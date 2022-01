Alajuelense empieza el año con un regreso esperado

Jurguens Montenegro regresa a Alajuelense después de un breve paso por Bolivia. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense confirmó este 1°. de enero el regreso del delantero Jurguens Montenegro, quien hace unos meses se marchó a Sudamérica para experimentar su primera incursión en el fútbol internacional, con el Bolívar de Bolivia.

Días atrás el atacante se había despedido del cuadro boliviano y aunque su prioridad era mantenerse en el balompié internacional, la opción más fuerte era retornar a Alajuelense, que es el dueño de su ficha.

En el Bolívar, Montenegro tuvo poca participación. Ahí jugó en once partidos, de los cuales, en cuatro fue titular y marcó un gol.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando el futbolista de 21 años expresó en sus redes sociales que se acababa una temporada con altos y bajos.

“Tal vez no se pudo lograr el objetivo principal, pero se logró entrar en la competición más importante a nivel de clubes del continente. A nivel personal sé que tengo la capacidad para lograr cosas importantes, tal vez no se me dio un poco el chance de demostrarlo pero sigo trabajando fuerte y mentalizado que lo mejor está por venir”, señaló Montenegro.

Además, se mostró optimista de cara a este nuevo año.

“Siempre en mi vida he tenido grandes obstáculos pero eso no me ha impedido lograr alcanzar mis sueños. Sin embargo, no me conformo y quiero seguir luchando por el sueño que desde niño tengo, todo esto me ha servido para madurar y forjar una mentalidad más fuerte y seguir perseverando en busca de ser un mejor jugador y mejor persona”.

Fue ese día cuando el mismo Montenegro dejó entrever que no seguiría en el Bolívar, a pesar de que en un principio había llegado a préstamo por un año, con opción de compra.

“Muchas gracias a los hinchas por siempre apoyarme y por el recibimiento tan ameno que tuve en mi primer experiencia internacional, siempre dí mi 110%. El próximo año se vienen grandes noticias y bendiciones para mi vida, de momento disfrutar de estos días con mi familia que es lo más importante y mentalizado en lo que viene”.

Jurguens Montenegro tiene contrato con Alajuelense hasta mediados de 2024.

Después de dos días de receso, la Liga retomará trabajos este domingo.

Los rojinegros se harán presentes el próximo sábado en los 90 Minutos por la Vida y el 12 de enero se estrenarán en el Clausura 2022 de visita contra Sporting FC.