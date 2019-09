Lo hemos valorado mucho, incluso podríamos incorporar a un jugador que no tenga equipo, pero en principio no vamos a hacerlo. Tenemos a Cubero con un rendimiento espectacular durante todo el torneo. Por detrás de él tenemos a Kenner Gutiérrez que lo hizo muy bien en torneos pasados en algunos partidos y no olvidemos que la posición original de Luis Sequeira es la de contención defensivo. Tenemos chavales por detrás que vienen empujando y que seguro, si tienen la oportunidad, lo van a hacer bien en esa posición. Por el momento estamos tranquilos y yo creo que al día de hoy no vamos a incorporar a ningún jugador en esa demarcación.