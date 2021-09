Alajuelense festeja el debut con gol de uno de sus cachorros

Doryan Rodríguez tenía apenas once minutos en cancha y en su debut anotó con Alajuelense. (JOHN DURAN)

“El resultado es muy satisfactorio para nosotros, máxime que debutamos a dos muchachos (Doryan Rodríguez y Fred Cedeño) y uno lo hizo con gol. Es parte de nuestra filosofía”, mencionó Luis Marín.

Las palabras del técnico son parte del doble festejo de los rojinegros, en la noche del 7 de setiembre de 2021, en la que la Liga del futuro le dio tres puntos a Alajuelense.

Mucho se había hablado de si la Liga necesitaba reforzarse con un delantero, principalmente a partir de la lesión de Johan Venegas, pero el club optó por mirar hacia su cantera y Doryan Rodríguez respondió con debut y gol.

Cuando al jovencito le dijeron que estaría en la suplencia y que era muy probable que ingresara de cambio en el partido entre Alajuelense y Jicaral sintió una emoción muy grande.

Era una responsabilidad, pero a la vez pensaba en todos los sacrificios suyos y de su familia.

A su mente venían episodios de ese trabajo constante de años, en todo este proceso mientras germinaba en el semillero rojinegro.

No sabía a ciencia cierta lo que iba a pasar, pero él estaba decidido a hacerlo bien.

Su primera actuación en la máxima categoría comenzó a partir del minuto 70, cuando ingresó en sustitución de Josimar Alcócer.

La Liga le iba ganando a Jicaral con un gol de Aarón Suárez y Rodríguez tan solo quería sudar esa camisa rojinegra.

Su propósito era ayudar para que el equipo de sus amores volviera a la victoria y encarrilara su rumbo de nuevo.

La misión ya la había iniciado Luis Marín desde que asumió las riendas del equipo, pero en la presentación anterior, la Liga se había llevado un golpe fuerte al perder contra su archirrival después de irle ganando.

Doryan Rodríguez aprovechó sus minutos y respondió con gol. Marcarlo no fue sencillo para Kevin Fajardo. (JOHN DURAN)

Alajuelense pasó la página y se propuso resurgir, apostando por los jóvenes y sin poner excusas ante múltiples ausencias por lesiones y llamados a la Selección.

“Es un día muy importante para mí, después de tanto trabajo durante muchos años, estoy muy contento y voy tratar de aprovecharlo si me dan la oportunidad. Si no, ayudar al equipo y hacerlo de la mejor manera”, mencionó Rodríguez en declaraciones a FUTV, en la previa del partido.

Cuando Alajuelense entregó las alineaciones, en el chat de prensa, el departamento de comunicación presentó a los tres rostros que se estrenaban en la convocatoria del primer equipo.

Los datos proporcionados fueron estos:

Fred Cedeño

19 años

Volante

Izquierdo

Oriundo de Cartago

1,72 metros

Dilan Moraga

18 años

Volante

Derecho

Oriundo de Guararí

1,72 metros

Doryan Rodríguez

18 años

Delantero

Derecho

Oriundo de San Mateo de Alajuela

1,82 metros

Ese futbolista presentado por la Liga como un delantero de perfil derecho, curiosamente hizo una jugada interesante y efectiva, toda con la pierna izquierda, que terminó en gol.

Rodríguez recibió un pase de Bernald Alfaro en el minuto 81′, con potencia fue al aty se llevó el balón entre un defensa y el portero.

La faena la culminó con un puntillazo de zurda que significó el 2-0 en el partido.

También era su debut soñado con gol.

“Llegué desde los 13 años, por medio de (Enrique) Quique Vásquez, que él me vio, me contactó y quiso que yo viniera a la Liga. Desde ese momento me quedé acá. Me considero un jugador que tiene un buen juego aéreo, que le gusta moverse. Más que todo esas son mis características”, expresaba el atacante antes del encuentro.

Contó que desde siempre se ha inspirado en Jonathan Moya.

“Lo veo como un ídolo acá y siempre veo videos de él, considero que tengo un juego parecido al suyo. Tuve varios entrenamientos con él y en los 90 Minutos por la Vida pude jugar con él”, recordó.

Rodríguez en medio del entusiasmo evidenciaba un poco de nervios.

Todo era nuevo para él, desde saber que estaba en la lista para un partido de Primera División, hasta tener que atender a la prensa previo a ese encuentro en el que sabía que tenía altas posibilidades de jugar.

El gol de Doryan Rodríguez motiva aún más a esos jovencitos que están en la cantera de Alajuelense. (JOHN DURAN)

En medio de esa mezcla de emociones, se sentía tranquilo y era cuestión de aplicar los consejos de sus compañeros.

“Me siento con tranquilidad, el camerino tiene mucha experiencia, lo apoyan a uno, tratan de siempre dar consejos para mejorar y eso es bueno para nosotros, para ir aprendiendo. Durante los entrenamientos hemos tratado de dar lo mejor, nos han dado la confianza, que a quien le toque jugar, lo haga”.

Al pensar que ese debut que añoró desde que ingresó a las divisiones menores podría darse en el Estadio Alejandro Morera Soto, Rodríguez sonrió.

“Sería lo mejor, el sueño de niño, lo que siempre soñé, imagínate, es lo mejor para mi familia que siempre ha estado ahí. Muy contento, sería lo mejor, la verdad”.

Pero en realidad, lo mejor pasó en la cancha, en ese minuto 81, cuando no solo sumaba sus primeros minutos en la máxima categoría con la Liga.

Ese instante en el que escribió su nombre en la lista de anotadores de Alajuelense.

Doryan Rodríguez ya tiene un gol y espera que lleguen más.

Su carrera apenas empieza, porque la noche

de la Liga del futuro fue apenas un punto de partida.

