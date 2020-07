“A mí personalmente me gustó mucho el diseño del uniforme, me parece que es un uniforme sobrio, elegante y con mucha personalidad. Me encantó también la combinación en la cual se ven bien reflejados los colores rojinegros de la institución; así que me gustó y espero que a mucha gente le guste el diseño de este nuevo uniforme y que ojalá podamos celebrar grandes cosas con él”, comentó Bryan Ruiz en declaraciones recopiladas por el club.