Alajuelense llevó dos cachorros a Panamá que nunca habían sido convocados con el primer equipo

El lateral izquierdo Rayínder Hernández y el creativo Jhonny Salas están muy emocionados con esta oportunidad que les dio Fabián Coito. Los dos están con Alajuelense en Panamá. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense podría alinear este jueves en Panamá a futbolistas que aún no han actuado en un partido oficial con el primer equipo.

No es un riesgo, en realidad es una ventana importante que abrió el propio equipo rojinegro luego de golear por 5 a 0 al Alianza en el Estadio Ricardo Saprissa.

Con ese marcador, los manudos tienen muy encaminado su pase a los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Llevar a Panamá a varias caras nuevas es algo que va de la mano con la filosofía del técnico uruguayo Fabián Coito, que durante mucho tiempo se dedicó a trabajar con selecciones menores y es de los que cree firmemente en el potencial de los jóvenes.

También forma parte del proyecto de Alajuelense, que el club trata de llevarlo sin precipitarse, encontrando los momentos justos para que los jóvenes empiecen a coleccionar experiencias que repercutirán en su futuro.

Futbolistas como Leonel Moreira, Celso Borges, Bryan Ruiz y Johan Venegas se quedaron trabajando en el Centro de Alto Rendimiento, en Turrúcares, dosificando cargas.

La rotación en el bando manudo llega justo a pocos días del partido en el que Alajuelense recibirá a Herediano, en el Estadio Fello Meza.

Pero con una buena inyección de juventud, la Liga confía en tener un escuadrón muy competitivo en Panamá, para el partido de este jueves contra Alianza, que será a las 6:15 p. m.

Una de las opciones que tiene Fabián Coito es que Miguel Andrés Ajú regrese al arco, luego de la seguidilla de partidos que ha tenido Leonel Moreira. Sin embargo, también existen altas posibilidades de que este partido sea el indicado para el tercer arquero del primer equipo: Bayron Mora.

Hay otros muchachos que los manudos inscribieron de último momento ante Concacaf para que sean tomados en cuenta.

Uno de ellos es Rayínder Hernández, un lateral izquierdo, de perfil zurdo, que es oriundo de Cajón, Grecia y que juega con el alto rendimiento.

“Yo estoy en la Liga desde que tengo 14 años, desde 2017 y solo he estado en la liga menor de Alajuelense. Mi hermano ya estaba aquí y Víctor Reyes fue el que me ayudó. Él les dijo a mis papás que había una prueba y era con Enrique Vásquez. Él me vio y luego me llamaron para venir a entrenar con la U-15, que en ese momento el entrenador era Pablo Izaguirre”, relató Rayínder Hernández.

Él nunca había estado en una convocatoria del primer equipo de Alajuelense, aunque sí se entrena a menudo con el cuadro a cargo de Fabián Coito. Ahora está en lista para un partido en el extranjero.

“La verdad es que muy feliz, lo tomo con mucha responsabilidad también, pero muy tranquilo, porque el grupo me ha ayudado, me ha respaldado totalmente y me siento muy feliz y confiado de que he venido haciendo las cosas bien y así seguirá siendo”.

Hernández reseñó que sus familiares y sus amigos se sintieron muy felices por él cuando les contó que iría a Panamá con el primer equipo y aunque no sabe si tendrá minutos, él sueña con eso.

“Sería una felicidad muy grande, pero yo estoy tranquilo, confiado de que el momento de Dios llega y si no es este jueves, será en otra oportunidad. Es seguir trabajando para cuando llegue, estar listo y aprovecharlo”.

El carrilero manifestó que a pesar de que Alajuelense lleva una ventaja de cinco goles en esta serie contra Alianza, Fabián Coito ha hecho énfasis en que la Liga es un equipo donde no puede haber conformismo y mucho menos confiarse.

Por eso, Rayínder Hernández asegura que deben salir con todo a buscar el resultado.

El otro futbolista del alto rendimiento que está con la Liga en Panamá es Jhonny Salas, de 20 años. Es un volante creativo, derecho, que es originario de Isla Venado.

“Llegué hace tres años, antes jugaba en Jicaral y en un partido contra las ligas menores de la Liga me vieron y me contactaron. Estuve en Marineros, en Segunda División y en Escazuceña también”, comentó Jhonny Salas.

Dijo que esta convocatoria le generó una gran emoción, porque era algo que aún no se esperaba y menos para un partido en el extranjero.

“Se dio la oportunidad y ahora a aprovecharla. No tenía idea de a dónde veníamos, cuánto íbamos a durar, ni nada, pero cansado y al mismo tiempo bonito, porque esta ciudad en la que estamos es muy bonita”, citó.

Él nunca se había subido a un avión y entre risas dijo que estaba un poco nervioso y que sentía miedo.

“Me asusté un poco en el aterrizaje”, afirmó, pero insiste en que todo estuvo bajo control.

“Esto lo tomo con mucha felicidad, más que todo por todo lo que he pasado, por todo lo que he luchado y sería de mucha emoción arrancar de inicio. El grupo me ha aceptado, me ha ayudado, he recibido muchos consejos de muchos jugadores”.

Durante algún tiempo, Salas sentía la incertidumbre al no saber qué pasaría con su presente y su futuro.

“Hace un tiempo tenía esas ganas de dejar de jugar, estaba a punto entre comillas de retirarme, por así decirlo y vea donde estoy ahora”, indicó Jhonny Salas.

A ellos se les unen otros jóvenes como Doryan Rodríguez, Josimar Alcócer y Bryan Samir Félix, que también se encuentran en Panamá con Alajuelense. Y este jueves, podría ser el estreno del defensor Erick Cabalceta con la Liga.

El partido será en el Estadio Universitario, en Penonomé, Coclé, a unos 145 kilómetoros de Ciudad de Panamá.