios afuera con su carné y aficionados con entrada que no pudieron ingresar. Le hemos pedido esa explicación a la tiquetera”.

Este viernes, Alajuelense emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, en el que asegura que se realiza la investigación interna para descubrir qué fue lo que originó la situación “para que no se vuelva a repetir”.

“Estamos definiendo una solución para las personas afectadas. La institución comunicará todos los detalles en el momento que ya tengamos una respuesta definitiva. Nos comprometemos en darle una solución a todas las personas con una entrada válida que no pudieron ingresar”.

Con respecto a los aficionados de Cartaginés que fueron devueltos, Federico Calderón indicó que eso se salía de las manos de la Liga, porque fue decisión de las autoridades.

“Seamos claros, nosotros no somos capaces de identificar una barra o no, este es un trabajo colegiado entre diferentes entes. Nosotros no sabemos cuál es la barra de Cartago y no podemos tomar una decisión de que se devuelva o no se devuelva. Aquí creo que el criterio que priva es la seguridad de las personas y quien haya tomado la decisión, quien tiene la autoridad de devolver un autobús lo hizo resguardando a los aficionados que estaban en el Morera Soto”, detalló.