“Es una zona que no solo dos jugadores por puesto, hay tres por puesto. Cristopher Núñez me duele en el alma que no esté en la lista de 20, es un gran jugador, lo ha demostrado tanto en Cartago y cuando ha estado en la Sub 23. Pero también hay otros que quedaron afuera, Suhander (Zúñiga), Yael (López), Anthony Contreras, Barlon (Sequeira) y (Pablo) Arboine por una situación de lesión no pueden estar seleccionables en esta lista de 20. Es una zona donde había muchas opciones de dónde escoger”, expresó Douglas Sequeira el miércoles, al referirse a algunos de los jugadores que no entraron en la lista final para el Preolímpico.